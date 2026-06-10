Не просто суп, а объятия детства: как приготовить фрикадельки, которые тают во рту

Секрет идеального супа с фрикадельками кроется в предварительной обжарке мясных шариков прямо в кастрюле перед добавлением воды. Этот прием позволяет запечатать сок внутри мяса и придать бульону золотистый оттенок и глубокий вкус без долгого томления костей. Правильное сочетание обжаренных овощей и вермишели превращает простое обеденное блюдо в кулинарный шедевр, который готовится менее чем за час.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain суп с фрикадельками

Подготовка классических фрикаделек

Для приготовления потребуется 300 граммов мясного фарша. Можно использовать свино-говяжью смесь или курицу. Главное — текстура: одну луковицу нужно измельчить максимально мелко и соединить с мясом, добавив соль и перец по вкусу. Из этой массы формируются 10-15 небольших шариков величиной с грецкий орех. Если вы любите более нежные текстуры, такие шарики можно использовать и в других блюдах, например, когда готовите куриный суп с сырным сюрпризом.

"Чтобы фрикадельки не разваливались и оставались сочными, фарш нужно хорошо отбить о дно миски. Это уплотняет белковую структуру, и тогда мясные шарики сохраняют форму даже без добавления яйца или хлеба", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru повар столовой Людмила Кравцова.

На дно кастрюли налейте пару столовых ложек растительного масла и слегка обжарьте фрикадельки со всех сторон. Как только появится румяная корочка, залейте мясо 2,5 литрами холодной воды, добавьте 2 лавровых листа и доведите до кипения на сильном огне.

Основа и овощная заправка

Пока бульон закипает, подготовьте три картофелины: их нужно очистить и нарезать кубиком. После закипания воды отправьте картофель в кастрюлю, снизьте нагрев до среднего и варите около 20 минут. Параллельно готовится зажарка, которая определяет итоговый аромат блюда. Такой подход к овощам часто применяется, когда нужно сделать вкусный горячий перекус из доступных продуктов.

"Для зажарки важно соблюдать последовательность: сначала лук до прозрачности, затем морковь, и только в самом конце — чеснок. Если пережарить чеснок, он начнет горчить, что испортит деликатный вкус мясного отвара", — пояснила в беседе с Pravda.Ru специалист по региональной кухне Мария Костина.

Для пассеровки возьмите вторую луковицу, натертую морковь и один зубчик чеснока, пропущенный через пресс. Томите овощи на сковороде со специями до появления характерного золотистого цвета.

Финальные штрихи и подача

Добавьте овощную смесь в кастрюлю и поварите еще 5-7 минут. Следом всыпьте 2-3 столовые ложки тонкой вермишели. Время ее приготовления смотрите на упаковке — обычно это 2-4 минуты. Очень важно не переварить макаронные изделия, чтобы суп не превратился в кашу. После выключения огня обязательно дайте блюду настояться под крышкой 10-20 минут. Это позволит вкусам объединиться.

"Настаивание — критический этап. Вермишель дойдет до нужной кондиции именно в этот момент, а бульон станет прозрачнее. В тарелку обязательно добавьте свежий укроп или петрушку — эфирные масла зелени лучше раскрываются в горячей среде непосредственно при подаче", — отметил в беседе с Pravda.Ru пекарь Иван Терентьев.

Подавайте суп со свежей зеленью и ложкой густой сметаны. Если после сытного обеда захочется чего-то сладкого, отличным вариантом станет натуральная яблочная пастила, приготовленная заранее. К слову, на второе к такому супу отлично подходит овощной гратен или рататуй.

Ингредиент / Этап Рекомендация эксперта Мясной фарш Используйте смесь говядины и свинины 50/50 для баланса сочности. Вермишель Выбирайте изделия из твердых сортов пшеницы, они не размокают. Обжарка шариков Делайте это быстро на сильном огне, чтобы получить корочку. Лук в фарш Лук лучше натереть на мелкой терке, так фрикадельки будут нежнее.

Ответы на популярные вопросы о супе с фрикадельками

Можно ли использовать замороженные фрикадельки?

Да, их можно класть прямо в кипящий бульон без разморозки, но в этом случае пропустите этап предварительной обжарки в кастрюле.

Как добиться прозрачности бульона?

Варите суп на умеренном огне без бурного кипения и обязательно снимайте пену сразу после закладки картофеля и мяса.

Чем заменить вермишель в рецепте?

Вместо макаронных изделий можно использовать рис, булгур или промытое пшено. Учитывайте, что крупы варятся дольше вермишели.

Как хранить готовый суп?

Суп с вермишелью лучше съедать в день приготовления, так как макароны продолжают впитывать жидкость при хранении. В холодильнике он простоит до 48 часов.

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