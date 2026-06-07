Клубника, которая не теряет витамины: 2 быстрых метода заготовки без плиты

Классическое варенье — это долго, жарко и минус 90% витаминов. В разгар сезона опытные хозяйки выбирают "живую" заготовку: клубника сохраняет цвет, свежий аромат и максимум пользы. Всего 20 минут, два проверенных способа и минимум усилий — рассказываем, как подготовить клубнику, чтобы она простояла всю зиму.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Варенье из клубники

Как сохранить пользу без огня

Отказ от термической обработки — не просто кулинарный каприз, а проверенное решение для тех, кто хочет получить от ягод максимум. При варке летучие соединения, отвечающие за характерный запах, быстро испаряются. В живом варианте они остаются в банке, создавая эффект свежесобранного урожая.

"Главная проблема при работе с сырой ягодой — лишняя влага. Если после промывки клубнику плохо обсушить, риск порчи заготовки вырастает в разы. Сахар в данном случае выступает не просто как подсластитель, а как надежный консервант, если соблюдены пропорции и температурный режим хранения", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по заготовкам и консервации Наталья Гусева.

Для такой заготовки критически важно качество сырья. Помятые или подпорченные экземпляры в общую массу попасть не должны. Даже одна плохая ягода способна вызвать брожение во всем объеме продукта.

Классический способ: клубника слоями

Этот вариант подходит тем, кто ценит цельную текстуру. Процесс предельно понятен и не требует сложной техники. На килограмм ягод берется аналогичное количество сахара. В подготовленные стерильные емкости клубника укладывается слоями, каждый из которых пересыпается сахарным песком.

Тот самый секрет: верхний слой сахара должен быть не менее сантиметра в толщину. Это создает своего рода защитную пробку. После наполнения банки ягоды аккуратно придавливают деревянной толкушкой — ровно настолько, чтобы они пустили сок, но не превратились в кашу. Хранить такие банки нужно строго на полках холодильника.

Этот вариант позволяет сохранить ягоды плотными в течение нескольких месяцев. Натуральные кислоты при взаимодействии с сахаром выступают естественным барьером для микроорганизмов.

Параметр Живое варенье Традиционное варенье Сохранность витаминов До 90% Около 40–50% Время на кухне 20 минут От 2 до 5 часов

Быстрый вариант через блендер

Если нужна однородная масса, на помощь приходит техника. Очищенная клубника измельчается вместе с сахаром. Всего пять минут работы прибора — и получается густое пюре. Важный нюанс: при таком материале вкус становится более выраженным и концентрированным.

Полученную массу разливают по емкостям, оставляя небольшой зазор до крышки. Подобный десерт идеально подходит в качестве топпинга к кашам или основе для летних напитков. Отсутствие нагрева делает цвет продукта ярким, рубиновым, в отличие от потемневших вареных аналогов.

"Для холодного варенья лучше выбирать лесную или мелкоплодную садовую клубнику. У нее более плотная мякоть и меньше сока внутри, что обеспечивает правильную консистенцию готового пюре без лишней водянистости", — рассказала в беседе с Pravda.Ru повар Елена Назарова.

При использовании блендера важно не переусердствовать с оборотами, чтобы не превратить смесь в пену. Лишний воздух внутри банки может спровоцировать окисление, поэтому перемешивание должно быть коротким и уверенным.

Ответы на популярные вопросы о заготовках

Можно ли использовать меньше сахара

В живом варенье сахар — единственный консервант. Снижение его доли приведет к тому, что заготовка забродит в течение пары недель даже в холодном месте. Пропорция один к одному считается оптимальной для безопасности.

Как долго стоят такие банки

При температуре от нуля до пяти градусов заготовка сохраняет свои свойства три–четыре месяца. После этого срока вкус может начать меняться, хотя продукт останется съедобным. Замораживать такие банки не рекомендуется — при оттаивании текстура станет рыхлой.

Нужно ли стерилизовать крышки

Безусловно. Даже если само варенье не варится, вся тара должна быть абсолютно чистой. Стерилизация паром или кипячение крышек в течение пяти минут — обязательная процедура, защищающая продукт от плесени.

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