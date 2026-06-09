Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Черные пятна на кожуре: один простой трюк, который продлит жизнь бананам
Серьезная ошибка при выборе отделки для ванной: плитка, которая не выйдет из моды никогда
Неуловимый магний: японские ученые нашли ключ к качеству риса
Семья стала финансовым спасением для россиян: цифры, которые заставят задуматься каждого холостяка
Правда продана за миллионы: в Киеве санкционировали масштабную зачистку остатков критики
Смертельный яд из глубин: природа нашла способ ликвидировать опухоль без вреда для тканей
Больше никаких мокрых следов: 5 простых правил, которые избавят вас от пота этим летом
Потеря давления из-за мелочи: какие скрытые дефекты заставляют двигатель закипеть на трассе
Халатность в пермском саду: малышке обожгли ноги, прокуратура требует компенсацию

Итальянцы ахнут: такой способ приготовления пиццы избавит от грязных рук и долгого ожидания

Еда

Этот рецепт пиццы для тех, кто ценит время и вкус, а не ритуальные танцы вокруг опары. С приготовлением блюда справится даже ребенок. Здесь все элементарно: смешал, залил, запек.

Пицца на лаваше
Фото: Pravda.Ru by Елена Назарова is licensed under publiс domain
Пицца на лаваше

Наглядная технология: от замеса до духовки

Основа успеха — правильное тесто, которое по консистенции должно напоминать густую сметану.

"Такое тесто — идеальный выход, когда нужно быстро накормить семью, не тратя время на сложные кондитерские процессы", — объяснила в беседе с Pravda. Ru повар Людмила Кравцова.

Для создания идеальной основы смешиваем кефир и сметану в пропорции 1:1. Это дает нужную жирность и нежность. Пока духовка разогревается, готовим тесто, добавляя все компоненты.

Компонент Количество
Кефир (или смесь со сметаной) 300 гр
Яйца куриные 2 шт.
Мука пшеничная (в/с) 120 гр
Разрыхлитель 10 гр
Соль Щепотка

Секреты начинки и температурный режим

Начинка может быть любой. Традиционная — это хорошая колбаса, свежие томаты и два вида сыра: моцарелла для тягучести и российский для характерного вкуса. Чтобы овощи не дали лишнюю влагу, используйте технику быстрой подготовки томатов, удаляя лишний сок.

Технология приготовления:

  • Шаг 1: Взбиваем яйца с солью, вливаем кефирную смесь. Просеиваем муку с разрыхлителем. Интенсивно вымешиваем венчиком до исчезновения комочков.
  • Шаг 2: Выливаем массу в форму. Сверху выкладываем начинку. Не давите на нее, она сама распределится.
  • Шаг 3: Ставим в разогретую до 180 градусов духовку. Время — 20-25 минут.

Помните, что сытность блюда зависит не только от теста, но и от белковой составляющей. Вместо магазинной колбасы можно использовать запеченную свиную шею или качественный фарш, как в рецепте картофельных гнезд.

"Для домашних рецептов такая пицца — это база. Если хотите добавить хруста по краям, смажьте форму сливочным маслом и присыпьте панировочными сухарями", — посоветовала в беседе с Pravda. Ru консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

Готовность проверяем зубочисткой — она должна выходить сухой. Дайте пицце "отдохнуть" пять минут после духовки, чтобы сыр стабилизировался и не сполз при нарезке. А если хочется чего-то более изысканного, попробуйте гастрономические тренды столичных ресторанов, но классика всегда вне конкуренции.

Ответы на популярные вопросы о быстрой пицце

Можно ли делать тесто только на кефире без сметаны?

Да, можно, но сметана добавляет тесту пластичности и нежности. На одном кефире основа может получится более "резиновой".

Почему тесто внутри осталось сырым, а сверху уже горит?

Проблема в температуре или избытке влажной начинки. Слишком толстый слой томатов или водянистого сыра блокирует выход пара. Попробуйте снизить температуру до 170 градусов и накрыть пиццу фольгой на первые 10 минут.

Какая мука лучше всего подходит для заливной пиццы?

Используйте обычную пшеничную муку высшего сорта. Цельнозерновая сделает пиццу слишком тяжелой, и она плохо поднимется. Для хруста можно добавить ложку водки, как в рецепте хрустящего хвороста.

Чем можно заменить разрыхлитель?

Подойдет обычная сода (половина чайной ложки), гасить её не нужно — кислота кефира сделает это сама. Но разрыхлитель дает более равномерную пористость.

Читайте также

Экспертная проверка: повар столовой Людмила Кравцова, консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Усидеть на двух стульях не вышло: Армению лишили иллюзии безопасности в Евразийском союзе
Мир. Новости мира
Усидеть на двух стульях не вышло: Армению лишили иллюзии безопасности в Евразийском союзе
Не выбрасывайте старые пуговицы: эти идеи для дома выглядят дороже, чем стоят
Недвижимость
Не выбрасывайте старые пуговицы: эти идеи для дома выглядят дороже, чем стоят
Популярное
Крымский мост: почему въезд свободен, а выезд в Керчи превратился в ад

На Крымском мосту возникла масштабная пробка на выезде из Керчи, в то время как въезд в Крым свободен.

Крымский мост: почему въезд свободен, а выезд в Керчи превратился в ад
Урожай в два раза больше: как вырастить идеальный картофель без прополки и окучивания
Урожай в два раза больше: как вырастить идеальный картофель без прополки и окучивания
Голоса разделились пополам: итоги выборов в Армении лишили Пашиняна былого влияния
Усидеть на двух стульях не вышло: Армению лишили иллюзии безопасности в Евразийском союзе
Голоса разделились пополам: итоги выборов в Армении лишили Пашиняна былого влияния Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Вместо гигантов на участке: 5 сортов компактных голубых елей и правила их прищипки
Удар по поезду Москва-Симферополь: остановка движения и человеческие жертвы
Самоубийственный курс Каллас: новые правила досмотра судов создали условия для применения оружия
Самоубийственный курс Каллас: новые правила досмотра судов создали условия для применения оружия
Последние материалы
Черные пятна на кожуре: один простой трюк, который продлит жизнь бананам
Серьезная ошибка при выборе отделки для ванной: плитка, которая не выйдет из моды никогда
Неуловимый магний: японские ученые нашли ключ к качеству риса
Семья стала финансовым спасением для россиян: цифры, которые заставят задуматься каждого холостяка
Правда продана за миллионы: в Киеве санкционировали масштабную зачистку остатков критики
Смертельный яд из глубин: природа нашла способ ликвидировать опухоль без вреда для тканей
Больше никаких мокрых следов: 5 простых правил, которые избавят вас от пота этим летом
Итальянцы ахнут: такой способ приготовления пиццы избавит от грязных рук и долгого ожидания
Потеря давления из-за мелочи: какие скрытые дефекты заставляют двигатель закипеть на трассе
Халатность в пермском саду: малышке обожгли ноги, прокуратура требует компенсацию
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.