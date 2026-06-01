Шаньги с клубникой: пекарь Иван Терентьев раскрыл технологию приготовления уральской выпечки

Еда

Шаньги — это не просто выпечка. Это уральская классика, переосмысленная под летний урожай. Здесь правит бал живое дрожжевое тесто и свежая ягода. Никакой халтуры: заставляем дрожжи работать, а духовку — выдавать идеальный колер.

Фото: Pravda.ru by Елена Мороз, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рецепт: Уральские шаньги с садовой клубникой

Забудьте про быструю пиццу, когда на кону стоит настоящая сдобная выпечка. Шаньга должна быть пышной, тяжелой от масла и ароматной.

Время: 120 мин | 🍽 Порции: 10

Ингредиенты:

  • Клубника (свежая, плотная) — 400 г
  • Мука пшеничная (высший сорт) — 800 г
  • Молоко (жирность от 3,2%) — 500 мл
  • Яйца куриные (кат. С0) — 3 шт.
  • Сахар-песок — 100 г (+ 50 г на посыпку)
  • Дрожжи прессованные — 15 г
  • Масло сливочное (82,5%) — 200 г
  • Соль морская — 5 г

Пошаговая инструкция:

Шаг 1: Активация. Растворите дрожжи в теплом молоке (35-38°C) с чайной ложкой сахара. Ждите активную пену — это знак, что дрожжи проснулись и готовы взаимодействовать с сахаром.

Шаг 2: Первая фаза. Введите просеянную муку. Замесите полужидкое тесто, по консистенции плотнее, чем на заливной пирог. Накройте полотенцем, уберите в тепло на 40 минут.

Шаг 3: Сдоба. Когда опара выросла, влейте растопленное (но не горячее!) масло, добавьте соль и яйца, перетертые с сахаром. Вымешивайте до блеска и эластичности. Оставьте "отдыхать" еще на час.

Шаг 4: Формовка. Разлейте тесто по формам, заполняя их строго до половины. Сверху вдавите ягоды. Помните: мыть ягоды перед выпечкой нужно осторожно, чтобы не превратить их в кашу.

Шаг 5: Финал. Присыпьте сахаром и оставьте в духовке при температуре 180°C до золотистого цвета.

"Главная ошибка домашних кулинаров — спешка. Дрожжам нужно время, а тесту — покой. Если вы не дадите шаньгам подняться в форме перед духовкой, получите резиновый блин вместо десерта", — объяснил в беседе с Pravda. Ru пекарь Иван Терентьев.

Технология и физика теста

Работа с дрожжевым тестом — это химия. Если перегреете молоко выше 45 градусов — убьете дрожжи. Если не досолите — вкус будет плоским, как американский стритфуд. В отличие от быстрых муссов, здесь вы создаете структуру блюда с нуля.

Параметр Значение шефа
Температура расстойки 30-35°C
Тип дрожжей Только прессованные (живые)
Текстура ягод Цельные, без лишней влаги

Клубничный акцент

Клубника — капризный продукт. При нагревании она активно отдает сок. Если ягод будет слишком много, тесто под ними останется сырым и тяжелым. Раскладывайте ягоды так, чтобы оставались "островки" теста для выхода пара. Это не клубничная пастила, где нужна однородность, здесь важен контраст хрустящего края и сочного центра.

"Свежая ягода — это витаминный взрыв, но в выпечке она требует баланса. Если клубника слишком кислая, не бойтесь добавить чуть больше сахара прямо сверху, это создаст правильную карамельную корочку, похожую на элитные ягодные десерты", — отметила в беседе с Pravda. Ru кондитер Ольга Ефимова.

Секрет Шефа: Перед тем как выложить клубнику, припылите поверхность теста небольшим количеством кукурузного крахмала. Он свяжет лишний сок, и ваша шаньга не превратится в мокрую губку.

Ответы на популярные вопросы о ягодной выпечке

Можно ли использовать замороженную клубнику?

Можно, но результат будет хуже. Ее нужно предварительно разморозить на сите и обязательно обвалять в крахмале, чтобы сок не "убил" тесто.

Почему тесто не поднимается?

Либо вы сварили дрожжи горячим молоком, либо в помещении сквозняк. Дрожжи любят стабильное тепло и боятся резких перепадов температур.

Чем заменить сливочное масло?

Ничем. Маргарин — это мусор, который испортит вкус и структуру. Только честное масло жирностью 82,5%.

Как понять, что шаньги готовы?

Используйте деревянную шпажку. Проколите тесто: она должна выходить сухой. Но главный индикатор — густой хлебный аромат с нотами карамелизованной ягоды.

Экспертная проверка: пекарь Иван Терентьев, кондитер Ольга Ефимова
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
