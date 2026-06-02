Мягкие внутри, хрустящие снаружи: творожное лакомство, которое обожают дети

Забудьте про сухие сырники. Творожные брусочки — это база для тех, кто ценит скорость и честный вкус без танцев вокруг духовки. Здесь работает простая физика: раскаленное масло запечатывает влагу внутри, а сахар карамелизирует поверхность. Никакой халтуры, только техника и правильный баланс ингредиентов.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Творожные брусочки

Рецепт творожных брусочков: технология и граммовки

Для этого блюда не ищите обезжиренную "замазку". Берите нормальный фермерский творог жирностью от 5%. Текстура должна быть плотной, иначе тесто "поплывет" и потребует лишней муки, что убьет нежность.

Время: 25 мин. Порции: 4

Ингредиенты:

Творог (5-9% жирности) — 350 г

Яйцо куриное (категории С0) — 1 шт

Сметана (жирность 20%) — 25 г (1 ст. л.)

Сахар-песок — 50 г (2 ст. л.)

Соль поваренная — 3 г (1/3 ч. л.)

Разрыхлитель теста — 5 г (1 ч. л.)

Мука пшеничная (высший сорт) — 200-250 г

Масло растительное рафинированное — 100 мл (для жарки)

Пошаговая инструкция:

Слейте лишнюю сыворотку. Пробейте массу блендером до полной гомогенности — никаких крупных зерен быть не должно. Добавьте яйцо, сметану, сахар и соль. Работайте венчиком активно, чтобы сахар начал растворяться. Смешайте муку с разрыхлителем. Всыпайте ее порциями. Тесто должно остаться мягким и слегка липким. Перебьете мукой — получите резиновую подошву. Разделите массу на части, скатайте жгуты толщиной 2-3 см. Нарежьте их поперек на бруски длиной 5-6 см. Разогрейте сковороду с маслом. Обжаривайте на среднем огне. Дайте каждой стороне по 2-3 минуты до уверенного золотистого цвета.

"Главная ошибка домашних кулинаров — избыток сахара. Он начинает гореть раньше, чем тесто пропечется внутри. Соблюдайте пропорции и следите за температурой масла — дымить оно не должно", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru кондитер Ольга Ефимова.

Технический регламент: жарка и подготовка теста

Работа с тестом — это химия. Разрыхлитель начинает работать при контакте с кислой средой сметаны и творога, поэтому жарить нужно сразу после формовки. Не давайте заготовкам заветриваться на столе.

Параметр Значение / Требование Температура жарки Средний огонь (160-170°C) Текстура теста Эластичная, не забитая мукой Способ подачи Теплыми, с холодной сметаной

"Для идеального результата творог должен быть сухим. Если продукт перенасыщен влагой, брусочки развалятся. Рекомендую предварительно отжать творог через марлю под прессом в течение часа", — объяснил в беседе с Pravda.Ru пекарь Иван Терентьев.

Важный момент: после жарки обязательно выложите брусочки на бумажные полотенца. Это не эстетика, а технология — лишний жир должен уйти, чтобы корочка осталась хрустящей, а не превратилась в масляную губку.

"Творожная выпечка — отличная альтернатива тяжелым десертам. Главное — использовать качественные молочные жиры, а не растительные заменители, которые при нагреве ведут себя непредсказуемо", — отметила в беседе с Pravda.Ru консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

Ответы на популярные вопросы о творожной выпечке

Можно ли использовать творожную массу вместо творога?

Нет. В массе слишком много сахара и часто присутствуют растительные жиры. При жарке такая смесь превратится в кашу, которая будет прилипать к сковороде. Используйте только натуральный творог.

Почему брусочки получаются сырыми внутри?

Причина в слишком сильном огне. Поверхность быстро темнеет, а жар не успевает дойти до центра. Убавьте мощность нагрева и жарьте под крышкой последние 2 минуты.

Как добиться идеальной хрустящей корочки?

Добавьте в муку столовую ложку кукурузного крахмала. Он забирает лишнюю влагу с поверхности теста, создавая тот самый характерный "хруст" при укусе.

Можно ли заморозить сырые заготовки?

Да. Сформированные брусочки отлично хранятся в морозилке. Жарьте их не размораживая, но на минимальном огне, увеличив время приготовления на 4-5 минут.

