Окрошка и свекольник — скучно: классическое болгарское блюдо спасает от изнурительной жары

Холодный суп — это не просто еда, это способ выживания в летнюю жару. Суп "Таратор" — это болгарская классика, построенная на контрасте ледяной основы, хрустящих овощей и жгучего чеснока.
Этот суп — идеальная альтернатива горячим блюдам, когда даже рассыпчатый плов кажется слишком калорийным. Основа "Таратора" — кисломолочная база, которая должна быть максимально холодной. Это обязательное условие в этом рецепте.
⏱ Время: 15 мин | 🍽 Порции: 4
Ингредиенты:
"Таратор требует свежих и хрустящих овощей. Если огурцы вялые, никакое масло их не спасет. Мякоть должна быть упругой, а кожура — тонкой", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по региональной кухне России Мария Костина.
Огурцы шинкуем тонкой соломкой, а не трем на терке. Терка превратит овощ в воду, а нам нужен объем. Если используете салат, рвите его руками: металл ножа окисляет нежные листья. Работа с чесноком требует отдельного подхода — перед измельчением изучите секрет мгновенной очистки, чтобы не тратить время на шелуху. Взбивайте кефир блендером до появления легкой пены — это насытит суп кислородом.
|Компонент
|Метод обработки
|Грецкий орех
|Растолочь в ступке до средней фракции
|Чеснок
|Растереть с солью до состояния пасты
Грецкий орех — это структура. Не превращайте его в муку. Пройдитесь по ядрам скалкой или используйте ступку. Суп должен быть густым, но тягучим. Если текстура напоминает творожную запеканку, смело разбавляйте ледяной минералкой. Болгары ценят легкость, а не вязкость.
Перед подачей "Таратора" порубите мелко укроп мелко и добавьте в тарелку. Холодный суп — такая же основа летнего рациона, как привычные лепешки из кабачка. Если готовите для гостей, для украшения блюда добавьте по половинке ядра грецкого ореха в каждую тарелку.
"Холодные супы — это лучший вариант для гастрономического туризма в южные страны. Таратор прост в исполнении, но требует идеальной свежести чеснока и зелени", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по гастротуризму Роман Беляков.
Да, в Болгарии часто используют густой йогурт ("кисело мляко"), разбавленный водой. Выбирайте продукт без сахара и ароматизаторов.
Только если она горькая или слишком жесткая. В молодом огурце кожура дает основной аромат и хруст.
Максимум 12 часов в холодильнике. После чеснок начинает менять вкус всей базы, а огурцы теряют текстуру.
Классика этого не предполагает, но если вам нужен белок, подайте рядом домашний шашлык или тонко нарезанное отварное филе.
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