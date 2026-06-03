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Это едят вместо дорогого мяса: привычный и дешевый продукт начал стремительно захватывать мир

Еда

Фасоль перестала быть едой для бедных. Продукт, который годами пылился на нижних полках супермаркетов, захватывает мировые рынки. Bloomberg фиксирует аномальный рост спроса. Это не просто тренд, а сдвиг в культуре потребления. Люди ищут дешевый белок, который не уступает стейку по питательности. Теперь фасоль — это база. Ее едят на завтрак, добавляют в модные роллы или просто вскрывают банку, если нет времени на полноценный обед.

Красная фасоль с кукурузой и томатами
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Красная фасоль с кукурузой и томатами

Почему фасоль — это новый суперфуд

Всплеск интереса к фасоли продиктован прагматизмом. В условиях глобальной инфляции потребители вынуждены пересматривать свои корзины. В отличие от сложных десертов, где сливочный крем с ярким манго требует серьезных трат, фасоль стоит копейки. Это идеальный ингредиент для любого блюда: от плотных супов до зеленых оладий из пряных трав.

"Фасоль — это основа рациона. Она дает чувство сытости на часы, что критически важно при активном образе жизни. Люди массово отказываются от пустых углеводов в пользу растительного протеина", — объяснила в беседе с Pravda. Ru консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

Технология приготовления: как не испортить продукт

Работа с фасолью требует дисциплины. Замачивание — обязательный этап: оно не только сокращает время варки, но и удаляет олигосахариды, вызывающие дискомфорт в ЖКТ. Если вы решили приготовить гречаники или мясные блюда с добавлением бобовых, следите за текстурой: фасоль должна быть мягкой, но сохранять форму.

Тип фасоли Особенности применения
Белая Идеальна для кремовых супов и соусов
Красная (Кидни) Держит структуру в салатах и рагу
Стручковая Требует быстрой бланшировки для хруста

Экономика против гастрономии

Фасоль становится альтернативой в те дни, когда кошелек диктует свои правила. Это напоминает советский рыбный день, когда государственное регулирование меняло привычки миллионов. Сейчас регулятором выступает рынок. Приготовить нежную запеканку из курицы может позволить себе не каждый, а банка фасоли доступна всем. В походных условиях, когда важен вес снаряжения, сушеная фасоль работает не хуже, чем современные сублиматы.

"Мы наблюдаем ренессанс простых продуктов. В регионах России фасоль всегда была важным элементом стола, но сейчас она выходит на уровень высокой кухни за счет креативных подач", — добавил в беседе с Pravda. Ru специалист по региональной кухне Мария Костина.

Ответы на популярные вопросы о фасоли

Нужно ли всегда сливать воду из консервированной фасоли?

Нет, жидкость (аквафаба) содержит много белка и крахмала. Ее можно использовать как загуститель для соусов или даже основу для майонеза.

Чем заменить красную фасоль в рецепте?

Лучше всего подойдет черная фасоль или нут. У них похожая плотность и время приготовления.

Как быстро сварить сухую фасоль без замачивания?

Используйте скороварку — под давлением процесс займет около 40 минут вместо нескольких часов.

Можно ли есть фасоль сырой?

Категорически нельзя. Большинство сортов содержат токсин лектин, который разрушается только при длительной варке.

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Экспертная проверка: консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова, специалист по региональной кухне Мария Костина
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
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