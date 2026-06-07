Больше не одно и то же: как на самом деле отличить мяту от мелиссы по одному взгляду

Главное различие между мятой и мелиссой скрыто не только во внешнем виде, но и в их воздействии на организм: если мята бодрит и облегчает дыхание за счёт ментола, то мелисса работает как мягкое успокоительное с выраженным цитрусовым ароматом. Ошибка в выборе травы может стоить вкуса блюду — резкая мятная горчинка способна перебить нежные ноты десерта, где уместнее была бы мелиссовая сладость. Кроме того, растения имеют разные противопоказания, о которых важно помнить любителям домашних фитосборов.

Фото: commons.wikimedia.org by Krzysztof Ziarnek, Kenraiz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мята

Биологическое родство и принципиальные отличия

Оба растения — представители семейства яснотковых, чем и объясняется их визуальное сходство. Однако мята (Mentha) объединяет десятки видов, включая перечную, полевую и колосистую. Мелисса (Melissa) представлена в основном видом "лекарственная". Разница заложена и в характере роста: мята — растение компанейское, быстро захватывающее территорию в полутени, тогда как мелисса предпочитает солнечные участки и более требовательна к влаге.

"Мята перечная содержит огромное количество ментола, который дает тот самый эффект холодка. Мелисса же богата эфирными маслами с ароматом лимона, поэтому её часто называют "лимонной мятой", хотя это самостоятельный род", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

Гастрономический профиль: вкус и аромат

В кулинарии мята — это всегда акцент. Её вкус острый, с отчетливой горчинкой, он идеально дополняет клубничный милкшейк или тяжелые мясные блюда. Мелисса деликатнее: в её палитре слышны медовые и сливочные тона, но присутствует специфический лекарственный оттенок. Если мятный запах ассоциируется с жевательной резинкой и свежестью, то мелиссовый — с чаем с лимоном и луговыми травами.

Как не перепутать кусты в саду

Присмотритесь к стеблю: у мяты он прямой, часто имеет фиолетовый оттенок и достигает приличной высоты. У мелиссы стебель ветвится от самого корня, создавая пышный зеленый кустик. Листья мяты вытянутые, с четкими зубчиками, располагаются крест-накрест. Мелиссовые листочки округлые, более мягкие на ощупь и светлые. Даже цветы у них разные: мятные собраны в плотные колосья на верхушках, а мелиссовые "выходят" из пазух листьев вдоль стебля.

"Если вы планируете добавлять зелень в выпечку, помните: мелисса при нагревании теряет свой лимонный аромат быстрее, чем мята — свой ментоловый. Кладите её в десерты в самом конце", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru кондитер Ольга Ефимова.

Польза и вред каждой травы

Мята — отличный спазмолитик для ЖКТ, она помогает при тошноте и вздутии. Также её используют для снижения давления и облегчения головных болей. Однако при изжоге (рефлюксе) мята может усилить дискомфорт. Мелисса — признанный "антистресс". Она незаменима при бессоннице и тревожных состояниях, помогает женщинам легче переносить ПМС. Важно учитывать, что мелисса ощутимо тормозит реакцию и категорически не рекомендуется при гипотиреозе, так как влияет на функции щитовидной железы.

Характеристика Мята Мелисса Основной аромат Ментоловый, резкий Лимонный, сладковатый Форма листа Удлиненная, острая Яйцевидная, округлая Главный эффект Бодрит, освежает Успокаивает, расслабляет Стебель Прямой, часто фиолетовый Разветвленный, зеленый

Кстати, обе травы богаты антиоксидантами. Если вы готовите зеленые оладьи на завтрак, небольшое количество мелко нарубленной мяты добавит блюду пикантности и поможет пищеварению с самого утра.

Рецепты освежающих и согревающих напитков

Для приготовления идеального чая важно соблюдать пропорции. Например, для холодного мятного напитка потребуется 5 г черного чая, 10 г свежей мяты и сок половины лимона на литр воды. Сначала заваривается чай, затем добавляется цедра и мята. Если же вы хотите экзотики, соберите марокканский набор: 20 г мяты, палочка корицы, бадьян и зеленый чай. Это сочетание отлично подойдет к плотному ужину, будь то паста или рулетики из курицы.

"Для зимних заготовок лучше использовать сушеную мелиссу в сборах с ягодами. Попробуйте сочетание с черной смородиной и яблоком — это настоящий витаминный взрыв, который поддержит иммунитет", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по заготовкам Наталья Гусева.

Мелисса также прекрасно гармонирует с мандаринами. На 800 мл воды возьмите ложку сушеной травы, кожуру одного мандарина, гвоздику и корицу. После пятиминутной варки специй добавьте мелиссу и свежеотжатый сок цитруса — такой напиток согреет и снимет нервное напряжение после рабочего дня.

Ответы на популярные вопросы о мяте и мелиссе

Можно ли заменять мяту мелиссой в рецептах?

В напитках это допустимо, но вкус изменится с ментолового на лимонный. В соусах к мясу мелисса может дать нежелательный лекарственный привкус, поэтому замена не всегда удачна.

Как правильно хранить свежую зелень?

Лучше всего поставить пучок в стакан с водой и накрыть сверху пакетом, убрав в холодильник. Так травы сохранят упругость до 5-7 дней.

Можно ли пить чай с мелиссой перед работой?

Если ваша работа требует высокой концентрации внимания или вождения автомобиля, лучше воздержаться. Мелисса обладает седативным эффектом и может вызвать сонливость.

Правда ли, что мята снижает мужское либидо?

Научные данные об этом противоречивы и в основном касаются употребления огромного количества чистого ментола. Чашка мятного чая в день вреда не принесет.

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