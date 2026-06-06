Румяные снаружи, нежные внутри: самый полезный завтрак, который вы приготовите этим летом

Главный секрет идеальных зеленых оладий кроется в полном отказе от пшеничной муки в пользу овсяной и жарке под крышкой, что позволяет большому количеству свежей зелени пропариться, сохранив сочность. Если добавить сыр именно мелкой фракции, он свяжет ингредиенты в единую нежную массу, которая не развалится на сковороде даже при минимальном количестве яиц.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain зеленые оладьи

Ингредиенты и пропорции для закуски

Для приготовления этого блюда не требуется сложной подготовки, однако важно соблюсти баланс влажных и сухих компонентов. В отличие от тяжелой выпечки, здесь доминирует клетчатка, что делает оладьи полезным дополнением к здоровому рациону. Основу составляет большой пучок свежих трав весом около 200 граммов.

"Чтобы оладьи получились ароматными, используйте смесь укропа, петрушки и зеленого лука в равных долях. Именно лук при термической обработке дает ту самую сладость, которая балансирует соленый сыр", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по региональной кухне России Мария Костина.

Для одной порции вам понадобятся:

яйцо — 1 шт.;

твердый сыр — 50 г;

ассорти из зелени (укроп, петрушка, лук) — 200 г;

овсяная мука — 2 ст. л.;

соль и черный перец — по вкусу.

Для соуса подготовьте 150 г сметаны, 2 зубчика чеснока и немного свежего укропа. Такой заправкой часто дополняют грузинскую выпечку, так как она идеально подчеркивает вкус плавленого сыра.

Технология приготовления и соус

Процесс начинается с тщательной подготовки зелени: её нужно промыть, обсушить и нарезать максимально мелко. Крупные стебли лучше удалить, чтобы текстура готового изделия была однородной. Сыр натирается на мелкой терке — так он быстрее расплавится и создаст "сетку" внутри оладушка.

"Использование овсяной муки вместо пшеничной делает структуру более рыхлой и интересной. Если вы хотите превратить это блюдо в технологичный завтрак, дайте тесту постоять 5 минут перед жаркой, чтобы овсянка впитала лишнюю влагу", — отметил в беседе с Pravda Ru пекарь Иван Терентьев.

Смешайте все компоненты до состояния густой кашицы. Жарить оладьи следует на хорошо разогретой антипригарной сковороде. Массу выкладывают ложкой, формируя небольшие порции, и обязательно накрывают крышкой. Это критически важно: под воздействием пара зелень размягчается, а сыр проваривается внутри. Время приготовления составляет 2-3 минуты с каждой стороны на умеренном огне до появления румяной корочки.

Ингредиент / Этап Рекомендация по приготовлению Зелень Измельчать максимально мелко без жестких стеблей Сыр Выбирать сорта, которые хорошо плавятся Жарка Только под крышкой для эффекта пропаривания Соус Смешивать заранее, чтобы чеснок успел отдать аромат

Пока оладьи доходят до готовности, приготовьте заправку. Чеснок нужно пропустить через пресс или мелко порубить, соединить со сметаной и солью. Любители пикантных сочетаний могут вспомнить, как подается летняя окрошка, и добавить в соус немного горчицы или лимонного сока.

"В домашних условиях такие оладьи — отличный способ использовать остатки зелени, пока она не завяла. Подавайте их сразу, пока сыр тянется, так как после остывания структура станет плотнее", — объяснила в беседе с Pravda.Ru повар Людмила Кравцова.

Ответы на популярные вопросы о зеленых оладьях

Можно ли использовать замороженную зелень?

Да, но её нужно предварительно полностью разморозить и тщательно отжать от лишней воды, иначе оладьи "поплывут" на сковороде из-за избытка влаги.

Чем заменить овсяную муку?

Подойдет рисовая мука или обычные овсяные хлопья, измельченные в блендере. В крайнем случае используйте обычную пшеничную муку, но текстура станет менее хрустящей.

Обязательно ли жарить под крышкой?

Да, это обязательное условие. Без крышки зелень может остаться жесткой, а овсяная мука не успеет приготовиться внутри за время формирования корочки.

Какой сыр лучше всего подходит для рецепта?

Идеальны любые полутвердые сорта типа "Гауды", "Российского" или "Тильзитера". Если хотите более яркий вкус, можно добавить немного сулугуни.

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