Из фарша теперь делаю только так: нашёл 2 обалденных рецепта на скорую руку: бюджетно, а вкус — слов нет

Обычные котлеты — это скука, которая успела надоесть. К тому же, цены на мясо диктуют иные правила игры. Пришло время для технократичного подхода: оптимизируем состав, сохраняем сочность и снижаем себестоимость без потерь в качестве. Секрет прост — вводим овощную составляющую и соблюдаем технологию подготовки компонентов.
Хотите получить текстуру, похожую на облако? Используйте кабачки. Важно: овощ нужно натереть, отжать лишнюю влагу, но при этом отказаться от соли на этапе отжима — так вы сохраните структуру мякоти.
"Рубленая текстура лука — ключ к насыщенному вкусу. Прокручивая лук мясорубкой, вы превращаете его в бесполезную кашицу, теряя эфирные масла. Нож и доска — вот единственно верный инструмент", — подчеркнула повар Людмила Кравцова.
Рецептурная карта (на 10 шт.):
Технология:
"Использование кефира в фарше — классический прием для размягчения волокон. Кислота запускает процесс денатурации белков, что делает мясо мягче даже без длительной термообработки", — разъяснила консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.
Этот способ позволяет объединить мясную базу и гарнир, экономя ресурс кухни. Здесь важно строго придерживаться пропорций, чтобы картофельный крахмал не превратил массу в "резину".
|Ингредиент
|Масса (г)
|Фарш
|250
|Картофель
|100
|Морковь
|60
|Белый хлеб
|40
Техника приготовления: натрите овощи, но не отжимайте сок. Замочите хлеб в кефире, превратив в кашицу. Смешайте все компоненты, добавив чеснок и петрушку. Жарьте на среднем огне — отсутствие необходимости в дополнительном гарнире к этим "оладийным" котлетам делает блюдо полноценным.
"При работе с фаршем всегда важно учитывать влияние добавок на структуру. Если переборщить с влажным хлебом или сочными овощами, котлета развалится на сковороде", — предупредил управляющий рестораном Игорь Сафонов.
Не рекомендую. Кефир содержит кислоту, которая работает на размягчение волокон мяса, молоко дает лишь влажность. Результат будет отличаться по нежности.
Зелень — это хлорофилл. При механическом давлении шнека мясорубки она выделяет сок, который окрашивает фарш в неестественные оттенки.
Нет. При открытой жарке лишняя влага уходит, образуя правильный колер — румяную корочку за счет реакции Майяра.
При добавлении большого количества овощей структура становится слишком деликатной. Руки создают лишнее давление ломая текстуру, ложка работает бережнее.
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