Рецепт для тех, кто не любит стоять у плиты: пирожки со щавелем получатся даже у новичков

Щавель в выпечке работает не хуже ягод. Его природная кислота при нагревании балансируется сахаром, создавая эффект фруктовой начинки. В сочетании с плотным яйцом и сдобным дрожжевым тестом такие пирожки становятся гастрономическим символом дачного сезона. Главное — соблюдать температурный режим.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова is licensed under Free for commercial use Пирожки с яйцом и щавелем

Технология приготовления теста и начинки

Работа с дрожжевым тестом требует дисциплины. Молоко нагреваем строго до 35 градусов. Если перегреете — убьете дрожжи, если недогреете — процесс брожения затянется на часы. Пузырьки на поверхности через 15 минут — ваш индикатор того, что система запущена. Масло вводим только растопленным и остывшим, иначе высокая температура свернет белок в яйце.

"Дрожжевое тесто не терпит суеты. Дайте муке полностью впитать влагу и развить клейковину. Хороший замес — это когда тесто начинает само отлипать от рук и стенок миски, становясь гладким", — объяснил специально для Pravda.Ru пекарь Иван Терентьев.

Начинка из щавеля коварна своей сочностью. При контакте с сахаром лист мгновенно отдает влагу, что может превратить низ пирожка в кашу. Чтобы этого избежать, используйте кукурузный крахмал. Он свяжет сок в деликатный гель внутри заготовки. Нарезайте щавель мелко, но не давите его заранее, чтобы сохранить текстуру до момента попадания в печь.

Рецепт пирожков

Состав ингредиентов для теста:

550–600 гр муки,

300 мл молока,

50 гр сахара,

7 гр сухих дрожжей,

70 гр сливочного масла,

1 яйцо и 1 чайная ложка соли.

Для начинки:

400 гр свежего щавеля,

1 вареное яйцо,

50 гр сахара,

1 столовую ложку крахмала.

Для колера:

1 желток.

"Щавель в начинке должен быть сухим перед нарезкой. Если на листьях останется вода после мытья, крахмал не справится с объемом жидкости, и пирожки потекут", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по заготовкам Наталья Гусева.

Пошаговый алгоритм выпекания

Шаг 1. Активируйте дрожжи в подслащенном теплом молоке. Дождитесь формирования пенной шапки.

Шаг 2. Соедините жидкую основу с солью, яйцом и маслом. Постепенно вводите просеянную муку. Вымесите эластичное тесто, которое не липнет к поверхностям.

Шаг 3. Оставьте массу в тепле на 1.5 часа. После первого подъема обомните тесто и дайте ему подойти вторично. Это критично для пористой структуры.

Шаг 4. Подготовьте начинку, смешав рубленый щавель с сахаром, крахмалом и мелко нарезанным яйцом. Делайте это непосредственно перед лепкой.

Шаг 5. Разделите тесто на 10 частей. Сформируйте лепешки, выложите начинку и герметично защипните швы. Смажьте заготовки желтком для золотистой корочки.

Шаг 6. Выпекайте при 180 градусах около 20 минут. Горячую выпечку накройте полотенцем на 15 минут — так корка станет мягкой за счет остаточной влаги.

"В общепите мы часто используем готовую сдобу, но домашнее тесто на молоке всегда выигрывает по аромату. Если хотите ресторанный блеск, смажьте готовые изделия растопленным маслом сразу после духовки", — подчеркнула повар Людмила Кравцова специально для Pravda.Ru.

Ответы на популярные вопросы о выпечке со щавелем

Можно ли использовать замороженный щавель?

Да, но его нужно предварительно разморозить и полностью отжать от лишней влаги. В этом случае количество крахмала стоит увеличить в полтора раза.

Почему пирожки получаются жесткими?

Основная причина — избыток муки при замесе или слишком долгий подъем в духовке при низкой температуре. Тесто теряет влагу и сохнет.

Как предотвратить вытекание начинки?

Помимо крахмала, важно укладывать пирожки швом вниз на противень. Это создает дополнительное давление, которое скрепляет края при термической обработке.

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