Вкус клубники заиграет: одна копеечная добавка сделает домашний десерт ресторанным

Начался сезон клубники, а значит, самое время готовить блюда с душистой ягодой. Десертный суп из клубники — это баланс между кислинкой свежей ягоды и кремовой нежностью.
Это блюдо — изысканный летний десерт.
⏱ Время: 25 мин | 🍽 Порции: 4 Ингредиенты:
"Главная ошибка домашних кулинаров — варка ягодного сока. Его нужно вводить в самом конце, когда база уже снята с огня. Только так вы сохраните природный аромат клубники, который обычно улетает вместе с паром", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по региональной кухне России Мария Костина.
Шаг 1: Ягоды промыть, обсушить, удалить плодоножки. Протереть через сито или пробить блендером и отжать через марлю. Полученный чистый сок убираем в холодильник. Пюре из ягод сохраняем.
Шаг 2: Заливаем ягодное пюре водой, добавляем сахар и доводим до кипения. Всыпаем манку тонкой струйкой, как будто готовим прозрачный бульон. Постоянно работаем венчиком — комочки здесь недопустимы. Варим 3 минуты до загустения.
Шаг 3: Снимаем кастрюлю с плиты. Вводим холодный ягодный сок и сметану. Тщательно перемешиваем до однородного розового цвета. Это похоже на то, как вводят масло в соусы для грузинского харчо, добиваясь бархатистой текстуры.
"Манная крупа — это отличный загуститель, но она требует времени на набухание. Если подаете суп холодным, делайте его чуть жиже, чем планировали: при остывании крахмалы свяжут влагу и десерт станет плотнее", — отметил в разговоре с Pravda. Ru пекарь Иван Терентьев.
|Метод приготовления
|Результат для десерта
|Проваривание ягод с крупой
|Потеря цвета, вареный привкус, разрушение витаминов.
|Введение сока в финале
|Яркий рубиновый цвет, свежий вкус, нежная эмульсия.
Подавать такой десерт можно в широких тарелках, украсив половинками свежих ягод, или в стеклянных бокалах как летний торт в жидком виде. Если хотите удивить гостей, добавьте листик мяты или каплю бальзамического крема — он идеально подчеркивает клубнику.
Да, но сначала полностью разморозьте её и используйте выделившийся сок. Вкус будет менее ярким, чем у сорванной с грядки, поэтому добавьте чуть больше сахара.
Используйте кукурузный крахмал, разведенный в холодной воде. Текстура станет похожа на кисель, но будет более прозрачной и легкой.
Из-за наличия сметаны и свежего сока срок жизни блюда в холодильнике — не более 24 часов. Лучше готовить порционно.
Замените сметану нежирным греческим йогуртом. Это снизит жирность, но сохранит необходимую плотность структуры.
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