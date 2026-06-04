Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бюрократия осталась в прошлом: в Подмосковье запустили систему, которая ускорила путь на службу
Сухие ноги и стильный вид: 5 решений для ванной, которые лучше обычного ворса
Бюджетных мест почти не осталось: новый законопроект определил, кто заплатит за учебу меньше
Миллионы в опасности: разведки Британии и США забили тревогу из-за новых методов вербовки Китая
Ваше тело превратилось в минное поле: гид по быстрому избавлению от мышечных зажимов
Зелень на грядках начала терять привлекательный вид: пошаговая инструкция по уходу за чесноком
Эта каша притворяется десертом: дети попросят добавку, не догадываясь о составе
Чудо из морской раковины: организм, обманувший смерть, переписывает законы биологии
Больше, чем просто напиток: 5 видов чая, которые успокоят ваш кишечник

Шелуха не держится: секрет мгновенной очистки чеснока для гурманов

Еда

Чеснок является основой многих блюд, придавая пище насыщенный вкус и узнаваемый аромат. Однако повседневная работа с этим овощем нередко отнимает много сил из-за утомительной очистки зубчиков от плотной сухой шелухи. Чтобы упростить кухонную рутину и не тратить время на покупку полуфабрикатов, можно воспользоваться проверенными техническими приемами.

Чеснок
Фото: Pravda.Ru by Сергей Данилов is licensed under publiс domain
Чеснок

Один из самых простых вариантов — поместить овощ в плотно закрытую емкость и интенсивно встряхнуть несколько секунд: трение о стенки заставит кожуру отслоиться сама собой.

Если вам требуется измельчить продукт для ароматной закуски, достаточно прижать зубчик плоской стороной широкого ножа. Добавление чеснока в рацион — это не только кулинарный выбор, но и польза для здоровья, пишет Общественная Служба Новостей.

"При работе с чесноком важно помнить, что интенсивная тепловая обработка или механическое повреждение меняют профиль его вкуса, поэтому выбирайте метод чистки лишь в зависимости от дальнейшего способа готовки", — отметил в беседе с Pravda. Ru шеф-повар кулинарной студии Кирилл Андреев.

Технологические хитрости для больших объемов чеснока

Если необходимо обработать сразу целую головку, воспользуйтесь миской с холодной водой: после непродолжительного замачивания шелуха легко отходит при ополаскивании. Для ускорения процесса можно прибегнуть к помощи микроволновой печи.

Прогрев зубчиков в течение десяти секунд под влажным полотенцем позволяет моментально избавиться от покровных чешуек, причем этот метод успешно применяют многие кондитеры, чтобы избежать лишней возни при подготовке сложных соусов и десертов.

Очищенный чеснок сохраняет свои свойства в холодильнике, если поместить его в герметичный контейнер или сетчатый холщовый мешок. Соблюдение условий хранения предотвращает появление плесени и позволяет всегда иметь под рукой готовый ингредиент для запекания куриных голеней или приготовления домашних паштетов.

Заморозка очищенных зубчиков в зип-пакетах также остается эффективным способом долгосрочного снабжения домашней кухни.

Ответы на популярные вопросы о чистке чеснока

Почему свежий чеснок чистится сложнее старого?

Молодой чеснок имеет более влажную и плотно прилегающую кожуру, тогда как у старого она подсыхает и естественным образом отделяется от мякоти.

Помогает ли морозилка ускорить очистку?

Да, десятиминутное пребывание в морозильной камере делает шелуху хрупкой, что упрощает механическое снятие оболочки без повреждения зубчика.

Нужно ли мыть чеснок после снятия шелухи?

Лишняя влага ускоряет порчу продукта, поэтому мыть зубчики рекомендуется только непосредственно перед использованием в блюде.

Безопасно ли греть чеснок в микроволновке?

Это абсолютно безопасно при соблюдении короткого интервала времени, так как кратковременный нагрев лишь ослабляет сцепление кожуры, не успевая изменить вкус овоща.

Читайте также

Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Вашингтон в ярости от бессилия: иранские ракеты нанесли фатальный урон ключевому узлу флота
Мир. Новости мира
Вашингтон в ярости от бессилия: иранские ракеты нанесли фатальный урон ключевому узлу флота
Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика
Недвижимость
Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика
Эпоха легких денег окончена: банки лишили миллионы граждан привычного дохода по вкладам
Экономика и бизнес
Эпоха легких денег окончена: банки лишили миллионы граждан привычного дохода по вкладам
Популярное
Двойная игра зашла в тупик: Армению фактически выставили за дверь на глазах у всех

Лидеры стран евразийского содружества в Астане обозначили критические риски и поставили перед Ереваном жесткое условие, которое определит будущее всей республики.

Двойная игра зашла в тупик: Армению фактически выставили за дверь на глазах у всех
Крах семейной легенды: в России раскрыли правду, которую Макрон скрывал десятилетиями
Крах семейной легенды: в России раскрыли правду, которую Макрон скрывал десятилетиями
Как правильно засолить скумбрию в домашних условиях: простой рецепт эталонной малосольной рыбки
Привычная манка станет графским десертом: секрет многослойного блюда русской кухни
Дымящийся горизонт на открытии ПМЭФ задаёт российской власти неприятные вопросы Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Крымский мост на пределе: топливные лимиты спровоцировали неожиданную реакцию туриндустрии
Ресурс, которому завидуют новые автомобили: эти моторы ездят десятилетиями без капремонта
Дымящийся горизонт на открытии ПМЭФ задаёт российской власти неприятные вопросы
Дымящийся горизонт на открытии ПМЭФ задаёт российской власти неприятные вопросы
Последние материалы
Ваше тело превратилось в минное поле: гид по быстрому избавлению от мышечных зажимов
Шелуха не держится: секрет мгновенной очистки чеснока для гурманов
Зелень на грядках начала терять привлекательный вид: пошаговая инструкция по уходу за чесноком
Эта каша притворяется десертом: дети попросят добавку, не догадываясь о составе
Чудо из морской раковины: организм, обманувший смерть, переписывает законы биологии
Больше, чем просто напиток: 5 видов чая, которые успокоят ваш кишечник
Школьники откладывают мечты в дальний ящик: свободных мест стало меньше — теперь их ждёт это
Слишком красивая зарплата в объявлении: новый закон заставит компании платить за ложь
Прощай, суверенитет: Польша добровольно лишила себя права на самостоятельные решения
Химия против жизни: привычная забота о грядках обернулась внезапным отключением иммунитета растений
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.