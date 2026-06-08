Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тайны идеальной грядки: как правильно проредить морковь, чтобы не выкинуть пол-урожая
Забудьте про жилье как инвестицию: московские паркинги обошли квартиры в гонке прибыли
Холодный продукт испортит всё: ошибка с ингредиентом превратит домашнюю выпечку в плотную подошву
Удар по поезду Москва-Симферополь: остановка движения и человеческие жертвы
Москва плавится: как спастись от перегрева?
Народ станет совладельцем ИИ: радикальный маневр в США лишил техгигантов последнего рычага
Пенсия вырастет неожиданно: россиянам навсегда отменили важное ограничение по детям
90% водителей убивают мотор заменой масла: 5 ошибок, которые ведут к дорогому ремонту
Спорт без насилия над собой: как похудеть, не живя в тренажерном зале

От этого сочетания у вас слюнки потекут: секрет приготовления картофеля с куриными спинками

Еда

Картофель с куриными спинками в духовке работает без лишних хитростей: мясо отдаёт сок, картофель впитывает аромат, а сверху получается румяная корочка. Здесь не нужны дорогие продукты — весь вкус собирается из простого маринада, крупной нарезки и правильной укладки в форму.

Курица с картошкой
Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Курица с картошкой

Ингредиенты и подготовка

Для блюда нужны куриные спинки — 6-8 штук, картофель — 1 кг, чеснок — 3-4 зубчика, майонез или сметана — 3 ст. л., растительное масло — 2 ст. л., соль, перец, копченая паприка и приправа для картофеля по вкусу. Картофель очищают, чеснок измельчают.

"Если картофель режут крупно, он не разваливается и успевает впитать сок с курицы. Мелкая нарезка для этого блюда хуже: она быстрее пересыхает", — объяснила в беседе с Pravda.Ru повар Людмила Кравцова.

Куриные спинки промывают и обсушивают бумажными полотенцами. Затем майонез или сметану смешивают с чесноком, солью, черным перцем и копченой паприкой. Этой смесью натирают курицу и оставляют на 15-20 минут. За это время мясо успевает взять вкус маринада, а чеснок раскрывается мягче.

Как запечь картофель с куриными спинками

Картофель нарезают крупными дольками или кружочками. К нему добавляют соль, паприку, приправу для картофеля и растительное масло. Массу хорошо перемешивают руками, чтобы специи распределились равномерно. Форму для запекания слегка смазывают маслом, выкладывают картофель ровным слоем, а сверху размещают замаринованные куриные спинки кожей вверх.

"Кожей вверх курица лучше подрумянивается, а сок стекает на картофель. Так один слой работает на другой, и блюдо выходит сочнее", — отметила в беседе с Pravda.Ru домашний повар Елена Назарова.

Форму отправляют в разогретую до 180-190 градусов духовку примерно на 50 минут. За это время картофель пропитывается ароматом курицы, а верх спинок становится хрустящим. Чтобы вкус был ярче, в этом рецепте и работает связка специй с жиром и соком: именно она помогает получить насыщенную домашнюю запеканку без лишних добавок. Похожий принцип часто используют и в других простых блюдах, где важна румяная корочка, например в макаронах по-флотски с томатом или в ребрах в духовке, где тоже многое решает подготовка перед запеканием.

Как понять, что блюдо готово

Готовность проверяют просто: картофель должен стать мягким и легко протыкаться ножом, а при проколе самой толстой части курицы должен выделяться прозрачный сок. Сверху у спинок должна быть золотистая корочка. Если сок еще розоватый, форму оставляют в духовке чуть дольше.

"Не спешите вынимать форму раньше времени. У спинок должна стать прозрачной выделяющаяся жидкость, а у картофеля — мягкая середина. Тогда оба продукта дойдут до нужной текстуры вместе", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

Такой способ удобно брать на заметку, если нужен простой ужин без сложных шагов. Схожая логика работает и в домашних заготовках, и в быстрых блюдах из доступных продуктов: например, когда нужен яркий вкус без долгой готовки, выручает паста из чесночных стрелок, а если хочется более нежной текстуры — помогает домашнее мороженое из минимума ингредиентов. Здесь же всё строится на одной форме и одном режиме духовки.

