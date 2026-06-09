Вместо привычного шашлыка: как приготовить сочную свиную шею с корочкой в духовке

Приготовление цельного отруба свинины весом четыре килограмма требует строгого соблюдения температурных режимов. Сочетание классических китайских пряностей с ягодной глазурью позволяет создать сложный вкус, где острота имбиря компенсируется сладостью чатни, а длительное томление размягчает мышечные волокна.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Запеченная свинина по-китайски

Технология подготовки шейки

Работа с крупным отрубом начинается с контроля качества сырья. Шея — это подвижная мышца с высоким содержанием жировых прослоек, что делает ее идеальной для долгого запекания. Чтобы мясо не потеряло сок, необходимо выдержать его в сухом маринаде. Соль вытягивает влагу, растворяется в ней и затем впитывается обратно, меняя структуру белка.

"Для запекания такого объема важно выбрать безопасное мясо без лишней воды. Лишняя влага внутри куска превратит процесс запекания в варку, и вы не получите нужной текстуры", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по региональной кухне России Мария Костина.

Важной составляющей вкуса выступает ароматическая паста. Нашпиговывание мяса чесноком и имбирем позволяет пряностям проникать вглубь волокон, а не оставаться только на поверхности. Бадьян и гвоздика при нагревании выделяют эфирные масла, которые нейтрализуют специфический запах свиного жира.

Рецепт свинины по-китайски

Ингредиенты:

Свиная шейка — 4 кг

Чеснок — 1 головка

Свежий имбирь — 0.5 ст. л. (тертый)

Бадьян — 1 шт.

Гвоздика — 2 шт.

Кайенский перец — 1 ч. л.

Вино белое полусладкое — 250 мл

Клюквенный чатни или кисло-сладкий соус — 2 ст. л.

Соль и молотый черный перец — по вкусу

Пошаговая инструкция:

Шаг 1. Подготовка. Свинину натрите солью и черным перцем. Оставьте в холодильнике минимум на 1 час. Это обеспечит равномерное просаливание центральной части куска.

Шаг 2. Создание маринада. Бадьян и гвоздику разотрите в ступке. Смешайте с измельченным чесноком, имбирем и кайенским перцем до состояния пасты.

Шаг 3. Нашпиговывание. Сделайте в мясе глубокие проколы узким ножом. Заполните их пряной смесью, распределяя чеснок и имбирь внутри отруба.

Шаг 4. Запекание. Разогрейте духовку до 220 градусов. В противень налейте вино и стакан воды. Поместите мясо на решетку над вином. Плотно закройте конструкцию фольгой, создавая герметичный купол.

Шаг 5. Глазировка. Запекайте 1.5–2 часа. Снимите фольгу, обмажьте мясо чатни. Верните в духовку на 30 минут при температуре 180–200 градусов для образования колера.

Шаг 6. Отдых. Достаньте свинину и накройте ее фольгой на 15 минут. Это позволит температуре внутри выровняться, а сокам распределиться по волокнам.

"Если сравнивать с мясом по-генеральски, китайский метод запекания под фольгой на винных парах дает более нежный результат за счет эффекта пароконвектомата", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru повар Людмила Кравцова.

Секреты идеальной глазури

Для создания липкой и блестящей поверхности на мясе используется реакция Майяра. Сахара, содержащиеся в клюквенном чатни или сочном мясе Дипломат, под воздействием высокой температуры карамелизуются. Если вы хотите добиться аутентичного вида, в соус можно добавить немного меда или тростникового сахара.

Параметр Значение Калорийность на порцию 1766.85 ккал Белки / Жиры / Углеводы 68.68 г / 159.88 г / 6.54 г Температура в духовке 220 градусов (со снижением до 180) Длительность томления 180–210 минут

При подаче нарезайте мясо строго поперек волокон. Это делает жевание комфортным. Использование решетки при запекании обязательно: кусок не должен вариться в выделяющемся жире. Тепло должно циркулировать вокруг всей поверхности шейки.

Рекомендация: добавьте в противень с вином одну палочку корицы. Она не даст сладости, но усилит аромат бадьяна и создаст ту самую атмосферу китайского ресторана.

"Многие пренебрегают отдыхом мяса после духовки, а зря. Без этого этапа весь сок останется на разделочной доске, а не в нежнейших волокнах", — отметил эксперт Pravda.Ru по гастрономическому туризму Роман Беляков.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли использовать замороженное мясо?

Можно, но разморозка должна быть медленной, в холодильнике. Быстрая дефростация разрушает клетки, и свинина получится сухой.

Чем заменить белое вино в противне?

Подойдет яблочный сок без сахара или нефильтрованный сидр. Кислота необходима для размягчения внешнего слоя мяса.

Как понять, что свинина готова?

Используйте термометр. Температура в центре самого толстого места должна достичь 75 градусов. При проколе сок должен быть прозрачным.

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