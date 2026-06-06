Тот самый "Медовик" без раскатки коржей: нежнее суфле и в 5 раз быстрее классики

Классический "Медовик" — это часы у плиты с прилипающей скалкой и десятком тонких коржей. Но есть способ проще: один медовый бисквит, пропитанный густым сметанным кремом. Результат получается невероятно влажным и нежным — по вкусу он напоминает тающее во рту суфле с яркой карамельно-медовой ноткой.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кусочек торта с кремом и карамелью

Технология приготовления ленивого бисквита

Основа торта готовится на базе взбитых яиц и медово-масляной смеси. Это решение избавляет от необходимости использовать скалку и постоянно подпылять стол мукой. Для теста потребуется 170 г муки, 50 г сахара, 4 яйца, 120 г масла высокого качества, половина стакана меда и чайная ложка соды.

"Главная ошибка домашних кулинаров — перегрев меда при плавлении. Если мед закипит слишком интенсивно, бисквит приобретет неприятный жженый привкус. Температура смеси должна быть терпимой для кожи рук", — отметила в беседе с Pravda.Ru кондитер Ольга Ефимова.

Сначала в сотейнике соединяют масло с медом до однородности. После остывания смеси вводят взбитые с сахаром яйца, а в конце — сухие компоненты. Выпекается заготовка в форме диаметром 20—22 см при температуре 180 градусов. Обычно процесс занимает около получаса, что значительно экономит время по сравнению с поштучной вылазкой коржей. Подобный вариант выпечки гарантирует равномерный подъем массы.

Секреты пропитки и сборки

Тот самый секрет нежной текстуры кроется в использовании жирной сметаны (от 25%). На 600 г продукта берут всего 2—3 столовые ложки сахарной пудры. Пышный крем мгновенно проникает в пористую структуру разрезанного бисквита, превращая его в единое целое. Если нужно добиться максимальной легкости, можно применить профессиональный прием — заменить часть сметаны на маскарпоне.

"Бисквитный метод позволяет тесту удержать внутри больше влаги. В классическом медовике коржи часто остаются жесткими, если крема недостаточно, а бисквит прощает такие недочеты", — объяснила специально для Pravda.Ru повар Людмила Кравцова.

Готовый бисквит делят на 3—4 части длинным ножом—пилой. Обильное промазывание слоев и отдых в холодильнике в течение трех часов доводят торт до нужной кондиции. Правильное решение по оформлению — посыпать верх крошкой от обрезков бисквита, что сохранит традиционный вид десерта.

Параметр Особенности Время подготовки 15 минут Тип основы Медовый бисквит Текстура Влажная, сочная

Любая работа с тестом требует внимания к качеству исходного сырья. Хороший результат зависит от натуральности меда и свежести яиц. Если бисквит плохо поднимается, стоит проверить срок годности соды или правильность температурного режима духовки.

Ответы на популярные вопросы о десертах

Можно ли использовать жидкий мед?

Да, для бисквитного теста консистенция меда не имеет значения, так как он все равно будет прогреваться со сливочным маслом до жидкого состояния.

Почему бисквит оседает после духовки?

Это случается при резком перепаде температур. После выпекания стоит оставить форму в выключенной духовке с приоткрытой дверцей на 10 минут.

Чем заменить сметану в креме?

Хорошим вариантом станет густой йогурт без добавок или сочетание сливок с творожным сыром для более плотной консистенции.

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