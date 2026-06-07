Больше не одно и то же: как на самом деле отличить мяту от мелиссы по одному взгляду

Главное различие между мятой и мелиссой скрыто не только во внешнем виде, но и в их воздействии на организм: если мята бодрит и облегчает дыхание за счёт ментола, то мелисса работает как мягкое успокоительное с выраженным цитрусовым ароматом. Ошибка в выборе травы может стоить вкуса блюду — резкая мятная горчинка способна перебить нежные ноты десерта, где уместнее была бы мелиссовая сладость. Кроме того, растения имеют разные противопоказания, о которых важно помнить любителям домашних фитосборов.
Оба растения — представители семейства яснотковых, чем и объясняется их визуальное сходство. Однако мята (Mentha) объединяет десятки видов, включая перечную, полевую и колосистую. Мелисса (Melissa) представлена в основном видом "лекарственная". Разница заложена и в характере роста: мята — растение компанейское, быстро захватывающее территорию в полутени, тогда как мелисса предпочитает солнечные участки и более требовательна к влаге.
"Мята перечная содержит огромное количество ментола, который дает тот самый эффект холодка. Мелисса же богата эфирными маслами с ароматом лимона, поэтому её часто называют "лимонной мятой", хотя это самостоятельный род", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по домашнему питанию Екатерина Смирнова.
В кулинарии мята — это всегда акцент. Её вкус острый, с отчетливой горчинкой, он идеально дополняет клубничный милкшейк или тяжелые мясные блюда. Мелисса деликатнее: в её палитре слышны медовые и сливочные тона, но присутствует специфический лекарственный оттенок. Если мятный запах ассоциируется с жевательной резинкой и свежестью, то мелиссовый — с чаем с лимоном и луговыми травами.
Присмотритесь к стеблю: у мяты он прямой, часто имеет фиолетовый оттенок и достигает приличной высоты. У мелиссы стебель ветвится от самого корня, создавая пышный зеленый кустик. Листья мяты вытянутые, с четкими зубчиками, располагаются крест-накрест. Мелиссовые листочки округлые, более мягкие на ощупь и светлые. Даже цветы у них разные: мятные собраны в плотные колосья на верхушках, а мелиссовые "выходят" из пазух листьев вдоль стебля.
"Если вы планируете добавлять зелень в выпечку, помните: мелисса при нагревании теряет свой лимонный аромат быстрее, чем мята — свой ментоловый. Кладите её в десерты в самом конце", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru кондитер Ольга Ефимова.
Мята — отличный спазмолитик для ЖКТ, она помогает при тошноте и вздутии. Также её используют для снижения давления и облегчения головных болей. Однако при изжоге (рефлюксе) мята может усилить дискомфорт. Мелисса — признанный "антистресс". Она незаменима при бессоннице и тревожных состояниях, помогает женщинам легче переносить ПМС. Важно учитывать, что мелисса ощутимо тормозит реакцию и категорически не рекомендуется при гипотиреозе, так как влияет на функции щитовидной железы.
|Характеристика
|Мята
|Мелисса
|Основной аромат
|Ментоловый, резкий
|Лимонный, сладковатый
|Форма листа
|Удлиненная, острая
|Яйцевидная, округлая
|Главный эффект
|Бодрит, освежает
|Успокаивает, расслабляет
|Стебель
|Прямой, часто фиолетовый
|Разветвленный, зеленый
Кстати, обе травы богаты антиоксидантами. Если вы готовите зеленые оладьи на завтрак, небольшое количество мелко нарубленной мяты добавит блюду пикантности и поможет пищеварению с самого утра.
Для приготовления идеального чая важно соблюдать пропорции. Например, для холодного мятного напитка потребуется 5 г черного чая, 10 г свежей мяты и сок половины лимона на литр воды. Сначала заваривается чай, затем добавляется цедра и мята. Если же вы хотите экзотики, соберите марокканский набор: 20 г мяты, палочка корицы, бадьян и зеленый чай. Это сочетание отлично подойдет к плотному ужину, будь то паста или рулетики из курицы.
"Для зимних заготовок лучше использовать сушеную мелиссу в сборах с ягодами. Попробуйте сочетание с черной смородиной и яблоком — это настоящий витаминный взрыв, который поддержит иммунитет", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по заготовкам Наталья Гусева.
Мелисса также прекрасно гармонирует с мандаринами. На 800 мл воды возьмите ложку сушеной травы, кожуру одного мандарина, гвоздику и корицу. После пятиминутной варки специй добавьте мелиссу и свежеотжатый сок цитруса — такой напиток согреет и снимет нервное напряжение после рабочего дня.
Можно ли заменять мяту мелиссой в рецептах?
В напитках это допустимо, но вкус изменится с ментолового на лимонный. В соусах к мясу мелисса может дать нежелательный лекарственный привкус, поэтому замена не всегда удачна.
Как правильно хранить свежую зелень?
Лучше всего поставить пучок в стакан с водой и накрыть сверху пакетом, убрав в холодильник. Так травы сохранят упругость до 5-7 дней.
Можно ли пить чай с мелиссой перед работой?
Если ваша работа требует высокой концентрации внимания или вождения автомобиля, лучше воздержаться. Мелисса обладает седативным эффектом и может вызвать сонливость.
Правда ли, что мята снижает мужское либидо?
Научные данные об этом противоречивы и в основном касаются употребления огромного количества чистого ментола. Чашка мятного чая в день вреда не принесет.
Надоело бороться с трещинами на дорожках? Узнайте, почему опытные дачники переходят на резиновое покрытие — оно не скользит, служит годами и требует минимум ухода.