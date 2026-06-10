Вкус клубники заиграет: одна копеечная добавка сделает домашний десерт ресторанным

Начался сезон клубники, а значит, самое время готовить блюда с душистой ягодой. Десертный суп из клубники — это баланс между кислинкой свежей ягоды и кремовой нежностью.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Крем из клубники с кефиром

Клубничный суп с манным кремом

Это блюдо — изысканный летний десерт.

⏱ Время: 25 мин | 🍽 Порции: 4 Ингредиенты:

800 гр свежей клубники;

50 гр манной крупы;

600 мл фильтрованной воды;

90 гр жирной сметаны (или сливок 33%);

80 гр сахара (регулируйте по сладости ягоды).

"Главная ошибка домашних кулинаров — варка ягодного сока. Его нужно вводить в самом конце, когда база уже снята с огня. Только так вы сохраните природный аромат клубники, который обычно улетает вместе с паром", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по региональной кухне России Мария Костина.

Пошаговая инструкция

Шаг 1: Ягоды промыть, обсушить, удалить плодоножки. Протереть через сито или пробить блендером и отжать через марлю. Полученный чистый сок убираем в холодильник. Пюре из ягод сохраняем.

Шаг 2: Заливаем ягодное пюре водой, добавляем сахар и доводим до кипения. Всыпаем манку тонкой струйкой, как будто готовим прозрачный бульон. Постоянно работаем венчиком — комочки здесь недопустимы. Варим 3 минуты до загустения.

Шаг 3: Снимаем кастрюлю с плиты. Вводим холодный ягодный сок и сметану. Тщательно перемешиваем до однородного розового цвета. Это похоже на то, как вводят масло в соусы для грузинского харчо, добиваясь бархатистой текстуры.

"Манная крупа — это отличный загуститель, но она требует времени на набухание. Если подаете суп холодным, делайте его чуть жиже, чем планировали: при остывании крахмалы свяжут влагу и десерт станет плотнее", — отметил в разговоре с Pravda. Ru пекарь Иван Терентьев.

Сравнительный анализ текстур

Метод приготовления Результат для десерта Проваривание ягод с крупой Потеря цвета, вареный привкус, разрушение витаминов. Введение сока в финале Яркий рубиновый цвет, свежий вкус, нежная эмульсия.

Подавать такой десерт можно в широких тарелках, украсив половинками свежих ягод, или в стеклянных бокалах как летний торт в жидком виде. Если хотите удивить гостей, добавьте листик мяты или каплю бальзамического крема — он идеально подчеркивает клубнику.

Секрет Шефа: Чтобы суп стал по-настоящему ресторанным, добавьте в кастрюлю при варке манки щепотку цедры лимона. Кислота заставит вкус клубники вибрировать, а вкус станет в разы сложнее.

Ответы на популярные вопросы о ягодных десертах

Можно ли использовать замороженную ягоду?

Да, но сначала полностью разморозьте её и используйте выделившийся сок. Вкус будет менее ярким, чем у сорванной с грядки, поэтому добавьте чуть больше сахара.

Чем заменить манку, если не любим каши?

Используйте кукурузный крахмал, разведенный в холодной воде. Текстура станет похожа на кисель, но будет более прозрачной и легкой.

Как долго хранится такой суп?

Из-за наличия сметаны и свежего сока срок жизни блюда в холодильнике — не более 24 часов. Лучше готовить порционно.

Можно ли сделать десерт менее калорийным?

Замените сметану нежирным греческим йогуртом. Это снизит жирность, но сохранит необходимую плотность структуры.

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