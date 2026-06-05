Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Драконье пламя в весеннем саду: невероятный нарцисс, который горит, а не цветет
Поездка в Крым на свой страх и риск: как уберечь машину и нервы в новых реалиях
Экономия, которая выйдет боком: ошибки, из-за которых ваш автомобиль стареет быстрее вас
Европа готовит зачистку: жесткий ультиматум Стокгольма вгонит в дрожь украинских беглецов
Цветочное чудо в Петербурге: новые зоны и форматы отдыха изменили город
Совкомбанк и девелопер DOGMA подписали соглашение о сотрудничестве
Жесткие санкции дали сбой: США вернули России доступ к закрытому ранее каналу импорта
Конец бюджетного туризма: Таиланд внедряет правила, которые отсекут в первую очередь россиян
От бабушкиного платка до модного хита: как носить косынку и не выглядеть старомодно

Фарш, лаваш и секретный соус: как приготовить ленивую лазанью за считанные минуты

Еда

Хочется сытного блюда со вкусом лазаньи, но нет желания тратить время на тесто? Есть выход! Всего три листа тонкого лаваша, сочный фарш и насыщенный сметано-сырный соус — и вкусный ужин на столе. Делимся проверенным рецептом "ленивой" лазаньи, которая получается гораздо нежнее классического варианта.

Рулетики из лаваша с фаршем
Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рулетики из лаваша с фаршем

Подготовка основы и мясного наполнения

Для создания блюда понадобятся три листа тонкого лаваша, 500 г. мясного фарша и овощная база: две луковицы (около 300 г.) и одна морковь (150 г.). Вкус во многом зависит от специй, поэтому стоит подготовить паприку, сушеный чеснок и молотый перец. Овощи нужно предварительно измельчить: лук нарезать мелко, морковь натереть. На разогретой сковороде с небольшим количеством масла сначала доводят овощи до мягкости, после чего добавляют мясо.

Обжарка мяса с овощами занимает не более 10 минут на умеренном огне. После выключения нагрева массе нужно дать постоять. Если выложить горячий фарш на тонкое тесто сразу, оно мгновенно размокнет, и сформировать аккуратные рулеты не получится. Температура начинки должна стать комфортной для рук, тогда структура блюда будет стабильной. Правильно подготовленный вариант начинки — залог того, что рулетики не развалятся при запекании.

Технология создания соуса и сборка

Заливка выполняет роль связующего звена. Для нее смешивают 180 г. сметаны (жидкой, 20%), три яйца и 100 г. тертой моцареллы. Оставшиеся 100 г. сыра пойдут внутрь рулетов. Листы лаваша разрезают пополам, чтобы получилось шесть заготовок. На каждую часть выкладывают остывшее мясо, присыпают сыром и сворачивают в плотный цилиндр. Тот самый секрет заключается в очередности: сначала сыр на лаваш, потом соус сверху. Это создает защитный слой.

Этап работы Параметры процесса
Подготовка соуса Смешивание яиц, сметаны и половины сыра
Температура запекания 180 градусов Цельсия
Время в духовке 30 минут до золотистой корочки

"Сметанная заливка при запекании работает как деликатный клей. Она не дает краям теста пересохнуть, превращая их в нежную оболочку, похожую на домашнюю лапшу. Это надежный процесс получения сочного блюда без лишних хлопот", — объяснила повар Людмила Кравцова.

Рулетики укладывают в форму плотно друг к другу. После того как соус распределен поверх заготовок, форму отправляют в духовку. Важный нюанс: если соус кажется слишком густым, можно добавить пару ложек молока или воды. За полчаса при 180 градусах компоненты объединяются, сыр плавится и образует аппетитную поверхность. Готовое блюдо лучше резать не сразу, а спустя пять минут после извлечения из печи, чтобы соки внутри распределились равномерно.

"Мясо в такой подаче требует ярких акцентов. Использование гранулированного чеснока вместо свежего дает более тонкий аромат, который не перебивает вкус сметаны и сыра. Каждая деталь здесь направлена на создание домашнего уюта без ресторанной сложности", — повар с профессиональным образованием Елена Назарова.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли использовать другой сыр вместо моцареллы?

Для этого блюда подойдет любой полутвердый сыр, который хорошо плавится. Моцарелла дает тягучую текстуру, но обычный российский или гауда обеспечат более выраженный сливочный вкус.

Как избежать подгорания верха рулетиков?

Если форма стоит на верхнем уровне духовки, корочка может схватиться слишком быстро. В этом случае стоит накрыть блюдо фольгой на первые 15 минут запекания, а затем снять ее для колера.

Чем заменить сметану в соусе?

Альтернативой могут стать сливки жирностью от 20% или натуральный густой йогурт без добавок. Главное, чтобы продукт имел достаточную плотность для удержания формы при нагреве.

Читайте также:

Экспертная проверка: повар с профессиональным образованием Елена Назарова, повар кафе Людмила Кравцова
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Сдать за один день: какое жилье сегодня пользуется самым высоким спросом у арендаторов
Недвижимость
Сдать за один день: какое жилье сегодня пользуется самым высоким спросом у арендаторов
Крымский мост на пределе: топливные лимиты спровоцировали неожиданную реакцию туриндустрии
Туризм
Крымский мост на пределе: топливные лимиты спровоцировали неожиданную реакцию туриндустрии
Морковная муха не тронет грядки: положите это между рядами, и вредитель сбежит
Садоводство, цветоводство
Морковная муха не тронет грядки: положите это между рядами, и вредитель сбежит
Популярное
Двойная игра зашла в тупик: Армению фактически выставили за дверь на глазах у всех

Лидеры стран евразийского содружества в Астане обозначили критические риски и поставили перед Ереваном жесткое условие, которое определит будущее всей республики.

Двойная игра зашла в тупик: Армению фактически выставили за дверь на глазах у всех
Вашингтон в ярости от бессилия: иранские ракеты нанесли фатальный урон ключевому узлу флота
Вашингтон в ярости от бессилия: иранские ракеты нанесли фатальный урон ключевому узлу флота
Из фарша теперь делаю только так: нашёл 2 обалденных рецепта на скорую руку: бюджетно, а вкус — слов нет
Котлеты исчезнут раньше гарнира: одна деталь в фарше подарит им идеальную сочность
Дымящийся горизонт на открытии ПМЭФ задаёт российской власти неприятные вопросы Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Этого в небе не ждали: в зону СВО запускают неуязвимый флот для ударов по глубоким тылам
Украина покорно сдалась: ради призрачной цели в ЕС пришлось отдать контроль над целым краем
Желтеют листья у томатов и огурцов: 3 верных способа вернуть кустам сочную зелень
Желтеют листья у томатов и огурцов: 3 верных способа вернуть кустам сочную зелень
Последние материалы
Канатные дороги в России: импортозамещение, городской вид транспорта и канатное такси
Цветочное чудо в Петербурге: новые зоны и форматы отдыха изменили город
Совкомбанк и девелопер DOGMA подписали соглашение о сотрудничестве
Жесткие санкции дали сбой: США вернули России доступ к закрытому ранее каналу импорта
От бабушкиного платка до модного хита: как носить косынку и не выглядеть старомодно
Конец бюджетного туризма: Таиланд внедряет правила, которые отсекут в первую очередь россиян
Вместо дорогого отпуска: отдых в Красноярске привел к неожиданному изменению цен
Мелочи больше не будет: как с помощью одного июньского полива вырастить чеснок-гигант
Холодильник-невидимка: как скрыть бытовую технику и сделать интерьер дороже
Моральный террор в ЕС: почему Гросси и европейские боссы боятся говорить правду
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.