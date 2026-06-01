Завтрак из прошлого снова покоряет кухни: это блюдо дарит сытость и уют на полдня

Еда

Пшенная каша с творогом требует четкого соблюдения технологии подготовки крупы и температурного режима. Правильно приготовленное блюдо обладает плотной структурой и подходит для подачи как в горячем, так и в холодном виде. Отсутствие глютена и высокая концентрация витаминов группы B делают рецепт базовым для рациона.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Технология подготовки пшена

Работа со злаками начинается с устранения горечи. Пшено содержит растительные жиры, которые быстро окисляются. Чтобы очистить ядро, крупу необходимо промывать холодной водой до абсолютной прозрачности жидкости. Шеф-повара рекомендуют предварительно замачивать зерно на два-три часа, чтобы размягчить оболочку и сократить время термической обработки. Если времени нет, используется метод бланширования: крупа доводится до кипения в воде, после чего жидкость сливается. Это гарантирует чистый вкус без посторонних примесей.

"Пшено — продукт капризный. Без тщательного промывания и предварительного кипячения в воде вы получите серый цвет и неприятный привкус. Важно выварить крахмалистую пыль до того, как в кастрюлю пойдет молоко", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по региональной кухне России Мария Костина.

Соединение текстур: творог и молоко

Для достижения однородности состава творог вводится на финальном этапе. Использование продукта жирностью 8–9% обеспечивает нужную пластичность массы. Молоко следует вливать только горячим. Контраст температур разрушает структуру разваренного зерна, превращая его в клейстер. Творог в рационе выполняет роль белкового стабилизатора, который позволяет каше держать форму после остывания. Такое блюдо можно нарезать порционными кусками, подобно пудингу или запеканке.

В отличие от приготовления завтрака из овсянки, где важна скорость, пшенка требует длительного томления. После выключения огня кастрюлю необходимо изолировать пледом или полотенцем на 40 минут. Это запустит процесс ферментации и позволит влаге распределиться внутри каждого зерна равномерно.

"Творог нельзя долго кипятить, иначе он станет резиновым. Его нужно именно вмешивать в готовую горячую основу, давая массе просто объединиться под крышкой", — подчеркнула эксперт по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

Рецепт пшенной каши с творогом

Ингредиенты:

  • Пшено 200 гр
  • Творог 8%: 300 гр
  • Молоко: 300 мл
  • Масло сливочное: 50 гр
  • Сахар: 25 гр
  • Соль: 3 гр
  • Вода: 250 мл

Шаг 1. Подготовка. Промойте крупу. Залейте стаканом воды, доведите до кипения, удалите пену и варите 15 минут до впитывания жидкости.

Шаг 2. Введение молока. Влейте горячее молоко, добавьте соль и сахар. Томите на минимальном огне 30 минут, регулярно перемешивая, чтобы избежать пригорания.

Шаг 3. Объединение. Добавьте творог в разваренную крупу частями. Тщательно перемешайте до исчезновения крупных комков. Томите на огне еще 2 минуты.

Шаг 4. Экспозиция. Заправьте маслом, накройте крышкой и оставьте настаиваться в тепле на 30–40 минут.

"Этот рецепт — отличная база для традиционной кулинарии. Если каша осталась на следующий день, сформируйте из нее биточки, обваляйте в сухарях и обжарьте до колера", — отметила в разговоре с Pravda.Ru повар Людмила Кравцова.

 

Ответы на популярные вопросы

Почему пшенная каша горчит?

Горечь вызвана окислением масел на поверхности зерна. Помогает тщательное промывание горячей водой или предварительное замачивание крупы.

Можно ли использовать обезжиренный творог?

Можно, но консистенция будет менее кремовой. Обезжиренный продукт при нагревании чаще расслаивается на сыворотку и плотные крупинки.

Как хранить готовую кашу?

В холодильнике до 48 часов. Благодаря творогу каша застывает, что позволяет использовать ее как основу для десертов или запеканок.

Экспертная проверка: специалист по региональной кухне России Мария Костина, консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова, повар Людмила Кравцова
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
