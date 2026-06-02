Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хватит тренироваться впустую: простое дополнение заставит ваши мышцы гореть на пределе
Природный уход: как использовать домашние рецепты без вреда для лица
Размером меньше спички, а опаснее многих убийц природы: кто скрывается среди песков
Фильтр-кувшин здесь не спасёт: что на самом деле нужно для чистой воды в загородном доме
Калининград берут в плотное кольцо: западные генералы подготовили почву для удара на восток
От личинки до украшения: как сегодня выращивают главный драгоценный камень
Острая пища против гипертонии: как капсаицин влияет на давление и работу сердца
Гид по идеальному отпуску: как правильно "отключиться" и наполниться энергией за время отдыха
Российский автопром вышел из тени санкций: неожиданные премьеры полностью перекроили планы дилеров

Мягкие внутри, хрустящие снаружи: творожное лакомство, которое обожают дети

Еда

Забудьте про сухие сырники. Творожные брусочки — это база для тех, кто ценит скорость и честный вкус без танцев вокруг духовки. Здесь работает простая физика: раскаленное масло запечатывает влагу внутри, а сахар карамелизирует поверхность. Никакой халтуры, только техника и правильный баланс ингредиентов.

Творожные брусочки
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Творожные брусочки

Рецепт творожных брусочков: технология и граммовки

Для этого блюда не ищите обезжиренную "замазку". Берите нормальный фермерский творог жирностью от 5%. Текстура должна быть плотной, иначе тесто "поплывет" и потребует лишней муки, что убьет нежность.

Время: 25 мин. Порции: 4

Ингредиенты:

  • Творог (5-9% жирности) — 350 г
  • Яйцо куриное (категории С0) — 1 шт
  • Сметана (жирность 20%) — 25 г (1 ст. л.)
  • Сахар-песок — 50 г (2 ст. л.)
  • Соль поваренная — 3 г (1/3 ч. л.)
  • Разрыхлитель теста — 5 г (1 ч. л.)
  • Мука пшеничная (высший сорт) — 200-250 г
  • Масло растительное рафинированное — 100 мл (для жарки)

Пошаговая инструкция:

  1. Слейте лишнюю сыворотку. Пробейте массу блендером до полной гомогенности — никаких крупных зерен быть не должно.
  2. Добавьте яйцо, сметану, сахар и соль. Работайте венчиком активно, чтобы сахар начал растворяться.
  3. Смешайте муку с разрыхлителем. Всыпайте ее порциями. Тесто должно остаться мягким и слегка липким. Перебьете мукой — получите резиновую подошву.
  4. Разделите массу на части, скатайте жгуты толщиной 2-3 см. Нарежьте их поперек на бруски длиной 5-6 см.
  5. Разогрейте сковороду с маслом. Обжаривайте на среднем огне. Дайте каждой стороне по 2-3 минуты до уверенного золотистого цвета.

"Главная ошибка домашних кулинаров — избыток сахара. Он начинает гореть раньше, чем тесто пропечется внутри. Соблюдайте пропорции и следите за температурой масла — дымить оно не должно", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru кондитер Ольга Ефимова.

Технический регламент: жарка и подготовка теста

Работа с тестом — это химия. Разрыхлитель начинает работать при контакте с кислой средой сметаны и творога, поэтому жарить нужно сразу после формовки. Не давайте заготовкам заветриваться на столе. Если вы любите более сложные десерты, можно попробовать приготовить ароматный абрикосовый тарт на песочной основе, но брусочки выигрывают за счет скорости.

Параметр Значение / Требование
Температура жарки Средний огонь (160-170°C)
Текстура теста Эластичная, не забитая мукой
Способ подачи Теплыми, с холодной сметаной

"Для идеального результата творог должен быть сухим. Если продукт перенасыщен влагой, брусочки развалятся. Рекомендую предварительно отжать творог через марлю под прессом в течение часа", — объяснил в беседе с Pravda.Ru пекарь Иван Терентьев.

Важный момент: после жарки обязательно выложите брусочки на бумажные полотенца. Это не эстетика, а технология — лишний жир должен уйти, чтобы корочка осталась хрустящей, а не превратилась в масляную губку. Для тех, кто предпочитает более основательную выпечку без духовки, существует рецепт заливного пирога на сковороде, который готовится по схожему принципу быстрого жара.

