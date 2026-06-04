Казан не нужен, когда есть этот секрет: плов на сковороде получается рассыпчатым и сочным

Плов на сковороде требует дисциплины и четкого соблюдения технологии. Основная ошибка новичков — попытка превратить блюдо в кашу через постоянное перемешивание. Настоящий результат зависит от карамелизации овощей, правильного выбора риса и покоя внутри посуды под закрытой крышкой.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Плов на сковороде

Подготовка продуктов и выбор риса

Плов начинается с риса. Ищите сорта девзира или басмати — они держат форму. Шлифовка на масле помогает зерну оставаться жемчужным после варки. Перед закладкой рис нужно промыть в холодной воде 5-7 раз, пока жидкость не станет прозрачной. Это удалит лишний крахмал, который склеивает плов. Куриное бедро — идеальный выбор. Грудка может пересохнуть, а филе бедра сохраняет сочность при длительной термообработке. Мясо нужно достать из холодильника за полчаса до начала. Ледяной продукт мгновенно уронит температуру масла, и вместо обжаривания начнется тушение. Это нарушит структуру и вкус основы.

"Для плова на сковороде лучше всего подходит тяжелая чугунная посуда. Тонкие стенки не дают нужной инерции тепла, и рис может подгореть снизу, оставшись сырым внутри", — объяснила специально для Pravda.Ru специалист по региональной кухне России Мария Костина.

Создание зирвака и жарка

Зирвак — это мясо-овощная база. Сначала в раскаленное масло идет лук. Жарим его до золотистого цвета на максимальном огне. Затем закладываем курицу, нарезанную кубиками по 3 см. Не солите мясо сразу, иначе оно отдаст сок и станет жестким. Морковь режьте только вручную брусочками толщиной 4 мм. Терка здесь запрещена — овощ превратится в кашицу. Специи добавляем в раскаленное масло к морковке. Зира, куркума и барбарис должны раскрыть аромат в жиру. Только после этого вливаем горячую воду. Зирвак должен покипеть на малом огне около 25 минут под крышкой. Это создаст насыщенный бульон, которым позже пропитается рис.

"Если вы готовите дома, всегда проверяйте состав готовых специй. Увидели сушеную петрушку или укроп — откладывайте в сторону. В настоящем плове из трав допустимы только зира и барбарис", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru повар Людмила Кравцова.

Работа с рисом и финальная стадия

Когда база готова, выкладываем рис ровным слоем. Перемешивать слои нельзя. Вливаем кипяток через лопатку, чтобы не размыть рисовый слой. Вода должна подняться на 1 см выше уровня крупы. Готовим на среднем огне без крышки, пока жидкость не уйдет с поверхности. Вдавливаем головку чеснока и острый перец в центр. Завершающий этап требует терпения. Сделайте шпажкой проколы до самого дна, чтобы пар выходил равномерно. Закройте сковороду крышкой, обернутой полотенцем. Ткань впитает лишний конденсат, и рис получится рассыпчатым. Оставьте блюдо на минимальном огне на 20 минут, а затем дайте ему отдохнуть еще четверть часа.

Пищевая ценность блюда

Показатель (на порцию) Значение Калорийность 313 ккал Белки 13.4 г Жиры 12.7 г Углеводы 38.1 г Время приготовления 80 минут

"Для получения лучшего результата используйте рафинированное масло с высокой точкой дымления. Это предотвратит появление гари при интенсивной обжарке мяса", — отметил эксперт Pravda.Ru Максим Гришин.

Рецепт плова с курицей

Ингредиенты:

Куриное бедро (филе) — 500 гр

Рис длиннозерный — 400 гр

Морковь — 300 гр

Лук репчатый — 120 гр

Масло растительное — 80 мл

Чеснок — 1 головка

Зира — 0.5 ч.л.

Куркума — 0.25 ч.л.

Барбарис — 1 ч.л.

Острый перец стручковый — 1 шт

Соль, черный перец — по вкусу

Пошаговое приготовление:

Шаг 1. Нарезать овощи. Лук — четвертинками колец, морковь — брусками вручную.

Шаг 2. Промыть рис. Менять воду до тех пор, пока она не станет прозрачной.

Шаг 3. Обжарить лук. Использовать сильный огонь до появления золотистого цвета.

Шаг 4. Добавить курицу. Жарить до корочки, не снижая нагрев.

Шаг 5. Всыпать морковь и специи. Готовить 8 минут, затем залить горячей водой и тушить 25 минут.

Шаг 6. Засыпать рис. Разровнять, залить кипятком на 1 см выше уровня крупы.

Шаг 7. Финальное томление. Вставить чеснок, сделать проколы и держать под крышкой 20 минут на минимуме.

Ответы на популярные вопросы о курином плове

Почему рис в плове превращается в кашу?

Основная причина — избыток крахмала или слишком частое перемешивание. Рис нужно мыть очень тщательно, а после закладки в сковороду слои трогать запрещено до полной готовности. Также важен температурный режим: вода должна выкипать постепенно.

Можно ли использовать куриную грудку вместо бедра?

Грудка содержит мало жира и может стать сухой. Если используете ее, сократите время обжарки мяса и добавьте чуть больше масла. Лучше всего грудка сочетается с рецептом рисового супа, где влажная среда компенсирует ее постность.

Нужно ли замачивать рис перед готовкой?

Для твердых сортов вроде девзиры это желательно. Басмати достаточно просто хорошо промыть. Замачивание позволяет зерну напитаться влагой равномерно, что сокращает время пребывания на огне и исключает пригорание.

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