Не варенье и не заморозка: из-за домашних цукатов из клубники вы на всю зиму забудете про конфеты

Домашние цукаты из клубники сохраняют ягоду на зиму без варенья и без заморозки. Секрет в том, что клубнику несколько раз прогревают в сиропе, а потом медленно сушат до мягкой, упругой текстуры. Если сократить сахар, ягоды потеряют цвет и форму, а результат уже будет другим.

Фото: Pravda.Ru by Наталья Мурзинова is licensed under All Rights Reserved Клубника

Как подготовить клубнику и сварить сироп

Для цукатов берут спелую, но плотную клубнику без повреждений. Ягоды сначала моют, а плодоножки убирают только после этого. Если снять хвостики раньше, клубника набирает лишнюю влагу и хуже держит форму.

Для сиропа нужны клубника — 1 кг, сахар — 800-900 г, вода — 200 мл и лимонная кислота — 1 щепотка. В широкой кастрюле соединяют сахар и воду, доводят до полного растворения и после закипания добавляют лимонную кислоту.

Когда сироп кипит, в него аккуратно выкладывают клубнику. Ягоды перемешивают лопаткой, чтобы они полностью ушли в жидкость. После повторного закипания массу варят 2-3 минуты, затем снимают с огня и оставляют до полного остывания.

"Если убрать сахар, клубника не сохранит ни цвет, ни плотность. Для цукатов нужен именно густой сироп, который держит форму ягоды", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru кондитер Ольга Ефимова.

Остывший сироп сливают в отдельную кастрюлю и снова доводят до кипения. Затем им заливают клубнику еще раз и снова оставляют остывать. Такую процедуру повторяют еще один раз. На последнем кипячении сироп уваривают до более густого состояния, заливают им ягоды, доводят до кипения и варят не больше 1 минуты. После этого клубнику полностью остужают.

Сколько сушить цукаты и как проверить готовность

Остывшие ягоды достают шумовкой и раскладывают в один слой на поддонах сушилки, противне или решетке. Сушат клубнику до состояния мягких цукатов. Во время сушки ягоды периодически переворачивают, чтобы они подсыхали равномерно.

Есть три способа сушки. В электросушилке клубника готовится 10-18 часов при 55-60°C. В духовке — 8-15 часов при 35-40°C с приоткрытой дверцей. При комнатной температуре процесс занимает 3-5 дней, иногда до недели.

Готовые цукаты не выделяют сироп при нажатии. Они остаются упругими и эластичными, не липнут к рукам и по текстуре напоминают мягкий мармелад.

"Не стоит торопить сушку сильным жаром. Если температура слишком высокая, ягоды станут жесткими снаружи и влажными внутри", — объяснил в беседе с Pravda.Ru пекарь Иван Терентьев.

Что помогает сохранить форму и вкус ягод

Главная ошибка — пытаться сэкономить на сахаре. В этом рецепте он работает не только как подсластитель, но и как защита для цвета и структуры ягод. Именно поэтому пропорцию менять не стоит.

Еще один рабочий прием — не трогать клубнику лишний раз во время варки и сушки. Чем аккуратнее обращаться с ягодами, тем лучше они сохраняют вид и тем ровнее выходит готовый продукт.

Такие цукаты удобно подавать к чаю вместо конфет, а еще использовать для украшения домашних тортов и других десертов. Для яркой подачи они подходят не хуже свежих ягод, только хранятся дольше.

"Когда ягоды лежат в один слой и не слипаются, они сушатся ровнее. Тогда у цукатов получается мягкая серединка и аккуратная поверхность", — отметила в беседе с Pravda.Ru повар Людмила Кравцова.

Если хочется сохранить клубнику в другом виде, можно посмотреть и другие способы бережной заготовки, например методы сохранения ягод без варки. Но у цукатов есть свое преимущество: они получаются плотными, ароматными и долго не теряют внешний вид.

Ошибка Что получится Уменьшить сахар Ягоды хуже держат цвет и форму Снять плодоножки до мытья Клубника впитает лишнюю влагу Сушить при слишком высокой температуре Снаружи ягоды пересохнут, внутри останутся сырыми Не переворачивать ягоды Сушка выйдет неровной

Если хочется использовать ягоды не только для цукатов, клубника хорошо работает и в выпечке. Для домашнего пирога с ягодной начинкой пригодится тот же принцип аккуратной тепловой обработки, о котором рассказывают в рецепте быстрого клубничного пирога.

Ответы на популярные вопросы о цукатах из клубники

Можно ли взять мягкую клубнику?

Лучше брать плотные ягоды. Мягкая клубника хуже держит форму и быстрее разваливается в сиропе.

Можно ли сушить цукаты только в духовке?

Да, для этого подходит режим 35-40°C с приоткрытой дверцей. По времени это занимает 8-15 часов.

Нужно ли уваривать сироп до густоты?

Да, на последнем этапе сироп делают гуще. Это помогает лучше закрепить форму ягод и добиться нужной текстуры.

Как понять, что цукаты готовы?

Они не должны выделять сироп при нажатии, липнуть к рукам или терять упругость. По виду и ощущению это мягкий мармелад.

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