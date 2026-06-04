Эта каша притворяется десертом: дети попросят добавку, не догадываясь о составе

Правильная подготовка овсяных хлопьев и температурный контроль превращают утреннюю кашу в плотный десерт с текстурой кекса. Комбинация свежей моркови, ананаса и орехов создает сложный вкус без лишней влаги. Это технология, где каждый ингредиент отвечает за структуру и карамелизацию.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Запеченная овсянка

Подготовка базы и работа с температурой

Сначала приводим в порядок орехи. Влажный и мягкий грецкий орех в запеканке — это брак. Отправляем 3/4 стакана ядер в разогретую до 175 градусов духовку на 7 минут. Нам нужен интенсивный аромат и хруст. После термической обработки рубим их крупно, чтобы сохранить текстуру. Овсяные хлопья используем только долгого варки, иначе вместо десерта получим разваренную массу.

"Для получения правильной структуры запеканки важно использовать качественные хлопья из цельного зерна, которые выдерживают длительное воздействие влаги и жара", — объяснил в беседе с Pravda.Ru пекарь Иван Терентьев.

Морковь чистим и трем мелко. Она отдаст сок и свяжет сухие компоненты. Соединяем в чаше овсянку, 2 чайные ложки корицы, половину чайной ложки гвоздики и разрыхлитель. Добавляем изюм, морковь, кокосовую стружку и часть подготовленных орехов. Сухая смесь должна быть однородной, чтобы специи распределились равномерно по всему объему.

Технология сборки и выпекания

Берем глубокую форму, дно смазываем оливковым маслом. Первым слоем выкладываем 250 граммов консервированного ананаса. Фрукт даст необходимую кислотность и защитит дно от пригорания. Поверх насыпаем сухую смесь. Уплотнять не нужно, воздух между хлопьями необходим для циркуляции заливки. Заливка — критический этап. Смешиваем 450 мл молока, 2 яйца, 1/4 стакана сахара, ваниль и 3 столовые ложки масла. Взбиваем до растворения сахара. Выливаем жидкость в форму. Помогаем ей проникнуть до самого дна, работая ложкой. Сверху распределяем остатки орехов для формирования колера.

"В домашних условиях такие блюда позволяют разнообразить рацион семьи, создавая эффект праздничной выпечки из простых продуктов", — отметила консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова специально для Pravda.Ru.

Отправляем в печь на 40–45 минут. Ориентир — золотистая корочка и отсутствие подвижности в центре формы. Если каша "гуляет" при встряхивании, держим еще 5 минут. Даем блюду отдохнуть перед нарезкой 10 минут, чтобы соки стабилизировались.

Характеристики готового блюда

Эта запеканка по плотности напоминает гурьевскую кашу, но выигрывает за счет добавления фруктов и орехов. Морковь полностью отдает свой цвет, окрашивая овсянку в ярко-оранжевый оттенок.

Параметр Значение на порцию Энергетическая ценность 518 ккал Белки 11.9 г Жиры 30.3 г Углеводы 52.6 г

"Сочетание классических злаков с овощами и сухофруктами — это база региональной кухни, которая сегодня возвращается в меню ресторанов", — подчеркнула специалист по региональной кухне России Мария Костина.

Для тех, кто предпочитает более быструю подачу злаков, существует современный овсяноблин на завтрак, готовящийся на сковороде. Однако запекание в форме дает более глубокий вкус за счет реакции Майяра и карамелизации морковных сахаров.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли использовать свежий ананас вместо консервированного?

Да, но его нужно предварительно бланшировать или слегка поджарить, так как содержащиеся в свежем ананасе ферменты могут препятствовать застыванию белков молока и яиц.

Как понять, что каша внутри пропеклась?

Края должны отойти от стенок формы, а центр — стать упругим при нажатии ложкой. Если верхушка пригорает, накройте ее фольгой.

Можно ли заменить кокосовую стружку?

Ее заменяют измельченными семечками подсолнечника или просто увеличивают количество орехов. Стружка здесь нужна для абсорбции лишней влаги от моркови.

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