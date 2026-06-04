Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Усталость от постоянных тренировок: как одно интенсивное движение раз в неделю заменит нагрузки
Вашингтон в ярости от бессилия: иранские ракеты нанесли фатальный урон ключевому узлу флота
Вторичка умеет удивлять не только проблемами: какие кроссоверы до 1,7 млн считают удачной находкой
Компактные, неприхотливые и невероятно красивые: бархатцы, которые ломают все стереотипы
Древнейший убийца скрывается под ногами: история древнего организма, который медленно убивает лес
Вязание и пирожки отменяются: зачем в Якутии выводят бабушек на подиум
Мечты Киева разбились о математику: в Будапеште назвали пугающий срок ожидания у порога ЕС
Каблук перестал быть испытанием: летний тренд покорил модниц сочетанием удобства и элегантности
Взлом кошачьего сознания: 3 звука, перед которыми ваш питомец не устоит

Мангал оказался не нужен: этот домашний шашлык покрывается корочкой всего за 30 минут

Еда

Приготовление мяса в духовке по технологии шашлыка требует контроля влажности и температуры. Правильная нарезка кусков свинины совместно с использованием минеральной воды позволяет добиться размягчения волокон. Блюдо запекается за 30 минут без потери сочности и лишнего выделения мясного сока на противень.

Шашлык из свинины в духовке
Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шашлык из свинины в духовке

Подготовка мяса и маринада

Для домашнего шашлыка оптимально подходит свиная шея из-за равномерных жировых прослоек. Жир защищает мышечную ткань от пересыхания при высокой температуре духового шкафа. Нарезка должна быть калиброванной — кубиками по 4–5 сантиметров. Это гарантирует одновременную готовность всей партии.

"Главная ошибка в домашних условиях — избыток кислоты. Уксус в маринаде нужен для аромата и легкой деструкции волокон, но если передержать мясо, оно станет сухим. Используйте масло, чтобы специи лучше проникали внутрь", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по стритфуду Максим Гришин.

Лук выступает не только как ароматизатор, но и как источник ферментов. Минеральная вода с газом ускоряет процесс маринования, проталкивая солевой раствор вглубь куска. Важно слить лишнюю жидкость перед выкладкой на противень, иначе мясо будет тушиться в собственном соку, а не запекаться.

Технология запекания в духовке

Достижение эффекта корочки напрямую зависит от дистанции между кусками. Если выложить мясо плотно, выделившаяся влага создаст паровую баню. Пергамент на дне противня помогает аккумулировать тепло и предотвращает прилипание. При температуре 220 градусов происходит карамелизация поверхности, что запечатывает соки внутри.

Параметр приготовления Значение
Температура в камере 220 градусов Цельсия
Общее время термической обработки 30 минут
Минимальное время маринования 60 минут
Вес основной порции 1 килограмм

"Для гарнира к такому яркому мясу идеально подходят квашеные помидоры или свежая зелень. Это сбалансирует рацион и поможет пищеварению справиться с жирной свининой", — отметила консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

Пошаговый рецепт шашлыка

Ингредиенты:

  • 1000 гр свиной шеи
  • 300 гр репчатого лука
  • 15 гр соли
  • 5 гр черного молотого перца
  • 30 мл уксуса (9%)
  • 45 мл растительного масла
  • 100 мл сильногазированной воды

Шаг 1. Разрезать мясо на сегменты по 40–50 гр. Смешать с луком, нарезанным полукольцами.

Шаг 2. Ввести все компоненты маринада. Тщательно перемешать, выжимая сок из лука вручную.

Шаг 3. Оставить в холоде на 1 час для ферментации.

Шаг 4. Прогреть духовку до 220 градусов. Выложить мясо на пергамент отдельно друг от друга.

Шаг 5. Запекать 15 минут, перевернуть и готовить еще 15 минут до колера.

Рекомендация: Добавьте щепотку копченой паприки в маринад для имитации аромата костра.

"Если планируете обед из нескольких блюд, начните с легкого супа. Сейчас популярен зеленый борщ, который отлично подготовит рецепторы к тяжелому мясу", — подчеркнула специалист по региональной кухне Мария Костина.

Ответы на популярные вопросы о домашнем шашлыке

Нужно ли накрывать мясо фольгой?

Нет. Фольга создаст эффект варки. Для получения зажаренной корочки мясо должно контактировать с сухим горячим воздухом.

Можно ли заменить уксус лимонным соком?

Да, пропорция остается прежней. Лимонный сок воздействует мягче, что актуально для корейки или лопатки.

Как понять, что мясо готово?

При проколе ножом должен выделяться прозрачный сок. Если сок розовый, требуется еще 5 минут термической обработки.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по уличной еде Максим Гришин, консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова, специалист по региональной кухне Мария Костина
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Сдать за один день: какое жилье сегодня пользуется самым высоким спросом у арендаторов
Недвижимость
Сдать за один день: какое жилье сегодня пользуется самым высоким спросом у арендаторов
Светодиоды в галогенных фарах: почему это ловушка для водителя
Авто
Светодиоды в галогенных фарах: почему это ловушка для водителя
Как правильно засолить скумбрию в домашних условиях: простой рецепт эталонной малосольной рыбки
Еда и рецепты
Как правильно засолить скумбрию в домашних условиях: простой рецепт эталонной малосольной рыбки
Популярное
Крах семейной легенды: в России раскрыли правду, которую Макрон скрывал десятилетиями

На крупном международном форуме в России озвучены сенсационные итоги проверки биографии супруги французского лидера, указывающие на возможную фальсификацию данных.

Крах семейной легенды: в России раскрыли правду, которую Макрон скрывал десятилетиями
Как правильно засолить скумбрию в домашних условиях: простой рецепт эталонной малосольной рыбки
Как правильно засолить скумбрию в домашних условиях: простой рецепт эталонной малосольной рыбки
Ресурс, которому завидуют новые автомобили: эти моторы ездят десятилетиями без капремонта
Привычная манка станет графским десертом: секрет многослойного блюда русской кухни
Дымящийся горизонт на открытии ПМЭФ задаёт российской власти неприятные вопросы Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Дымящийся горизонт на открытии ПМЭФ задаёт российской власти неприятные вопросы
Деградация налицо: Буданов* нашел у России границу, которой никогда не существовало
Отели Сочи пустуют: причины массового отказа туристов от бронирования номеров
Отели Сочи пустуют: причины массового отказа туристов от бронирования номеров
Последние материалы
Компактные, неприхотливые и невероятно красивые: бархатцы, которые ломают все стереотипы
Древнейший убийца скрывается под ногами: история древнего организма, который медленно убивает лес
Вязание и пирожки отменяются: зачем в Якутии выводят бабушек на подиум
Мечты Киева разбились о математику: в Будапеште назвали пугающий срок ожидания у порога ЕС
Каблук перестал быть испытанием: летний тренд покорил модниц сочетанием удобства и элегантности
Взлом кошачьего сознания: 3 звука, перед которыми ваш питомец не устоит
Вашингтон в тупике: Трамп одобрил антироссийские меры, заранее обреченные на провал
Рецепт для тех, кто не любит стоять у плиты: пирожки со щавелем получатся даже у новичков
В них не жарко даже при +30: эти шорты стали главным фаворитом летнего гардероба
Привычный домашний аксессуар: как органично вписать ковер в современный интерьер
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.