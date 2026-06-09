Итальянцы ахнут: такой способ приготовления пиццы избавит от грязных рук и долгого ожидания

Этот рецепт пиццы для тех, кто ценит время и вкус, а не ритуальные танцы вокруг опары. С приготовлением блюда справится даже ребенок. Здесь все элементарно: смешал, залил, запек.
Основа успеха — правильное тесто, которое по консистенции должно напоминать густую сметану.
"Такое тесто — идеальный выход, когда нужно быстро накормить семью, не тратя время на сложные кондитерские процессы", — объяснила в беседе с Pravda. Ru повар Людмила Кравцова.
Для создания идеальной основы смешиваем кефир и сметану в пропорции 1:1. Это дает нужную жирность и нежность. Пока духовка разогревается, готовим тесто, добавляя все компоненты.
|Компонент
|Количество
|Кефир (или смесь со сметаной)
|300 гр
|Яйца куриные
|2 шт.
|Мука пшеничная (в/с)
|120 гр
|Разрыхлитель
|10 гр
|Соль
|Щепотка
Начинка может быть любой. Традиционная — это хорошая колбаса, свежие томаты и два вида сыра: моцарелла для тягучести и российский для характерного вкуса. Чтобы овощи не дали лишнюю влагу, используйте технику быстрой подготовки томатов, удаляя лишний сок.
Технология приготовления:
Помните, что сытность блюда зависит не только от теста, но и от белковой составляющей. Вместо магазинной колбасы можно использовать запеченную свиную шею или качественный фарш, как в рецепте картофельных гнезд.
"Для домашних рецептов такая пицца — это база. Если хотите добавить хруста по краям, смажьте форму сливочным маслом и присыпьте панировочными сухарями", — посоветовала в беседе с Pravda. Ru консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.
Готовность проверяем зубочисткой — она должна выходить сухой. Дайте пицце "отдохнуть" пять минут после духовки, чтобы сыр стабилизировался и не сполз при нарезке. А если хочется чего-то более изысканного, попробуйте гастрономические тренды столичных ресторанов, но классика всегда вне конкуренции.
Да, можно, но сметана добавляет тесту пластичности и нежности. На одном кефире основа может получится более "резиновой".
Проблема в температуре или избытке влажной начинки. Слишком толстый слой томатов или водянистого сыра блокирует выход пара. Попробуйте снизить температуру до 170 градусов и накрыть пиццу фольгой на первые 10 минут.
Используйте обычную пшеничную муку высшего сорта. Цельнозерновая сделает пиццу слишком тяжелой, и она плохо поднимется. Для хруста можно добавить ложку водки, как в рецепте хрустящего хвороста.
Подойдет обычная сода (половина чайной ложки), гасить её не нужно — кислота кефира сделает это сама. Но разрыхлитель дает более равномерную пористость.
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