Действие Результат
Куриные спинки кожей вверх Появляется румяная корочка, а сок стекает на картофель
Крупная нарезка картофеля Куски остаются мягкими и не пересыхают
Маринад с чесноком и паприкой Вкус становится насыщеннее и ароматнее
Запекание при 180-190 градусах около 50 минут Курица и картофель доходят одновременно

Если хочется сохранить тот же принцип в другой подаче, можно ориентироваться на блюда, где мясо и гарнир запекаются вместе. Такой формат экономит время и не требует отдельной готовки каждого компонента.

Ответы на популярные вопросы о картофеле с куриными спинками

Можно ли заменить майонез сметаной?

Да, в рецепте допускаются и майонез, и сметана. На вкус это влияет, но порядок приготовления не меняется.

Нужно ли предварительно отваривать картофель?

Нет, картофель кладут сырым. Его режут крупно, чтобы он успел пропечься за 50 минут вместе с курицей.

Можно ли резать картофель мелко?

Лучше не стоит. Мелкие куски быстрее пересыхают и теряют ту самую мягкость, которая нужна в этом блюде.

Как понять, что курица готова?

Проверяют самую толстую часть спинки: сок должен быть прозрачным. Если он розовый, блюдо оставляют в духовке еще немного.

Читайте также

Экспертная проверка: повар Людмила Кравцова, домашний повар Елена Назарова, консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Малина усыплет кусты, если дать ей это в июне: секреты сладости и крупной ягоды
Садоводство, цветоводство
Малина усыплет кусты, если дать ей это в июне: секреты сладости и крупной ягоды
Эпоха официально завершена: АвтоВАЗ в Тольятти навсегда избавился от наследия прошлого века
Авто
Эпоха официально завершена: АвтоВАЗ в Тольятти навсегда избавился от наследия прошлого века
Популярное
Бетон проигрывает: в мире снова разрешили материал, который был под запретом 90 лет

Бетон проигрывает: в мире одобрили использование "конопляного кирпича". Он в 15 раз теплее бетона, не гниет и дышит. Почему это стало строительной революцией?

Бетон проигрывает: в мире снова разрешили материал, который был под запретом 90 лет
Мясо само отходит от кости: простой советский маринад для нежнейших ребер в духовке
Мясо само отходит от кости: простой советский маринад для нежнейших ребер в духовке
Треть жизни на грязном месте: как вернуть матрасу идеальную чистоту
Вместо сложных тортов и долгого замеса: как быстро испечь сочный клубничный пирог
Дымящийся горизонт на открытии ПМЭФ задаёт российской власти неприятные вопросы Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Меньше работы — больше урожая: как грамотно организовать "ленивый" огород
Машины для тех, кто устал от поломок: рейтинг внедорожников с железным ресурсом
Работать пусть идёт, лодырь: за что Станислав Садальский назвал главу ФПБК охотником за деньгами Пугачёвой
Работать пусть идёт, лодырь: за что Станислав Садальский назвал главу ФПБК охотником за деньгами Пугачёвой
Последние материалы
От этого сочетания у вас слюнки потекут: секрет приготовления картофеля с куриными спинками
Москва плавится: как спастись от перегрева?
Народ станет совладельцем ИИ: радикальный маневр в США лишил техгигантов последнего рычага
Пенсия вырастет неожиданно: россиянам навсегда отменили важное ограничение по детям
90% водителей убивают мотор заменой масла: 5 ошибок, которые ведут к дорогому ремонту
Спорт без насилия над собой: как похудеть, не живя в тренажерном зале
QR-коды на АЗС Севастополя: водители столкнулись с цифровой диетой
Миф о бесхозных сотках: 3 законных способа оформить заброшенную землю в собственность
Галактика-жертва: астрономы раскрыли шокирующую правду о Малом Магеллановом Облаке
Говядина, от которой не оторваться: азиатский трюк за 20 минут для ленивых, но гениальных
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.