Коварные 95% воды губят блюдо: повара раскрыли ошибку при готовке лепешек из кабачка

Кабачок — это овощ, который должен присутствовать в летнем меню. Если вы привыкли жарить кабачки кружочками, попробуйте альтернативу. Кабачковые лепешки — это симбиоз овощной сочности и сырного вкуса.

Фото: wikimedia.org by kuttibalu, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Кабачковые оладьи

Технология подготовки: борьба с водой

Главный враг лепешки — лишняя жидкость. Учтите, что кабачок на 95% состоит из воды. Натирайте плод крупной терке, посолите и ждите. После отжима лишней влаги приступайте к приготовлению теста. Это такая же база, как правильный посол рыбы, где технология определяет текстуру будущего блюда.

"Кабачки моментально отдают сок. Если пропустить этап отжима, мука превратится в клейстер. Лепешка будет сырой внутри, сколько её ни жарь", — объяснила в беседе с Pravda. Ru повар столовой Людмила Кравцова.

Рецепт: Кабачковые лепешки с сыром и чесноком

В блюде важен баланс между овощной массой и остальными ингредиентами. В нашем случае сыр дает эластичность, а чеснок — аромат.

⏱ Время: 30 мин | 🍽 Порции: 4

Ингредиенты:

Кабачки средние (молодые) — 2 шт. (ок. 600 гр)

Яйца категория С0 — 2 шт.

Сыр полутвердый (Гауда/Тильзитер) — 100 гр

Сметана 15% — 100 гр (4 ст. л.)

Мука пшеничная в/с — 120 гр (5 ст. л.)

Чеснок свежий — 2 зубчика

Зелень (укроп/петрушка) — 30 гр

Прованские травы, соль — по вкусу

Масло растительное рафинированное — 50 мл

Инструкция:

Кабачки трем на крупной терке. Добавляем соль, ждем 15 минут. Отжимаем массу, удаляя весь сок. В миску к овощам добавляем яйца, тертый сыр и рубленую зелень. Сюда же идет сметана — она даст нежность. Давим чеснок прессом. Всыпаем травы. Постепенно вводим муку, вымешивая плотное, но текучее тесто. Разогреваем сковороду. Слой масла должен быть равномерным. Выкладываем массу ложкой, формируя аккуратные лепешки. Жарим на среднем огне под крышкой. 4 минуты с одной стороны до румяной корочки, затем переворачиваем. Доводим вторую сторону еще 3 минуты. Подаем с пылу с жару.

"Сыр в составе — это не только вкус, он плавится, скрепляя волокна кабачка. Без него лепешка развалится при перевороте", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по гастрономическому туризму Роман Беляков.

Термическая обработка: правила огня

Температура сковороды должна быть такой, чтобы тесто сразу "схватилось". Это правило применимо ко всей жареной выпечке, будь то зеленые оладьи или классические драники. Чтобы снизить калорийность, к готовым лепешкам подойдет домашняя альтернатива майонезу на основе йогурта.

Проблема Решение (Технология) Лепешки разваливаются Мало муки или плохо отжат кабачок. Слишком жирные Сковорода была не прогрета. Сразу после жарки — на салфетку. Сырые внутри Слишком сильный огонь. Жарьте на среднем под крышкой.

Если вы хотите превратить простой перекус в нечто большее, как создается гурьевская каша - сочетайте разные текстуры. Можно подать лепешки с ломтиком слабосоленой рыбы или творожным сыром.

"Для идеального результата используйте кабачки с плотной мякотью. Перезревшие плоды с крупными семечками дадут рыхлую структуру, которая испортит геометрию лепешки", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по региональной кухне Мария Костина.

Ответы на популярные вопросы о кабачковых лепешках

Можно ли использовать кабачки-переростки?

Да, но обязательно снимите жесткую кожуру и удалите волокнистую середину с семенами. Используйте только твердую часть плода. После измельчения увеличьте время отжима лишней влаги.

Чем заменить пшеничную муку для пользы?

Хорошо работает рисовая или овсяная мука. Они впитывают влагу сильнее пшеничной, поэтому консистенция получится более плотной. Нутовая мука добавит привкус ореха и увеличит количество белка.

Как добиться хрустящей корочки без фритюра?

Главный секрет — сковорода должна быть раскалена. Также можно добавить в тесто щепотку разрыхлителя — он сделает структуру пористой, что поможет жару проникать глубже.

Нужно ли чистить молодые кабачки?

Нет. Кожица у молодых плодов тонкая и содержит максимум клетчатки. Она удерживает форму лепешки и дает приятный визуальный контраст ("зеленые вкрапления"). Просто тщательно промойте овощ щеткой.

Секрет Шефа: Чтобы лепешки стали по-настоящему ресторанного уровня, замените обычную соль на адыгейскую (с травами) и добавьте ложку ледяной водки в тесто. Алкоголь мгновенно испарится при жарке, создав во рту эффект невероятного хруста, как у качественного чебурека.

Читайте также