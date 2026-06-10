Неожиданная экономия: сколько в среднем тратят на еду веганы и мясоеды

Быть веганом в России — удовольствие не из дешевых. Цифры бьют по кошельку: за неделю веган проедает 2 305 рублей, тогда как нормальный мясоед закрывает вопрос питания за 2 004 рубля. Разница в три сотни кажется мелочью, пока не пересчитаешь расходы в год. Веганство в отечественных реалиях превращается в статусное потребление.
Мясо — это не только белок, но и понятная математика. Килограмм свинины дает больше калорий и сытости на рубль вложений, чем экзотические заменители. Веганы вынуждены компенсировать объем за счет дорогих овощей, орехов и растительных масел, что моментально раздувает бюджет. Пока мясоед варит наваристое харчо, веган ищет способ насытиться клетчаткой, которая в межсезонье стоит как крыло самолета.
Даже простые перекусы у мясоеда дешевле. Чтобы сделать быстрый завтрак, достаточно поджарить яйца. А вот веганские десерты или паштеты требуют сложной рецептуры и ингредиентов. Кстати, даже банальная яичница с фетой обходится дешевле, чем попытки имитировать творожный вкус из ореховой пасты.
В продуктовую корзину на неделю включили базу: крупы (от овсянки до гречки), макароны, хлеб и стандартный набор овощей. Мясоед при этом получает 1,1 кг свинины, 350 граммов минтая, сыр, яйца и молочку. Веган заменяет всё это растительными аналогами, которые в России зачастую относятся к категории "эко" или "био" с соответствующим ценником. Даже летние заготовки, такие как замороженный зеленый лук или домашние соленья, не всегда спасают положение.
|Тип питания
|Стоимость в неделю (руб.)
|Рацион мясоеда
|2 004
|Рацион вегана
|2 305
Для тех, кто привык к традиционному столу, мясо остается самым надежным инструментом экономии. Вместо того чтобы выдумывать сложные блюда из тофу, проще приготовить классический суп с сочными фрикадельками. Это гарантирует сытость всей семье без лишних затрат на добавки.
"Мясо — это основа долгой сытости. Если у тебя в холодильнике есть кусок говядины или курицы, ты всегда в выигрыше. Вегетарианство требует больше времени и денег на постоянные поиски качественной замены животному белку", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru повар Людмила Кравцова.
Даже любители десертов заметят разницу. Обычный клубничный десерт на молоке всегда дешевле веганских версий на кокосовых сливках. А запеченная курица с картофелем в пергаменте — это золотой стандарт бюджетного ужина, который вегану просто недоступен.
"В регионах цена веганского набора может быть еще выше из-за логистики. Традиционные продукты — молоко, мясо, яйца — производятся на месте, а 'модный' рацион часто зависит от импорта", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по региональной кухне Мария Костина.
Это связано с климатом и структурой рынка. Животноводство развито повсеместно, производство молока и мяса субсидируется. Качественные растительные альтернативы часто закупаются за валюту или производятся мелкими партиями, что задирает ценник.
Только за счет перехода на сезонные овощи и крупы, но тогда питание становится однообразным и бедным по составу. Чтобы сохранить здоровье, все равно придется докупать дорогие витамины или ферментированные продукты.
Лишь частично. Например, минтай — доступный вариант, но благородная рыба по цене давно обогнала свинину и говядину. В корзину мясоеда для исследования включили именно доступную рыбу.
Осваивать субпродукты и долгое тушение жестких отрубов. Традиционная кухня, вроде вермишели с тушенкой, позволяет получить максимум вкуса за минимальные деньги.
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