Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Монтажная пена на руках? Не трите — этот метод уберет её без следа и боли
Школьные каникулы хотят сделать полезнее: лагеря труда и отдыха могут стать новой нормой
Потратили тысячи на лечение и потеряли питомца? Вот как добиться возмещения всех расходов через суд
Грань между мудростью и терпимостью: о чём задумалась Юлия Снигирь в день рождения и как её поздравил муж
Авторынок на грани: Минпромторг шокировал новыми правилами
Белые грибы уже в лесах Подмосковья: биологи раскрыли главную причину необычно раннего урожая
Ему стало не по себе от реакции зала: западный артист поразился отсутствию базовых знаний в РФ
Нетаньяху попал под удар Трампа: Вашингтон разыгрывает партию для своих избирателей
Привычные ритмы Солнца дали необратимый сбой: звезда вынудила штабы готовиться к худшему сценарию

Кто сказал, что нельзя худеть вкусно? Этот огуречно-лимонный коктейль изменит представления о диете

Еда

В сети ширится тренд на огуречный напиток, который позиционируют как эффективный инструмент для контроля массы тела. Рецепт привлекает простотой: для его создания требуются лишь базовые продукты и минимальное количество времени. Разберемся, что стоит за этим сочетанием ингредиентов с точки зрения кулинарной техники.

Огуречный сок
Фото: freepik
Огуречный сок

Огуречный коктейль: параметры приготовления

Название: Огуречный детокс-коктейль с имбирем и лимоном.
⏱ Время: 5 мин | 🍽 Порции: 1
Ингредиенты:

  • 1 свежий огурец (среднего размера);
  • 1 целый лимон;
  • 15 гр корня свежего имбиря;
  • 250 мл фильтрованной воды.

Пошаговая инструкция:

  • Шаг 1: Промойте огурец и лимон. Цитрус желательно очистить от воскового налета. Огурец нарезайте крупными слайсами вместе с кожурой. Имбирь натрите на мелкой терке, извлекая сок.
  • Шаг 2: Погрузите подготовленные компоненты в чашу блендера. Залейте водой.
  • Шаг 3: Пробейте смесь до однородной массы. Процедите через мелкое сито, чтобы отсечь волокна. Подавайте охлажденным.

Секрет Шефа: Чтобы усилить органолептические свойства, добавьте пару веточек свежей мяты перед взбиванием — она даст необходимый холодный акцент.

Важно понимать, что без правильной обработки компонентов результат может разочаровать. Ингредиенты для чистых овощей должны быть подготовлены максимально тщательно.

"Напиток работает за счет стимуляции пищеварения. Имбирь ускоряет метаболизм, а огурец обеспечивает объем при минимуме калорий. Однако не стоит ждать чудес — это лишь вспомогательный продукт", — объяснила консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

Технология обработки компонентов

Технически этот напиток базируется на деглазировании и эмульгировании ароматических масел лимонной цедры в воде. Грубая ошибка — оставить крупные куски волокон имбиря. Они перебивают вкус. Процеживание через сито — обязательный этап.

Компонент Технологическая роль
Огурец Основа, дающая нейтральность и объем
Лимон Кислотный баланс и эфирные масла
Имбирь Термический агент для рецепторов

Для более выраженного вкуса можно использовать натуральный апельсиновый лимонад как основу, если вы не преследуете цель строгого снижения калорийности.

"Кислота лимона при смешивании с волокнистым огурцом требует правильного баланса. Не превышайте дозировку имбиря, иначе напиток станет агрессивным для слизистой желудка", — предупредил врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Ответы на популярные вопросы о напитке

Можно ли заменить лимон лаймом?

Да, лайм дает более сложный аромат. Но он кислее, поэтому корректируйте объем воды.

Чем заменить мед при подслащивании?

Используйте сироп топинамбура или стевию. Они не перегружают гликемический индекс напитка.

Как долго хранить готовый состав?

Срок жизни напитка — не более 4 часов в холодильнике. После этого начинается окисление и потеря ароматических характеристик.

Можно ли добавить газированную воду?

Да, замена 50% объема воды на сильногазированную воду придаст текстуре легкость и ресторанную подачу.

"Любая домашняя заготовка требует дисциплины. Готовьте столько, сколько планируете выпить сразу", — подытожила специалист по региональной кухне Мария Костина.

Читайте также

Экспертная проверка: консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова, врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов, специалист по региональной кухне России Мария Костина
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Цветник для ленивых: 5 растений, которые растут сами по себе и не требуют рассады
Садоводство, цветоводство
Цветник для ленивых: 5 растений, которые растут сами по себе и не требуют рассады
Забудьте про сушку и заморозку: старый бабушкин способ сохранить укроп свежим долгое время
Еда и рецепты
Забудьте про сушку и заморозку: старый бабушкин способ сохранить укроп свежим долгое время
Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика
Недвижимость
Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика
Популярное
Сытно, просто и без духовки: самый простой рецепт заливного пирога для всей семьи

Как приготовить идеальный заливной пирог на сковороде за 35 минут. Проверенный рецепт кефирного теста с сырной начинкой от профессиональных пекарей.

Сытно, просто и без духовки: самый простой рецепт заливного пирога для всей семьи
Обычный кухонный мусор под вашими ногами: как использовать луковую шелуху с пользой для дачи
Обычный кухонный мусор под вашими ногами: как использовать луковую шелуху с пользой для дачи
Франция пошла ва-банк: захват судна с российским капиталом обернулся крупным скандалом
Обычные фуры оказались с сюрпризом: ВС РФ открыли охоту на ловушки ВСУ
Сенсация в Сингапуре: молчание Хегсета свидетельствует о системном кризисе в армии США Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Игра в перемирие закончилась: Иран выбрал путь, который принудит Запад к болезненным уступкам
Прощай, привычный союз: в Ереване подписали бумаги, лишившие страну последнего рычага давления
Завтрак из прошлого снова покоряет кухни: это блюдо дарит сытость и уют на полдня
Завтрак из прошлого снова покоряет кухни: это блюдо дарит сытость и уют на полдня
Последние материалы
Монтажная пена на руках? Не трите — этот метод уберет её без следа и боли
Школьные каникулы хотят сделать полезнее: лагеря труда и отдыха могут стать новой нормой
Потратили тысячи на лечение и потеряли питомца? Вот как добиться возмещения всех расходов через суд
Грань между мудростью и терпимостью: о чём задумалась Юлия Снигирь в день рождения и как её поздравил муж
Авторынок на грани: Минпромторг шокировал новыми правилами
Белые грибы уже в лесах Подмосковья: биологи раскрыли главную причину необычно раннего урожая
Ему стало не по себе от реакции зала: западный артист поразился отсутствию базовых знаний в РФ
Нетаньяху попал под удар Трампа: Вашингтон разыгрывает партию для своих избирателей
Кто сказал, что нельзя худеть вкусно? Этот огуречно-лимонный коктейль изменит представления о диете
Привычные ритмы Солнца дали необратимый сбой: звезда вынудила штабы готовиться к худшему сценарию
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.