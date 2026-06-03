Не среда и не пятница: почему советское руководство утвердило четверг единственным днем для рыбы

В 1932 году страна почти осталась без мяса. Скота стало меньше. Города росли. Рабочих кормить было нечем.

Фото: commons.wikimedia.org by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Столовая

Нарком снабжения подписал постановление о рыбном дне. Логика была проста. Нет мяса — будет рыба.

Как появился рыбный день

Людям объяснили идею заботой о здоровье. В ряде регионов не хватало йода. Морская рыба закрывала этот провал дешево и быстро.

Микоян рыбу не любил. Он тянулся к свинине. Но по партийной линии сам перешел на рыбный рацион.

"Рыбный день появился не от хорошей жизни. Когда мясо исчезает, столовая ищет замену", — Игорь Сафонов, управляющий рестораном, отметил в беседе с Pravda. Ru.

Первый рыбный день продержался недолго. Столовые ставили его куда придется. Контроля почти не было. Через два года затея сдулась.

К 1937 году рыбы ели 5,6 кг на человека в год.

Микоян выпустил книгу о вкусной и здоровой пище. Рыбе там отвели целый раздел. В нем были десятки рецептов.

Почему выбрали четверг

Во второй раз тему вернули через 44 года. Появилось постановление об улучшении торговли рыбными товарами.

С ноября мясо убрали по четвергам из столовых, школ, детсадов и заводских буфетов.

К тому моменту мясо снова не хватало. Спрос рос быстрее производства. Рыбный флот, наоборот, набрал силу.

"Четверг выбрали не случайно. Это был самый людный день в общепите, и план по рыбе закрывали потоком", — Роман Беляков, эксперт по гастрономическому туризму, подчеркнул в беседе с Pravda. Ru.

Советские траулеры ходили по всему Мировому океану. От Антарктиды до центральной Атлантики.

Рыбы ловили много. Покупали ее хуже мяса. Четверг стал способом пристроить улов.

Рыба Цена минтай 40 коп. за кг мойва 20 коп. треска 56 коп. за кг

При зарплате около 150 рублей за получку можно было купить 300 кг трески. Рыбный обед в столовой стоил около 30 копеек.

Почему система дала сбой

Недовольство было закономерным. Повара часто работали с минтаем, хеком и мойвой. Это сухая рыба. Мужик после смены ею не наедался.

Порции делали маленькими. Рыбу привозили перемороженной. После долгого хранения она горчила.

Четверг на заводах прозвали разгрузочным днем. Люди не ждали обеда. Брали бутерброды с колбасой. Кто-то просто пропускал столовую.

"Если рыба сухая и лежалая, столовая проиграет сразу. Рабочий должен уйти сытым, а не злым", — Людмила Кравцова, повар столовой или кафе, объяснила в беседе с Pravda. Ru.

Повара выкручивались. Появился шпротный паштет из остатков рыбного производства. Потом выпустили колбасу из китового мяса. Она была темно-красной и соленой.

Народ смеялся. Пошли частушки. Ходил и анекдот про русалок в заведении.

Что случилось с магазинами "Океан"

Параллельно открывались магазины "Океан". Оборудование для них закупали в Испании. Залы делали просторными.

Там продавали мороженую рыбу, морскую капусту, мясо криля и кальмаров. На полках часто стояли одни и те же 5-6 сортов.

Сеть быстро стала кормушкой для жуликов. Вскрыли схему с хищениями и спекуляцией черной икрой. Нескольких директоров посадили.

Рыбный четверг продержался чуть больше 10 лет. Потом исчез на рубеже 80-х и 90-х.

У Пушкинской площади открылся первый "Макдоналдс". Очередь туда поставила точку в истории советского рыбного дня.

Минтай проиграл гамбургеру.

"Когда исчезает привычка, уходит и рынок. Люди быстро голосуют рублем", — Виктория Лапшина, ресторатор, разъяснила в беседе с Pravda. Ru.

В 90-е рыбный флот посыпался. Вылов упал вдвое. Траулеры ржавели у причалов. Часть ушла на металлолом.

Мойва, которую в СССР брали кошкам за 20 копеек, к 2025 году подорожала до 210 рублей за кг.

Минздрав ставит норму 28 кг рыбы на человека в год. По итогам 2025 года россияне съели в среднем 24 кг.

Рыба дорожает быстрее инфляции. Белая и красная рыба за последние годы удвоились в цене. Основной улов уходит за рубеж.

Показатель Данные Норма Минздрава 28 кг в год Факт за 2025 год 24 кг в год Мойва в СССР 20 коп. Мойва в 2025 году 210 руб. за кг

Идею рыбного дня пытаются оживлять снова и снова. Говорят о фестивалях, рыбных четвергах в школах, о позициях в бургерных и блинных.

Но про цену рыбы предпочитают молчать. А без нее вся затея снова уйдет в пустую тарелку.

Ответы на популярные вопросы о рыбном дне

Почему рыбный день выбрали именно в четверг?

Четверг совпадал с самым людным днем в общепите и не пересекался с церковными постными днями.

Почему люди ругали рыбный день?

Рыбу часто привозили перемороженной. Порции были малы. Сытности не хватало.

Что продавали в магазинах "Океан"?

Мороженую рыбу, морскую капусту, мясо криля и кальмаров.

Почему идея снова всплывает сегодня?

Рыбу хотят продвигать как доступный продукт. Но цены уже мешают этой логике.

Если хочется готовить рыбу без ошибок, посмотрите рецепт малосольной скумбрии. Для домашнего стола он работает без лишнего шума.

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