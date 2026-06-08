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Секрет ресторанной классики из СССР: как приготовить сытное мясо по-генеральски на ужин

Еда

Мясо по-генеральски объединяет технику обжаривания и длительного запекания под соусом. Свинина и картофель проходят термическую обработку в два этапа для достижения плотной текстуры и насыщенного вкуса. Основой блюда выступает свиная шея или лопатка, обеспечивающая сочность при температуре 180 градусов.

Мясо по-генеральски
Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мясо по-генеральски

Подготовка свинины и картофеля

Работа начинается с разделки сырья. Свинину весом 600 граммов необходимо нарезать кубиками среднего размера. Важно предварительно обсушить поверхность кусков бумажным полотенцем. Избыток влаги на старте помешает формированию корочки и запустит процесс тушения вместо жарки. Используйте острый нож, чтобы не рвать волокна мяса.

"Свиная шея требует точного контроля жировых прослоек. Не срезайте жир полностью — он должен вытопиться, создавая естественную смазку для картофеля", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по региональной кухне России Мария Костина.

Картофель в объеме 800 граммов нарезайте крупными дольками. Слишком мелкая нарезка превратит овощ в кашу в процессе финального томления. Лук и чеснок подготовьте заранее: луковицы измельчите полукольцами, чеснок раздавите прессом или мелко порубите.

Технология предварительной обжарки

Разогрейте сковороду до появления легкого дымка. Обжаривайте мясо небольшими порциями по 2-3 минуты с каждой стороны. Этот этап необходим для запуска реакции Майяра, которая отвечает за вкус и аромат. Не перегружайте поверхность сковороды, иначе температура масла упадет. После правильной подготовки мяса переложите его в жаропрочную форму. Картофель обжаривается следом в том же масле. Здесь не стоит задача довести его до мягкости внутри. Цель — запечатать крахмал и придать золотистый колер. Достаточно 7-10 минут. Затем обжарьте лук до прозрачности и добавьте чеснок в самом конце, чтобы он не сгорел и не дал горечь.

Создание эмульсии из сметаны и томатов

Соус выполняет роль среды для томления и маринада одновременно. Смешайте 200 граммов сметаны 20-процентной жирности с двумя ложками томатной пасты. Добавьте соевый соус для усиления вкуса умами. Соль и перец вносите аккуратно, учитывая соленость соевого соуса.

"Кислота в томатной пасте размягчает мышечные волокна свинины. Если соус кажется слишком густым, добавьте 30-50 мл воды для лучшей текучести", — объяснила специально для Pravda.Ru повар Людмила Кравцова.

Финальный этап и температурный режим

Смешайте мясо, картофель и луковую зажарку в форме. Залейте соусом и плотно закройте фольгой. Это создаст эффект герметичной камеры. Соблюдение температурного режима критично: установите 180 градусов. Запекайте 40 минут. За 15 минут до финала снимите фольгу и посыпьте тертым твердым сыром для формирования плотной корочки.

Параметр Значение на 6 порций
Время подготовки 30 минут
Время в духовке 55-60 минут
Калорийность порции 563.80 ккал
Вес основного мяса 600 г

"Сыр должен расплавиться и запечься, но не превратиться в камень. Используйте сорта с хорошей плавимостью", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru управляющий рестораном Игорь Сафонов.

Ответы на популярные вопросы о запекании мяса

Почему мясо сначала жарят, а не сразу кладут в духовку?

Жарка запечатывает соки внутри за счет коагуляции белка на поверхности. Это также придает блюду характерный жареный вкус, который невозможно получить при обычном тушении.

Можно ли заменить свинину на говядину в этом рецепте?

Говядина потребует на 30-40 минут больше времени на запекание под фольгой. В противном случае мясо останется жестким.

Нужно ли смазывать форму маслом?

Поскольку картофель и мясо уже обжаривались в жиру, дополнительно смазывать форму не требуется.

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Экспертная проверка: специалист по региональной кухне России Мария Костина, повар Людмила Кравцова, управляющий рестораном Игорь Сафонов
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
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