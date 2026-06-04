Чеснок является основой многих блюд, придавая пище насыщенный вкус и узнаваемый аромат. Однако повседневная работа с этим овощем нередко отнимает много сил из-за утомительной очистки зубчиков от плотной сухой шелухи. Чтобы упростить кухонную рутину и не тратить время на покупку полуфабрикатов, можно воспользоваться проверенными техническими приемами.
Один из самых простых вариантов — поместить овощ в плотно закрытую емкость и интенсивно встряхнуть несколько секунд: трение о стенки заставит кожуру отслоиться сама собой.
Если вам требуется измельчить продукт для ароматной закуски, достаточно прижать зубчик плоской стороной широкого ножа. Добавление чеснока в рацион — это не только кулинарный выбор, но и польза для здоровья, пишет Общественная Служба Новостей.
"При работе с чесноком важно помнить, что интенсивная тепловая обработка или механическое повреждение меняют профиль его вкуса, поэтому выбирайте метод чистки лишь в зависимости от дальнейшего способа готовки", — отметил в беседе с Pravda. Ru шеф-повар кулинарной студии Кирилл Андреев.
Если необходимо обработать сразу целую головку, воспользуйтесь миской с холодной водой: после непродолжительного замачивания шелуха легко отходит при ополаскивании. Для ускорения процесса можно прибегнуть к помощи микроволновой печи.
Прогрев зубчиков в течение десяти секунд под влажным полотенцем позволяет моментально избавиться от покровных чешуек, причем этот метод успешно применяют многие кондитеры, чтобы избежать лишней возни при подготовке сложных соусов и десертов.
Очищенный чеснок сохраняет свои свойства в холодильнике, если поместить его в герметичный контейнер или сетчатый холщовый мешок. Соблюдение условий хранения предотвращает появление плесени и позволяет всегда иметь под рукой готовый ингредиент для запекания куриных голеней или приготовления домашних паштетов.
Заморозка очищенных зубчиков в зип-пакетах также остается эффективным способом долгосрочного снабжения домашней кухни.
Молодой чеснок имеет более влажную и плотно прилегающую кожуру, тогда как у старого она подсыхает и естественным образом отделяется от мякоти.
Да, десятиминутное пребывание в морозильной камере делает шелуху хрупкой, что упрощает механическое снятие оболочки без повреждения зубчика.
Лишняя влага ускоряет порчу продукта, поэтому мыть зубчики рекомендуется только непосредственно перед использованием в блюде.
Это абсолютно безопасно при соблюдении короткого интервала времени, так как кратковременный нагрев лишь ослабляет сцепление кожуры, не успевая изменить вкус овоща.
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