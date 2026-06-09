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Сало: враг или друг? Нутрициолог раскрыла правду о калориях

Еда

Многие диетологические тренды незаслуженно вытеснили из рациона традиционные продукты, заклеймив их вредными для здоровья. В список преследуемых экспертами позиций часто попадает обычное сало.

Домашнее сало с мясной прослойкой
Фото: Pravda.ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Домашнее сало с мясной прослойкой

Врач-эндокринолог и нутрициолог Дарья Хайкина, что репутация этого продукта сильно искажена из-за стереотипов о его чрезмерной калорийности.

Специалист подчеркнула, что в составе продукта присутствуют жизненно важные жирорастворимые витамины A, D и E, а также холин. Последний критически необходим для нормального функционирования печени и стабильной работы центральной нервной системы.

Особую ценность представляет олеиновая кислота — мононенасыщенный жир, который содержится в качественном оливковом масле, но стоит значительно дешевле.

Мнение о том, что любые животные жиры автоматически несут угрозу для организма, давно устарело и не поддерживается профессиональным сообществом. Как отмечает Газета.Ru со ссылкой на Дарью Хайкину, сало отлично утоляет голод, так как медленно усваивается, обеспечивая длительную сытость.

Небольшая порция этого продукта в сочетании с овощами или цельнозерновым хлебом помогает избежать тяги к сладкому и переедания.

"Сало — это концентрированный источник энергии, но его влияние на липидный профиль человека зачастую преувеличено. Основная опасность кроется не в самом продукте, а в общем злоупотреблении рафинированными углеводами и алкоголем, которые провоцируют системное воспаление", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-диетолог Сергей Иванов.

Холестерин и правила умеренного потребления

Вопрос повышения уровня холестерина в крови требует комплексного подхода, а не исключения конкретных продуктов из меню. Состояние метаболизма зависит от веса, генетической предрасположенности, уровня физической активности и общего качества рациона.

Если все эти показатели находятся в норме, несколько ломтиков сала не станут причиной визита к кардиологу, так как организм способен регулировать внутренние процессы при правильном образе жизни.

Здравый смысл остается главным критерием: оптимальная норма составляет 20–30 граммов в день. Проблемы со здоровьем начинаются при регулярных застольях, где сало сопровождается избытком алкоголя, колбасными изделиями и шашлыком. В таких случаях основная нагрузка на сосуды и печень создается суммарным переизбытком калорий и сопутствующими пищевыми привычками, а не отдельным ингредиентом.

Ответы на популярные вопросы о сале

Является ли холестерин в сале вредным?

Холестерин сам по себе не опасен, если нарушен липидный обмен; его уровень зависит от генетики и образа жизни, а не только от одного продукта.

Чем полезно сало для нервной системы?

В нем содержится холин — важнейшее вещество, которое поддерживает здоровье печени и участвует в передаче нервных импульсов.

Сколько сала можно съедать в день без риска для веса?

Здоровому человеку достаточно 20–30 граммов, чтобы получить нутриенты и чувство сытости без лишних калорий.

Почему сало дает больше сытости, чем сладости?

Жиры перевариваются медленнее быстрых углеводов, поэтому насыщение сохраняется дольше, что позволяет реже перекусывать в течение дня.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
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