Итальянцы ахнут: такой способ приготовления пиццы избавит от грязных рук и долгого ожидания

Этот рецепт пиццы для тех, кто ценит время и вкус, а не ритуальные танцы вокруг опары. С приготовлением блюда справится даже ребенок. Здесь все элементарно: смешал, залил, запек.

Фото: Pravda.Ru by Елена Назарова is licensed under publiс domain Пицца на лаваше

Наглядная технология: от замеса до духовки

Основа успеха — правильное тесто, которое по консистенции должно напоминать густую сметану.

"Такое тесто — идеальный выход, когда нужно быстро накормить семью, не тратя время на сложные кондитерские процессы", — объяснила в беседе с Pravda. Ru повар Людмила Кравцова.

Для создания идеальной основы смешиваем кефир и сметану в пропорции 1:1. Это дает нужную жирность и нежность. Пока духовка разогревается, готовим тесто, добавляя все компоненты.

Компонент Количество Кефир (или смесь со сметаной) 300 гр Яйца куриные 2 шт. Мука пшеничная (в/с) 120 гр Разрыхлитель 10 гр Соль Щепотка

Секреты начинки и температурный режим

Начинка может быть любой. Традиционная — это хорошая колбаса, свежие томаты и два вида сыра: моцарелла для тягучести и российский для характерного вкуса. Чтобы овощи не дали лишнюю влагу, используйте технику быстрой подготовки томатов, удаляя лишний сок.

Технология приготовления:

Шаг 1: Взбиваем яйца с солью, вливаем кефирную смесь. Просеиваем муку с разрыхлителем. Интенсивно вымешиваем венчиком до исчезновения комочков.

Взбиваем яйца с солью, вливаем кефирную смесь. Просеиваем муку с разрыхлителем. Интенсивно вымешиваем венчиком до исчезновения комочков. Шаг 2: Выливаем массу в форму. Сверху выкладываем начинку. Не давите на нее, она сама распределится.

Выливаем массу в форму. Сверху выкладываем начинку. Не давите на нее, она сама распределится. Шаг 3: Ставим в разогретую до 180 градусов духовку. Время — 20-25 минут.

Помните, что сытность блюда зависит не только от теста, но и от белковой составляющей. Вместо магазинной колбасы можно использовать запеченную свиную шею или качественный фарш, как в рецепте картофельных гнезд.

"Для домашних рецептов такая пицца — это база. Если хотите добавить хруста по краям, смажьте форму сливочным маслом и присыпьте панировочными сухарями", — посоветовала в беседе с Pravda. Ru консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

Готовность проверяем зубочисткой — она должна выходить сухой. Дайте пицце "отдохнуть" пять минут после духовки, чтобы сыр стабилизировался и не сполз при нарезке. А если хочется чего-то более изысканного, попробуйте гастрономические тренды столичных ресторанов, но классика всегда вне конкуренции.

Ответы на популярные вопросы о быстрой пицце

Можно ли делать тесто только на кефире без сметаны?

Да, можно, но сметана добавляет тесту пластичности и нежности. На одном кефире основа может получится более "резиновой".

Почему тесто внутри осталось сырым, а сверху уже горит?

Проблема в температуре или избытке влажной начинки. Слишком толстый слой томатов или водянистого сыра блокирует выход пара. Попробуйте снизить температуру до 170 градусов и накрыть пиццу фольгой на первые 10 минут.

Какая мука лучше всего подходит для заливной пиццы?

Используйте обычную пшеничную муку высшего сорта. Цельнозерновая сделает пиццу слишком тяжелой, и она плохо поднимется. Для хруста можно добавить ложку водки, как в рецепте хрустящего хвороста.

Чем можно заменить разрыхлитель?

Подойдет обычная сода (половина чайной ложки), гасить её не нужно — кислота кефира сделает это сама. Но разрыхлитель дает более равномерную пористость.

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