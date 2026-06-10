Неожиданная экономия: сколько в среднем тратят на еду веганы и мясоеды

Быть веганом в России — удовольствие не из дешевых. Цифры бьют по кошельку: за неделю веган проедает 2 305 рублей, тогда как нормальный мясоед закрывает вопрос питания за 2 004 рубля. Разница в три сотни кажется мелочью, пока не пересчитаешь расходы в год. Веганство в отечественных реалиях превращается в статусное потребление.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Фалафель

Экономика тарелки: мясо против бобов

Мясо — это не только белок, но и понятная математика. Килограмм свинины дает больше калорий и сытости на рубль вложений, чем экзотические заменители. Веганы вынуждены компенсировать объем за счет дорогих овощей, орехов и растительных масел, что моментально раздувает бюджет. Пока мясоед варит наваристое харчо, веган ищет способ насытиться клетчаткой, которая в межсезонье стоит как крыло самолета.

Даже простые перекусы у мясоеда дешевле. Чтобы сделать быстрый завтрак, достаточно поджарить яйца. А вот веганские десерты или паштеты требуют сложной рецептуры и ингредиентов. Кстати, даже банальная яичница с фетой обходится дешевле, чем попытки имитировать творожный вкус из ореховой пасты.

Из чего собран рацион

В продуктовую корзину на неделю включили базу: крупы (от овсянки до гречки), макароны, хлеб и стандартный набор овощей. Мясоед при этом получает 1,1 кг свинины, 350 граммов минтая, сыр, яйца и молочку. Веган заменяет всё это растительными аналогами, которые в России зачастую относятся к категории "эко" или "био" с соответствующим ценником. Даже летние заготовки, такие как замороженный зеленый лук или домашние соленья, не всегда спасают положение.

Тип питания Стоимость в неделю (руб.) Рацион мясоеда 2 004 Рацион вегана 2 305

Для тех, кто привык к традиционному столу, мясо остается самым надежным инструментом экономии. Вместо того чтобы выдумывать сложные блюда из тофу, проще приготовить классический суп с сочными фрикадельками. Это гарантирует сытость всей семье без лишних затрат на добавки.

"Мясо — это основа долгой сытости. Если у тебя в холодильнике есть кусок говядины или курицы, ты всегда в выигрыше. Вегетарианство требует больше времени и денег на постоянные поиски качественной замены животному белку", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru повар Людмила Кравцова.

Даже любители десертов заметят разницу. Обычный клубничный десерт на молоке всегда дешевле веганских версий на кокосовых сливках. А запеченная курица с картофелем в пергаменте — это золотой стандарт бюджетного ужина, который вегану просто недоступен.

"В регионах цена веганского набора может быть еще выше из-за логистики. Традиционные продукты — молоко, мясо, яйца — производятся на месте, а 'модный' рацион часто зависит от импорта", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по региональной кухне Мария Костина.

Ответы на популярные вопросы о стоимости питания

Почему веганство в России дороже?

Это связано с климатом и структурой рынка. Животноводство развито повсеместно, производство молока и мяса субсидируется. Качественные растительные альтернативы часто закупаются за валюту или производятся мелкими партиями, что задирает ценник.

Можно ли сэкономить на веганском рационе?

Только за счет перехода на сезонные овощи и крупы, но тогда питание становится однообразным и бедным по составу. Чтобы сохранить здоровье, все равно придется докупать дорогие витамины или ферментированные продукты.

Выгодно ли заменять мясо рыбой?

Лишь частично. Например, минтай — доступный вариант, но благородная рыба по цене давно обогнала свинину и говядину. В корзину мясоеда для исследования включили именно доступную рыбу.

Где мясоеду искать дополнительные резервы экономии?

Осваивать субпродукты и долгое тушение жестких отрубов. Традиционная кухня, вроде вермишели с тушенкой, позволяет получить максимум вкуса за минимальные деньги.

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