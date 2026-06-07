Бесполезная пыль: простой тест с пальцами покажет, не пора ли выбросить ваши специи

Старые специи часто выглядят как новые, но уже не работают. Лавровый лист теряет запах за год, перец горошком — примерно за два, а молотый перец уже через месяц может превратиться в пустую пыль. Проверка простая: разломите, разотрите или раздавите приправу и понюхайте, чтобы не испортить вкус блюда бесполезной заготовкой.

Фото: NewsInfo.Ru by Алексей Поляков, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Противовоспалительные травы и специи

Как специи теряют аромат и вкус

Главный секрет специй прост: их ценят не за цвет и не за внешний вид, а за эфирные масла. Именно они дают блюду аромат, остроту и глубину вкуса. Когда масла улетучиваются, приправа внешне остается обычной, но в тарелке уже почти ничего не меняет.

Из-за этого старые специи особенно коварны. Они не плесневеют, не пахнут испорченным продуктом и спокойно стоят на полке. Но в кастрюле или сковороде от них мало пользы: блюдо выходит более плоским и менее выразительным.

Для лаврового листа срок особенно заметен. Уже через год он начинает терять свойства. Свежий лист можно разломить, понюхать и даже растереть между пальцами: на коже остается маслянистый след. Старый лист крошится и почти не пахнет.

Перец горошком держится дольше, но тоже не бесконечно. Примерно через два года он теряет основную силу. Если раздавить горошину и запах почти не чувствуется, приправа уже выдохлась. У молотого перца запас еще короче: аромат уходит примерно за месяц.

"Если приправа не дает запаха, она уже не работает на вкус блюда. Лавровый лист, перец и сухие травы проще проверить за пару секунд, чем потом пытаться спасти пресное блюдо", — объяснил в беседе с Pravda.Ru пекарь Иван Терентьев.

Как быстро проверить лавровый лист, перец и травы

Проверка специй не требует ни техники, ни сложных условий. Лавровый лист достаточно разломить. Если запаха почти нет, его пора заменить. Если лист хорошо пахнет и на пальцах остается маслянистый след, он еще пригоден.

Перец горошком можно просто раздавить. Свежая горошина дает резкий жгучий аромат. Если запах слабый или пустой, специя уже не даст нужного эффекта. Молотый перец проверяют еще проще: если он почти не пахнет, от него в блюде будет только цвет.

Сушеные травы — укроп, базилик, тимьян — обычно держатся до 12 месяцев. Потом они становятся почти безвкусными. Их тоже лучше нюхать перед использованием. Если аромат пропал, травы пора менять.

Хранить такие приправы дольше срока смысла нет. Они не опасны, но и пользы от них почти не остается. На кухне это особенно заметно в простых блюдах, где аромат специи должен быть слышен сразу.

"Молотые специи стареют быстрее всего, потому что у них больше поверхность контакта с воздухом. Поэтому перец из пакетика теряет аромат очень быстро, а в готовке уже не дает нужной остроты", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

Какие специи чаще всего хранят слишком долго

Чаще всего дольше положенного держат лавровый лист, перец горошком и молотый перец. Именно они кажутся самыми "живучими", поэтому хозяйки нередко продолжают сыпать их в блюда годами. Но именно в этот момент вкус и уходит первым.

С сушеными травами ситуация похожая. Пока упаковка закрыта, они выглядят нормально. Но после года хранения даже ароматные укроп, базилик и тимьян превращаются почти в сено. Внешне это не видно, а в еде чувствуется сразу.

Если нужен яркий вкус, специи лучше покупать небольшими порциями и не держать их слишком долго. Старые приправы не отравят блюдо, но легко лишат его характера.

"Лучше держать на кухне меньше специй, но обновлять их чаще. Тогда и суп, и мясо, и овощи будут пахнуть так, как должны, а не просто окрашиваться в привычный цвет", — отметил в беседе с Pravda.Ru шеф-повар Дмитрий Козлов.

Специя Когда пора менять Лавровый лист Примерно через 1 год, если он почти не пахнет и крошится в пыль Перец горошком Примерно через 2 года, если раздавленная горошина не дает резкого запаха Молотый перец Примерно через 1 месяц, если аромат почти исчез Сушеные травы До 12 месяцев, если запах остается заметным

Если специя не пахнет в сухом виде, она почти наверняка не спасет и готовое блюдо. Поэтому самый простой домашний контроль — нюхать приправы перед готовкой и не ждать, пока они окончательно превратятся в бесполезный порошок.

Ответы на популярные вопросы о хранении специй

Можно ли использовать специи после окончания срока хранения?

Если специя не пахнет, лучше ее заменить. Внешне она может выглядеть нормально, но вкуса в блюдо уже не добавит.

Как проверить лавровый лист без специальных приборов?

Разломите лист и понюхайте. Свежий пахнет заметно, старый почти нет. Еще один признак — маслянистый след на пальцах после растирания.

Что делать с молотым перцем, если он долго лежал открытым?

Если аромат почти исчез, такой перец лучше не использовать. Он не даст ни остроты, ни яркого вкуса.

Сколько хранятся сушеные травы?

Укроп, базилик и тимьян обычно держатся до 12 месяцев. Потом их запах заметно слабеет, и они становятся почти нейтральными.

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