Всего 4 ингредиента и бутылка: простой рецепт летнего лакомства со свежей клубникой

Сезонная клубника требует точного подхода к текстуре и температуре. Сочетание цельного молока и сгущенки создает плотную сливочную базу, которую стабилизирует агар-агар. Использование пластиковой формы позволяет сформировать десерт без специального инвентаря.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Клубничный десерт

Технология подготовки молочной основы

Работа с желирующими агентами не терпит приблизительности. Если вы используете агар-агар, его необходимо предварительно растворить в части холодного молока. В отличие от желатина, агар требует нагрева до 90 градусов для активации своих свойств. Постоянное помешивание исключает пригорание сахаров, содержащихся в сгущенном молоке.

"При работе с молочными смесями критически важно соблюдать температурный режим. Перегрев может привести к расслоению основы, а недогрев агар-агара не позволит десерту застыть", — объяснила в беседе с Pravda.Ru кондитер Ольга Ефимова.

Для тех, кто предпочитает классические методы, желейный торт рецепт с использованием желатина требует иного подхода. Смесь нельзя доводить до кипения, иначе структура будет разрушена. Важно добиться полного растворения гранул, чтобы домашняя выпечка или холодные лакоства имели однородный срез без комочков.

Сборка десерта в форме

Обычная пластиковая бутылка объемом 1,5 литра служит идеальным кофром. Обрезанное горлышко превращает ее в цилиндрическую форму. Клубнику следует нарезать крупными кусками, чтобы сохранить сочность и визуальный контраст. Правильная работа с текстурой подразумевает, что ягода равномерно распределяется в молочной массе, не оседая на дно.

"Использование подручных средств для формовки — отличный прием, но не забывайте о качестве сырья. Клубника должна быть плотной, без повреждений", — отметила специально для Pravda.Ru специалист по региональной кухне России Мария Костина.

После заливки десерт должен провести в холодильнике не менее 3 часов. Это время требуется для завершения процесса кристаллизации желирующего компонента. При подаче бутылка аккуратно разрезается, а готовый "снежок" декорируется кокосовой стружкой. Такой метод позволяет получить результат, напоминающий медовый торт по своей нежности, но без использования духовки.

Рецепт клубничного десерта

Ингредиенты:

сгущенное молоко — 400 гр

цельное молоко — 800 мл

свежая клубника — 500 гр

агар-агар — 15 гр

кокосовая стружка — 30 гр

Пошаговая инструкция:

Шаг 1. Подготовка ягод. Вымойте клубнику, удалите плодоножки и нарежьте ягоды на четвертинки.

Шаг 2. Активация стабилизатора. Растворите агар-агар в 100 мл холодного молока.

Шаг 3. Термообработка. Соедините оставшееся молоко со сгущенкой, влейте агар-агар и прогрейте до 90 градусов при постоянном помешивании.

Шаг 4. Формовка. Уложите ягоды в обрезанную пластиковую бутылку, залейте молочной смесью и уберите в холод до стабилизации.

Шаг 5. Подача. Снимите пластиковую форму, обваляйте цилиндр в кокосовой стружке и нарежьте порционными дисками.

"Свежая клубника — капризный продукт. В сочетании с молочной базой она дает идеальный баланс кислотности и сладости", — подчеркнула эксперт Pravda.Ru консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

При выборе ягод отдавайте предпочтение местным сортам. Они более ароматные, что важно для молочные коктейли и холодных суфле. Если ягода слишком сочная, перед закладкой ее можно слегка присыпать крахмалом, чтобы сок не окрасил белую основу.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли заменить агар-агар обычным желатином?

Да, но дозировка составит 60 гр. Помните, что желатин нельзя кипятить, иначе его желирующая способность снизится. Также рецепты без муки и духовки часто требуют более долгого остывания при работе с желатином.

Как легко извлечь десерт из бутылки?

Сделайте аккуратный надрез ножницами сверху вниз. Пластик легко отойдет от застывшей поверхности, сохранив глянец десерта. Секрет Шефа: перед нарезкой смочите нож горячей водой — срез будет идеально ровным.

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