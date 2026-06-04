Гастрономический террор в Краснодаре: подача кофе с едой разделила мир пополам

В Краснодаре местные бариста придумали продукт, который балансирует на грани гастрономического безумия и маркетингового гения. Это "Доширак-раф". В чашке смешали классический эспрессо, плотные сливки и — для тех, кто не боится острых ощущений — говяжью приправу с лапшой быстрого приготовления. Стоимость напитка составляет 399 рублей.
Основа напитка — раф… Сливки взбиваются вместе с эспрессо, создавая плотную эмульсию. Но краснодарский рецепт идет дальше. Вместо ванильного сахара или лаванды в питчер попадает состав из пакетиков со специями. Чтобы плов на сковороде получается рассыпчатым, важна технология, а здесь важна смелость. Лапша в кофе — это не просто украшение, это текстурный элемент, который заставляет жевать напиток.
Для тех, кто привык к традициям, такой шаг кажется кощунством. Но стритфуд живет по законам джунглей. Если рецепт котлет можно улучшить овощами, то кофейную карту — провокацией. Лапша выступает в роли наполнителя, превращая кофе в полноценный перекус, пусть и крайне специфический.
Эксперименты с едой всегда сопряжены с риском испортить продукт. Но в Краснодаре ставку сделали на узнаваемость бренда быстрой лапши. Пока одни ищут идеальный маринад для шашлыка, другие хайпуют на сочетании несочетаемого.
|Компонент
|Функция в напитке
|Эспрессо
|Горечь и кофеиновый заряд
|Сливки
|Сглаживание остроты специй
|Специи ("говядина")
|Основной вкусовой акцент (умами)
"В стритфуде важно удивить за 30 секунд. Использование знакомых вкусов в новом формате — это мощный маркетинговый инструмент, даже если это выглядит дико", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по уличной еде Максим Гришин.
Подобные напитки часто становятся виральными. Люди покупают их ради одного фото в соцсетях.
"Для региональной кухни такие выкрутасы — способ заявить о себе. Главное, чтобы качество ингредиентов при этом не страдало", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по региональной кухне России Мария Костина.
Стоит ли пробовать? Если вы привыкли, что молодая капуста - это только салат, а кофе — только сахар, то "Доширак-раф" вас шокирует. Но гастрономия не терпит догм. Иногда нужно разрушить правила, чтобы создать нечто обсуждаемое.
С точки зрения физиологии — да. Кофеин и соль не вступают в опасные реакции. Однако для людей с чувствительным ЖКТ сочетание жирных сливок, сильных специй и кофе может стать тяжелым испытанием. Если холодный суп с огурцами освежает, то этот напиток скорее нагружает систему.
В цену заложен не только себестоимость продуктов (которая невелика), но и риск, работа бариста по очистке оборудования и, конечно, плата за уникальный опыт. Это эмоциональная покупка.
Она заменяет его функционально, создавая новый вкусовой профиль. В профессиональной среде это называется поиском пятого вкуса — умами. Как быстрый способ почистить чеснок экономит время, так и готовые специи экономят время на создание сложного соуса.
Вряд ли. Это локальный хайп. Массовый потребитель все еще предпочитает понятные вещи, такие как творожная запеканка с изюмом или обычный капучино.
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