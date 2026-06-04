Из фарша теперь делаю только так: нашёл 2 обалденных рецепта на скорую руку: бюджетно, а вкус — слов нет

Обычные котлеты — это скука, которая успела надоесть. К тому же, цены на мясо диктуют иные правила игры. Пришло время для технократичного подхода: оптимизируем состав, сохраняем сочность и снижаем себестоимость без потерь в качестве. Секрет прост — вводим овощную составляющую и соблюдаем технологию подготовки компонентов.

Фото: Pravda.Ru by Марк Ульянов, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Приготовленные по этому рецепту сочные мясные котлеты с овощами на синей тарелке

Вариант №1: Кабачковая нежность

Хотите получить текстуру, похожую на облако? Используйте кабачки. Важно: овощ нужно натереть, отжать лишнюю влагу, но при этом отказаться от соли на этапе отжима — так вы сохраните структуру мякоти.

"Рубленая текстура лука — ключ к насыщенному вкусу. Прокручивая лук мясорубкой, вы превращаете его в бесполезную кашицу, теряя эфирные масла. Нож и доска — вот единственно верный инструмент", — подчеркнула повар Людмила Кравцова.

Рецептурная карта (на 10 шт.):

Фарш (любой) — 150 г

Кабачки — 150 г

Лук репчатый — 60 г

Яйцо — 1 шт.

Кефир (3,2%) — 150 г

Панировочные сухари — 3 ст. л.

Соль, перец — по вкусу

Технология:

Смешайте отжатые кабачки, фарш и мелко рубленный лук. Введите яйцо, соль, перец, кефир и сухари. Масса получится текучей — это норма. Выкладывайте порции на разогретую масляную сковороду ложкой (метод формирования оладий). Обжаривайте строго по 8 минут с каждой стороны. Использование правильной техники нарезки делает результат стабильным.

"Использование кефира в фарше — классический прием для размягчения волокон. Кислота запускает процесс денатурации белков, что делает мясо мягче даже без длительной термообработки", — разъяснила консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

Вариант №2: Ужин-конструктор

Этот способ позволяет объединить мясную базу и гарнир, экономя ресурс кухни. Здесь важно строго придерживаться пропорций, чтобы картофельный крахмал не превратил массу в "резину".

Ингредиент Масса (г) Фарш 250 Картофель 100 Морковь 60 Белый хлеб 40

Техника приготовления: натрите овощи, но не отжимайте сок. Замочите хлеб в кефире, превратив в кашицу. Смешайте все компоненты, добавив чеснок и петрушку. Жарьте на среднем огне — отсутствие необходимости в дополнительном гарнире к этим "оладийным" котлетам делает блюдо полноценным.

"При работе с фаршем всегда важно учитывать влияние добавок на структуру. Если переборщить с влажным хлебом или сочными овощами, котлета развалится на сковороде", — предупредил управляющий рестораном Игорь Сафонов.

Ответы на популярные вопросы о работе с фаршем

Можно ли заменить кефир на молоко?

Не рекомендую. Кефир содержит кислоту, которая работает на размягчение волокон мяса, молоко дает лишь влажность. Результат будет отличаться по нежности.

Почему нельзя прокручивать зелень через мясорубку?

Зелень — это хлорофилл. При механическом давлении шнека мясорубки она выделяет сок, который окрашивает фарш в неестественные оттенки.

Нужно ли закрывать крышку при жарке по 8 минут?

Нет. При открытой жарке лишняя влага уходит, образуя правильный колер — румяную корочку за счет реакции Майяра.

Почему фарш нужно вымешивать ложкой?

При добавлении большого количества овощей структура становится слишком деликатной. Руки создают лишнее давление ломая текстуру, ложка работает бережнее.

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