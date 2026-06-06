Когда нет сил стоять у плиты: лучшая соба с овощами, которую реально сделать за 30 минут

Вечером после работы не хочется тратить часы на готовку, но и есть «что попало» — не вариант. Эта соба с курицей и хрустящими овощами готовится быстрее, чем курьер привезет заказ. Получается сочно, ароматно и по-настоящему по-азиатски. Всего 30 минут — и горячий ужин с ресторанным вкусом у вас на столе.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лапша соба с курицей и баклажанами

Технология и ингредиенты быстрой собы

Для создания блюда с азиатским характером не требуются редкие компоненты. Основа — лапша соба, которая варится быстрее пшеничной и имеет характерный ореховый привкус. Главный вариант успеха кроется в нарезке: все овощи и мясо должны быть одной формы, в данном случае — тонкой соломкой. Это обеспечивает равномерный и быстрый прогрев в сковороде.

"При работе с азиатской лапшой важно не переварить ее на начальном этапе. Соба дойдет до нужной кондиции уже при смешивании с горячим соусом и овощами, поэтому лучше снимать ее с огня на минуту раньше указанного на пачке срока", — шеф-повар Дмитрий Козлов.

Ингредиентов на 4 порции

Филе куриного бедра — 400 г.

Лапша соба — 200 г.

Баклажан среднего размера — 1 шт.

Болгарский перец — 1 шт.

Чеснок — 4 зубчика.

Соевый соус — 4 ст. л.

Копченая паприка — 1 ч. л.

Соль — по вкусу.

Пошаговый процесс приготовления

Тот самый секрет заключается в использовании куриного бедра вместо грудки. Оно остается сочным даже при интенсивной обжарке. Деглазирование сковороды соевым соусом в середине процесса позволяет запечатать мясные соки и создать глянцевое покрытие на кусочках птицы.

"Баклажаны в таких блюдах выступают как губка для соуса. Если хотите получить более яркий вкус, добавьте в процессе жарки немного тертого свежего имбиря, это стандартное решение для региональной кухни", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по гастрономическому туризму Роман Беляков.

Шаг 1: Лапшу опустить в кипящую воду. Варить ровно столько, сколько требует инструкция, затем промыть холодной водой, чтобы остановить процесс приготовления.

Шаг 2: Курицу нарезать соломкой и выложить на раскаленную сковороду. Когда появится колер, добавить измельченный чеснок, паприку и половину соевого соуса. Подержать на огне еще 2 минуты.

Шаг 3: Ввести к мясу нарезанный баклажан. Постоянно помешивать около полутора минут. Последним всыпать болгарский перец. Через минуту овощи станут мягкими снаружи, но сохранят структуру внутри.

Шаг 4: Переложить готовую собу в сковороду к основной массе, влить остатки соуса и тщательно перемешать. Если кажется, что блюдо суховато, можно добавить 2-3 столовые ложки воды, в которой варилась лапша.

Параметр Значение Время подготовки 10 минут Время термической обработки 15-20 минут Калорийность на порцию ~320 ккал

С этим стоит быть аккуратнее: перец не должен превратиться в кашу. Сохранение легкого хруста — признак грамотно приготовленного блюда. Любой материал по теме восточной кухни подтверждает, что овощи "аль денте" лучше передают вкус соуса.

Ответы на популярные вопросы о приготовлении собы

Можно ли использовать обычные спагетти вместо собы?

Вкус изменится кардинально. Соба дает специфический привкус, который сложно имитировать. Если ее нет под рукой, лучше использовать рисовую лапшу или яичную пасту.

Нужно ли солить мясо в начале жарки?

Нет, так как используется соевый соус, который уже содержит много соли. Досаливать блюдо лучше в самом конце после пробы.

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