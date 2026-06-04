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Мечты о традициях разбились о реальность: кулинарную классику в России загоняют в жесткие рамки

Еда

Внедрение государственного стандарта для блюд русской кухни вызвало неоднозначную реакцию в среде рестораторов. Роскачество планирует утвердить новый ГОСТ до конца текущего года, завершив этап публичных обсуждений проекта.

Борщ
Фото: pixabay.com by lukinIgor is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Борщ

Несмотря на стремление властей систематизировать национальные кулинарные традиции, представители индустрии опасаются излишней бюрократизации творческих процессов. В условиях высокой конкуренции важно знать, как готовить домашние блюда, чтобы они сохраняли свою аутентичность без оглядки на реестры.

Творческий подход против жестких регламентов

Бренд-шеф сети "Горбуфеты" Рустам Даутов выразил сомнение в том, что единый перечень рецептур приживется в ресторанном сегменте.

Авторская кухня опирается на индивидуальную интерпретацию традиций, а Россия, будучи многонациональной страной, располагает гораздо более широкой гастрономической палитрой, чем список из ста позиций.

Как сообщается на сайте MoneyTimes, эксперт считает подобную инициативу применимой скорее для индустриального общепита, нежели для гастробатиров или концептуальных заведений.

"Звучит крайне сомнительно, для чего это делается? Для какого-то массового производства, скорее всего, да. Но для ресторанного бизнеса это ни о чем. Рестораны раскрывают, обыгрывают историю, если это русская кухня, традиционная русская кухня очень глубокая", — объяснил Рустам Даутов.

Для обеспечения качества шеф-повара давно используют внутренние технические условия, прошедшие лабораторный контроль. Это гарантирует безопасность продукции не хуже официальных стандартов, особенно когда речь идет о сложных процессах, таких как обработка мяса на огне.

В беседе с MoneyTimes бренд-шеф добавил, что столовые и сервисы доставки могут внедрить готовые государственные карты для сокращения издержек на экспертизы, но ресторанная идентичность при этом рискует исчезнуть.

Экономика борща и вопросы безопасности

Специалисты отрасли указывают на нестабильность характеристик сырья, что делает соблюдение жесткого ГОСТа практически невозможным. Овощи от разных поставщиков обладают разной сахаристостью и плотностью, поэтому повар вынужден корректировать вкус в процессе приготовления.

Кроме того, чрезмерное регулирование может привести к росту цен в меню. Даже простая быстрая выпечка при строгой отчетности потребует дополнительных трудозатрат на администрирование.

"Попытка загнать живую гастрономию в жесткие рамки ГОСТа может убить авторскую мысль. Русская кухня живет за счет нюансов и локальных продуктов, которые невозможно стандартизировать по всей стране без потери уникальности", — отметил в беседе с Pravda.Ru шеф-повар Дмитрий Козлов.

На фоне введения стандартов надзорные органы усиливают контроль за оборотом продукции. Например, недавние проверки в Омской области выявили крупные партии мяса без ветеринарных документов.

Бизнесу приходится балансировать между соблюдением чистоты рецептур и жесткими требованиями безопасности, чтобы избежать санкций и закрытия предприятий. В конечном итоге успех проекта будет зависеть от того, станет ли ГОСТ добровольным ориентиром или обязательной повинностью.

Ответы на популярные вопросы о ГОСТе на русскую кухню

Зачем нужен новый стандарт на национальные блюда?

Основная цель Роскачества — зафиксировать классические рецептуры для массового производства, столовых и социальных учреждений, чтобы обеспечить стабильное качество и понимание эталонного вкуса русской кухни.

Будут ли рестораны обязаны готовить строго по ГОСТу?

На данный момент предполагается, что стандарт будет носить рекомендательный характер. Рестораны с авторским подходом смогут продолжать работу по собственным технологическим картам.

Поможет ли ГОСТ сэкономить бизнесу?

Да, малые предприятия общепита смогут использовать государственные рецептуры вместо разработки индивидуальных технических условий, что избавит их от части дорогостоящих лабораторных исследований.

Как регламентация повлияет на вкус блюд?

Для массового сегмента это станет гарантией предсказуемого результата, однако критики опасаются, что тотальная стандартизация лишит традиционные блюда региональной специфики и творческой составляющей.

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Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
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