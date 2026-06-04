Окрошка и свекольник — скучно: классическое болгарское блюдо спасает от изнурительной жары

Холодный суп — это не просто еда, это способ выживания в летнюю жару. Суп "Таратор" — это болгарская классика, построенная на контрасте ледяной основы, хрустящих овощей и жгучего чеснока.

Фото: Pravda.ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Освежающий суп "Райта"

Рецепт классического болгарского "Таратора"

Этот суп — идеальная альтернатива горячим блюдам, когда даже рассыпчатый плов кажется слишком калорийным. Основа "Таратора" — кисломолочная база, которая должна быть максимально холодной. Это обязательное условие в этом рецепте.

⏱ Время: 15 мин | 🍽 Порции: 4

Ингредиенты:

Огурцы свежие (средние) — 6 шт. или листья салата — 400 гр.

Кефир нежирный или простокваша — 1 л.

Масло оливковое (экстра верджин) — 6 ст. ложек.

Укроп свежий — 2 пучка.

Чеснок свежий — 5 зубчиков.

Ядра грецкого ореха — 100 гр.

Соль, черный молотый перец — по вкусу.

"Таратор требует свежих и хрустящих овощей. Если огурцы вялые, никакое масло их не спасет. Мякоть должна быть упругой, а кожура — тонкой", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по региональной кухне России Мария Костина.

Технология подготовки ингредиентов: от огурца до ореха

Огурцы шинкуем тонкой соломкой, а не трем на терке. Терка превратит овощ в воду, а нам нужен объем. Если используете салат, рвите его руками: металл ножа окисляет нежные листья. Работа с чесноком требует отдельного подхода — перед измельчением изучите секрет мгновенной очистки, чтобы не тратить время на шелуху. Взбивайте кефир блендером до появления легкой пены — это насытит суп кислородом.

Компонент Метод обработки Грецкий орех Растолочь в ступке до средней фракции Чеснок Растереть с солью до состояния пасты

Грецкий орех — это структура. Не превращайте его в муку. Пройдитесь по ядрам скалкой или используйте ступку. Суп должен быть густым, но тягучим. Если текстура напоминает творожную запеканку, смело разбавляйте ледяной минералкой. Болгары ценят легкость, а не вязкость.

Перед подачей "Таратора" порубите мелко укроп мелко и добавьте в тарелку. Холодный суп — такая же основа летнего рациона, как привычные лепешки из кабачка. Если готовите для гостей, для украшения блюда добавьте по половинке ядра грецкого ореха в каждую тарелку.

"Холодные супы — это лучший вариант для гастрономического туризма в южные страны. Таратор прост в исполнении, но требует идеальной свежести чеснока и зелени", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по гастротуризму Роман Беляков.

Секрет Шефа: Чтобы чеснок давал аромат, разотрите его в ступке с крупной солью и добавьте одну каплю оливкового масла перед тем, как смешивать с кисломолочной базой.

Ответы на популярные вопросы о супе Таратор

Можно ли заменить кефир йогуртом?

Да, в Болгарии часто используют густой йогурт ("кисело мляко"), разбавленный водой. Выбирайте продукт без сахара и ароматизаторов.

Нужно ли чистить огурцы от кожуры?

Только если она горькая или слишком жесткая. В молодом огурце кожура дает основной аромат и хруст.

Как долго может храниться готовый суп?

Максимум 12 часов в холодильнике. После чеснок начинает менять вкус всей базы, а огурцы теряют текстуру.

Можно ли добавить в Таратор мясо?

Классика этого не предполагает, но если вам нужен белок, подайте рядом домашний шашлык или тонко нарезанное отварное филе.

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