Секрет ресторанной классики из СССР: как приготовить сытное мясо по-генеральски на ужин

Мясо по-генеральски объединяет технику обжаривания и длительного запекания под соусом. Свинина и картофель проходят термическую обработку в два этапа для достижения плотной текстуры и насыщенного вкуса. Основой блюда выступает свиная шея или лопатка, обеспечивающая сочность при температуре 180 градусов.
Работа начинается с разделки сырья. Свинину весом 600 граммов необходимо нарезать кубиками среднего размера. Важно предварительно обсушить поверхность кусков бумажным полотенцем. Избыток влаги на старте помешает формированию корочки и запустит процесс тушения вместо жарки. Используйте острый нож, чтобы не рвать волокна мяса.
"Свиная шея требует точного контроля жировых прослоек. Не срезайте жир полностью — он должен вытопиться, создавая естественную смазку для картофеля", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по региональной кухне России Мария Костина.
Картофель в объеме 800 граммов нарезайте крупными дольками. Слишком мелкая нарезка превратит овощ в кашу в процессе финального томления. Лук и чеснок подготовьте заранее: луковицы измельчите полукольцами, чеснок раздавите прессом или мелко порубите.
Разогрейте сковороду до появления легкого дымка. Обжаривайте мясо небольшими порциями по 2-3 минуты с каждой стороны. Этот этап необходим для запуска реакции Майяра, которая отвечает за вкус и аромат. Не перегружайте поверхность сковороды, иначе температура масла упадет. После правильной подготовки мяса переложите его в жаропрочную форму. Картофель обжаривается следом в том же масле. Здесь не стоит задача довести его до мягкости внутри. Цель — запечатать крахмал и придать золотистый колер. Достаточно 7-10 минут. Затем обжарьте лук до прозрачности и добавьте чеснок в самом конце, чтобы он не сгорел и не дал горечь.
Соус выполняет роль среды для томления и маринада одновременно. Смешайте 200 граммов сметаны 20-процентной жирности с двумя ложками томатной пасты. Добавьте соевый соус для усиления вкуса умами. Соль и перец вносите аккуратно, учитывая соленость соевого соуса.
"Кислота в томатной пасте размягчает мышечные волокна свинины. Если соус кажется слишком густым, добавьте 30-50 мл воды для лучшей текучести", — объяснила специально для Pravda.Ru повар Людмила Кравцова.
Смешайте мясо, картофель и луковую зажарку в форме. Залейте соусом и плотно закройте фольгой. Это создаст эффект герметичной камеры. Соблюдение температурного режима критично: установите 180 градусов. Запекайте 40 минут. За 15 минут до финала снимите фольгу и посыпьте тертым твердым сыром для формирования плотной корочки.
|Параметр
|Значение на 6 порций
|Время подготовки
|30 минут
|Время в духовке
|55-60 минут
|Калорийность порции
|563.80 ккал
|Вес основного мяса
|600 г
"Сыр должен расплавиться и запечься, но не превратиться в камень. Используйте сорта с хорошей плавимостью", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru управляющий рестораном Игорь Сафонов.
Жарка запечатывает соки внутри за счет коагуляции белка на поверхности. Это также придает блюду характерный жареный вкус, который невозможно получить при обычном тушении.
Говядина потребует на 30-40 минут больше времени на запекание под фольгой. В противном случае мясо останется жестким.
Поскольку картофель и мясо уже обжаривались в жиру, дополнительно смазывать форму не требуется.
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