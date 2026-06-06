Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эта линия обманула многих: почему привычка делить таблетки по риске опасна для здоровья
Ремонт, который аукнется: 7 ошибок в розетках, за которые вы заплатите стоимостью техники
Старые рамки стали тесными: озвучена инициатива, которая изменит статус миллионов самозанятых
Скрытая боль Виндзоров вышла наружу: Кейт Миддлтон озвучила то, что пришлось пережить её детям и мужу
Тля съедает ваш сад? 2 способа спасти урожай, пока листья не скрутились в трубочку
Идеальный боевик по версии кинокритиков: какие фильмы вошли в топ-10 за последние 40 лет
Смерть на подоконнике: одно прикосновение к этому букету лишит кошку шанса на спасение
Тест на износ организма: одно движение, которое покажет, сколько лет вашим суставам
Миф о вечных японских седанах развенчан: новые кроссоверы из Китая поставили водителей в тупик

Тот самый "Медовик" без раскатки коржей: нежнее суфле и в 5 раз быстрее классики

Еда

Классический "Медовик" — это часы у плиты с прилипающей скалкой и десятком тонких коржей. Но есть способ проще: один медовый бисквит, пропитанный густым сметанным кремом. Результат получается невероятно влажным и нежным — по вкусу он напоминает тающее во рту суфле с яркой карамельно-медовой ноткой.

Кусочек торта с кремом и карамелью
Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кусочек торта с кремом и карамелью

Технология приготовления ленивого бисквита

Основа торта готовится на базе взбитых яиц и медово-масляной смеси. Это решение избавляет от необходимости использовать скалку и постоянно подпылять стол мукой. Для теста потребуется 170 г муки, 50 г сахара, 4 яйца, 120 г масла высокого качества, половина стакана меда и чайная ложка соды.

"Главная ошибка домашних кулинаров — перегрев меда при плавлении. Если мед закипит слишком интенсивно, бисквит приобретет неприятный жженый привкус. Температура смеси должна быть терпимой для кожи рук", — отметила в беседе с Pravda.Ru кондитер Ольга Ефимова.

Сначала в сотейнике соединяют масло с медом до однородности. После остывания смеси вводят взбитые с сахаром яйца, а в конце — сухие компоненты. Выпекается заготовка в форме диаметром 20—22 см при температуре 180 градусов. Обычно процесс занимает около получаса, что значительно экономит время по сравнению с поштучной вылазкой коржей. Подобный вариант выпечки гарантирует равномерный подъем массы.

Секреты пропитки и сборки

Тот самый секрет нежной текстуры кроется в использовании жирной сметаны (от 25%). На 600 г продукта берут всего 2—3 столовые ложки сахарной пудры. Пышный крем мгновенно проникает в пористую структуру разрезанного бисквита, превращая его в единое целое. Если нужно добиться максимальной легкости, можно применить профессиональный прием — заменить часть сметаны на маскарпоне.

"Бисквитный метод позволяет тесту удержать внутри больше влаги. В классическом медовике коржи часто остаются жесткими, если крема недостаточно, а бисквит прощает такие недочеты", — объяснила специально для Pravda.Ru повар Людмила Кравцова.

Готовый бисквит делят на 3—4 части длинным ножом—пилой. Обильное промазывание слоев и отдых в холодильнике в течение трех часов доводят торт до нужной кондиции. Правильное решение по оформлению — посыпать верх крошкой от обрезков бисквита, что сохранит традиционный вид десерта.

Параметр Особенности
Время подготовки 15 минут
Тип основы Медовый бисквит
Текстура Влажная, сочная

Любая работа с тестом требует внимания к качеству исходного сырья. Хороший результат зависит от натуральности меда и свежести яиц. Если бисквит плохо поднимается, стоит проверить срок годности соды или правильность температурного режима духовки.

Ответы на популярные вопросы о десертах

Можно ли использовать жидкий мед?

Да, для бисквитного теста консистенция меда не имеет значения, так как он все равно будет прогреваться со сливочным маслом до жидкого состояния.

Почему бисквит оседает после духовки?

Это случается при резком перепаде температур. После выпекания стоит оставить форму в выключенной духовке с приоткрытой дверцей на 10 минут.

Чем заменить сметану в креме?

Хорошим вариантом станет густой йогурт без добавок или сочетание сливок с творожным сыром для более плотной консистенции.

Читайте также:

Экспертная проверка: кондитер Ольга Ефимова, повар столовой или кафе Людмила Кравцова
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Цветник для ленивых: 5 растений, которые растут сами по себе и не требуют рассады
Садоводство, цветоводство
Цветник для ленивых: 5 растений, которые растут сами по себе и не требуют рассады
Вашингтон в ярости от бессилия: иранские ракеты нанесли фатальный урон ключевому узлу флота
Мир. Новости мира
Вашингтон в ярости от бессилия: иранские ракеты нанесли фатальный урон ключевому узлу флота
Популярное
Гордыня Берлина рухнула: внезапное прозрение канцелярии ФРГ обернулось поиском пути к Москве

В Берлине осознали невозможность достижения целей без прямого контакта, что привело к резкому пересмотру официальной позиции ведомств на восточном направлении.

Гордыня Берлина рухнула: внезапное прозрение канцелярии ФРГ обернулось поиском пути к Москве
Ставки выше чем когда-либо: кубинский вопрос заставил Кремль прибегнуть к крайним мерам
Ставки выше чем когда-либо: кубинский вопрос заставил Кремль прибегнуть к крайним мерам
Золотой бензин и пустеющие полки: как Крым переживает логистический сбой
Бензин по сто рублей: критическая обстановка в Крыму обнажила жадность спекулянтов
Дымящийся горизонт на открытии ПМЭФ задаёт российской власти неприятные вопросы Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Руки как у аристократки: как форма ногтей меняет восприятие ваших кистей
Фронт затрещал по швам: оборона ВСУ в районе Константиновки превратилась в неуправляемый хаос
Идеальный баланс нежности и хруста: как превратить обычный салат с тунцом в хит ужина
Идеальный баланс нежности и хруста: как превратить обычный салат с тунцом в хит ужина
Последние материалы
Тест на износ организма: одно движение, которое покажет, сколько лет вашим суставам
Тот самый "Медовик" без раскатки коржей: нежнее суфле и в 5 раз быстрее классики
Миф о вечных японских седанах развенчан: новые кроссоверы из Китая поставили водителей в тупик
Лечение превратится в мучение: как ошибка в выборе шприца уничтожает весь эффект терапии
Эпоха официально завершена: АвтоВАЗ в Тольятти навсегда избавился от наследия прошлого века
Среди нас живут чужие? Почему ЦРУ ищет инопланетный геном в ДНК-тестах обычных людей
Гравитация — вечная загадка: почему наука провалила главный замер
Бутоны вянут прямо на ветках: эта ошибка лишит петунью декоративного вида всего за неделю
Малина усыплет кусты, если дать ей это в июне: секреты сладости и крупной ягоды
Клубничное блаженство в стакане: самый нежный молочный шейк с ресторанным шармом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.