Шаньги — это не просто выпечка. Это уральская классика, переосмысленная под летний урожай. Здесь правит бал живое дрожжевое тесто и свежая ягода. Никакой халтуры: заставляем дрожжи работать, а духовку — выдавать идеальный колер.
Забудьте про быструю пиццу, когда на кону стоит настоящая сдобная выпечка. Шаньга должна быть пышной, тяжелой от масла и ароматной.
⏱ Время: 120 мин | 🍽 Порции: 10
Ингредиенты:
Пошаговая инструкция:
Шаг 1: Активация. Растворите дрожжи в теплом молоке (35-38°C) с чайной ложкой сахара. Ждите активную пену — это знак, что дрожжи проснулись и готовы взаимодействовать с сахаром.
Шаг 2: Первая фаза. Введите просеянную муку. Замесите полужидкое тесто, по консистенции плотнее, чем на заливной пирог. Накройте полотенцем, уберите в тепло на 40 минут.
Шаг 3: Сдоба. Когда опара выросла, влейте растопленное (но не горячее!) масло, добавьте соль и яйца, перетертые с сахаром. Вымешивайте до блеска и эластичности. Оставьте "отдыхать" еще на час.
Шаг 4: Формовка. Разлейте тесто по формам, заполняя их строго до половины. Сверху вдавите ягоды. Помните: мыть ягоды перед выпечкой нужно осторожно, чтобы не превратить их в кашу.
Шаг 5: Финал. Присыпьте сахаром и оставьте в духовке при температуре 180°C до золотистого цвета.
"Главная ошибка домашних кулинаров — спешка. Дрожжам нужно время, а тесту — покой. Если вы не дадите шаньгам подняться в форме перед духовкой, получите резиновый блин вместо десерта", — объяснил в беседе с Pravda. Ru пекарь Иван Терентьев.
Работа с дрожжевым тестом — это химия. Если перегреете молоко выше 45 градусов — убьете дрожжи. Если не досолите — вкус будет плоским, как американский стритфуд. В отличие от быстрых муссов, здесь вы создаете структуру блюда с нуля.
|Параметр
|Значение шефа
|Температура расстойки
|30-35°C
|Тип дрожжей
|Только прессованные (живые)
|Текстура ягод
|Цельные, без лишней влаги
Клубника — капризный продукт. При нагревании она активно отдает сок. Если ягод будет слишком много, тесто под ними останется сырым и тяжелым. Раскладывайте ягоды так, чтобы оставались "островки" теста для выхода пара. Это не клубничная пастила, где нужна однородность, здесь важен контраст хрустящего края и сочного центра.
"Свежая ягода — это витаминный взрыв, но в выпечке она требует баланса. Если клубника слишком кислая, не бойтесь добавить чуть больше сахара прямо сверху, это создаст правильную карамельную корочку, похожую на элитные ягодные десерты", — отметила в беседе с Pravda. Ru кондитер Ольга Ефимова.
Секрет Шефа: Перед тем как выложить клубнику, припылите поверхность теста небольшим количеством кукурузного крахмала. Он свяжет лишний сок, и ваша шаньга не превратится в мокрую губку.
Можно, но результат будет хуже. Ее нужно предварительно разморозить на сите и обязательно обвалять в крахмале, чтобы сок не "убил" тесто.
Либо вы сварили дрожжи горячим молоком, либо в помещении сквозняк. Дрожжи любят стабильное тепло и боятся резких перепадов температур.
Ничем. Маргарин — это мусор, который испортит вкус и структуру. Только честное масло жирностью 82,5%.
Используйте деревянную шпажку. Проколите тесто: она должна выходить сухой. Но главный индикатор — густой хлебный аромат с нотами карамелизованной ягоды.
Крупнейший представитель чешуйчатых в лесах Азии демонстрирует удивительные инженерные способности при строительстве гнезд и специфический рацион питания.