"Творожная выпечка — отличная альтернатива тяжелым десертам. Главное — использовать качественные молочные жиры, а не растительные заменители, которые при нагреве ведут себя непредсказуемо", — отметила в беседе с Pravda.Ru консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

Ответы на популярные вопросы о творожной выпечке

Можно ли использовать творожную массу вместо творога?

Нет. В массе слишком много сахара и часто присутствуют растительные жиры. При жарке такая смесь превратится в кашу, которая будет прилипать к сковороде. Используйте только натуральный творог.

Почему брусочки получаются сырыми внутри?

Причина в слишком сильном огне. Поверхность быстро темнеет, а жар не успевает дойти до центра. Убавьте мощность нагрева и жарьте под крышкой последние 2 минуты.

Как добиться идеальной хрустящей корочки?

Добавьте в муку столовую ложку кукурузного крахмала. Он забирает лишнюю влагу с поверхности теста, создавая тот самый характерный "хруст" при укусе.

Можно ли заморозить сырые заготовки?

Да. Сформированные брусочки отлично хранятся в морозилке. Жарьте их не размораживая, но на минимальном огне, увеличив время приготовления на 4-5 минут.

Читайте также

Экспертная проверка: кондитер Ольга Ефимова, пекарь Иван Терентьев, консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Секрет кореянок: как красить ресницы, чтобы макияж держался в жару и смывался за секунды
Красота и стиль
Секрет кореянок: как красить ресницы, чтобы макияж держался в жару и смывался за секунды
Север на ушах: странный маневр ВСУ в небе заставил Хельсинки гнать людей в холодные убежища
Мир. Новости мира
Север на ушах: странный маневр ВСУ в небе заставил Хельсинки гнать людей в холодные убежища
Забудьте про сушку и заморозку: старый бабушкин способ сохранить укроп свежим долгое время
Еда и рецепты
Забудьте про сушку и заморозку: старый бабушкин способ сохранить укроп свежим долгое время
Популярное
Обычный кухонный мусор под вашими ногами: как использовать луковую шелуху с пользой для дачи

Как луковая шелуха заменяет дорогие фунгициды, защищает рассаду от болезней и восстанавливает плодородие почвы без применения химии.

Обычный кухонный мусор под вашими ногами: как использовать луковую шелуху с пользой для дачи
Сытно, просто и без духовки: самый простой рецепт заливного пирога для всей семьи
Сытно, просто и без духовки: самый простой рецепт заливного пирога для всей семьи
Игра в перемирие закончилась: Иран выбрал путь, который принудит Запад к болезненным уступкам
Сенсация в Сингапуре: молчание Хегсета свидетельствует о системном кризисе в армии США
Сенсация в Сингапуре: молчание Хегсета свидетельствует о системном кризисе в армии США Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Это напоминает закат империи: чешский лидер предрёк Евросоюзу печальный финал
Сценарий Албании в Центральной Азии: центры депортации ЕС грозят превратить регион в мусорное ведро
Белокрылка уничтожит урожай за считанные дни — если вам неизвестны эти два природных репеллента
Белокрылка уничтожит урожай за считанные дни — если вам неизвестны эти два природных репеллента
Последние материалы
Природный уход: как использовать домашние рецепты без вреда для лица
Размером меньше спички, а опаснее многих убийц природы: кто скрывается среди песков
Фильтр-кувшин здесь не спасёт: что на самом деле нужно для чистой воды в загородном доме
Калининград берут в плотное кольцо: западные генералы подготовили почву для удара на восток
От личинки до украшения: как сегодня выращивают главный драгоценный камень
Острая пища против гипертонии: как капсаицин влияет на давление и работу сердца
Гид по идеальному отпуску: как правильно "отключиться" и наполниться энергией за время отдыха
Российский автопром вышел из тени санкций: неожиданные премьеры полностью перекроили планы дилеров
Тусклые пряди больше не приговор: этот привычный состав с кухни подарит волосам зеркальный блеск
Роскошь и удобство на вторичке: три больших седана получили высший балл за комфорт
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.