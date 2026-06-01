Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вздохнул — она прибежала: как собаки вычисляют наши драмы по одному звуку
Дипломатия на грани обморока: ООН оказалась в заложниках у США и Китая
Пятигорск: число отравившихся в кафе увеличилось до 50 человек
Участок в порядке — спасибо ярусной посадке: как создать роскошный ландшафт без хлопот
Неловкость незнакомца: почему шокирует чужой провал
Дубай стал доступнее: решение национального авиаперевозчика заставит конкурентов пойти на уступки
Магазины больше не увидят ваших денег: эта домашняя колбаса заменит весь ассортимент прилавка
Картошку зря клеймили убийцей фигуры: как готовить клубни без калорийного взрыва
Фиалки обожают этот аптечный раствор — бешено зацветут даже старые розетки

Ароматный абрикосовый тарт на песочной основе: выпечка, которая спасёт самый хмурый и скучный вечер

Еда

Домашняя выпечка требует точности, а не интуитивного подхода. Абрикосовый пирог на песочной основе — классический пример технологической выверенности, где каждый грамм влияет на итоговую текстуру теста и нежность заливки.

Домашний пирог с абрикосами
Фото: Pravda.ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Домашний пирог с абрикосами

Технологическая карта абрикосового пирога

Используйте только холодное масло — это база для формирования рассыпчатой структуры теста. Процесс деглазирования или работы с эмульсиями здесь не применим, зато важен температурный контроль при работе с желтково-сметанной заливкой.

  • Название: Абрикосовый тарт на песочной основе
  • ⏱ Время: 55 мин
  • 🍽 Порции: 8

Ингредиенты:
Мука пшеничная — 250 гр
Масло сливочное (охлаждённое) — 125 гр
Сахарный песок — 65 гр
Яйца куриные — 3 шт
Соль поваренная — 2 гр
Абрикосы свежие — 500 гр
Сметана (жирность от 20%) — 180 гр
Сахар тростниковый — 90 гр
Ванильный сахар — 10 гр

Пошаговая инструкция:

  • Шаг 1: Смешайте просеянную муку с 65 гр сахара и солью. Введите холодное масло, измельчённое через терку. Перетрите ингредиенты до состояния однородной крошки.
  • Шаг 2: Вбейте в крошку одно яйцо. Замесите эластичное тесто. Оберните пленкой, уберите в холодильник на 30 минут — это нужно для стабилизации глютена.
  • Шаг 3: Удалите косточки из промытых плодов. Разделите абрикосы на половинки.

"Работая со сметанной заливкой, важно не перевзбить яйца, иначе структура станет пористой, но жесткой вместо кремовой", — объяснила кондитер Ольга Ефимова.

  • Шаг 4: Взбейте венчиком оставшиеся яйца, сметану, тростниковый и ванильный сахар. Добиваться пены не нужно, цель — гомогенная смесь.
  • Шаг 5: Раскатайте охлажденное тесто. Выложите в форму, сформируйте бортики высотой 3 см. Выпекайте основу при 180 градусах около 15 минут до полуготовности (колера).
  • Шаг 6: Равномерно распределите абрикосы срезом вверх по основе. Залейте подготовленной массой.
  • Шаг 7: Верните пирог в печь на 7-10 минут. Дождитесь схватывания начинки и золотистого оттенка краев.

Секрет Шефа: Перед укладкой теста на форму наколите его вилкой по всей площади — это исключит вздутие основы при тепловой обработке.

Параметр Характеристика
Температура духовки 180°C
Время стабилизации Минимум 2 часа после выпечки

"Использование качественной сметаны жирностью выше 20% дает стабильный результат, экономя время на загустителях", — уточнил пекарь Иван Терентьев.

Ответы на популярные вопросы о выпечке

Почему тесто "усаживается" в духовке?

Причина в недостаточном охлаждении после замеса. Белки муки должны отдохнуть в холоде для потери упругости.

Можно ли использовать консервированные абрикосы?

Можно, но их нужно тщательно обсушить бумажным полотенцем от сиропа, иначе начинка не схватится.

Чем заменить тростниковый сахар?

Обычным белым сахаром, но вы потеряете карамельные нотки в аромате десерта.

Как понять, что начинка готова?

Сметанная смесь должна стать упругой при легком нажатии, без видимого подрагивания центральной части.

Читайте также

Экспертная проверка: кондитер Ольга Ефимова, пекарь Иван Терентьев
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Завяжутся огромные кисти: чем подкормить и как пасынковать кусты томатов в июне
Садоводство, цветоводство
Завяжутся огромные кисти: чем подкормить и как пасынковать кусты томатов в июне
Поездки на дальние расстояния без усталости: пять автомобилей с идеальной эргономикой
Авто
Поездки на дальние расстояния без усталости: пять автомобилей с идеальной эргономикой
Популярное
Рычит вместо шипения и ест питонов: шестиметровое чудовище держит в страхе джунгли

Крупнейший представитель чешуйчатых в лесах Азии демонстрирует удивительные инженерные способности при строительстве гнезд и специфический рацион питания.

Рычит вместо шипения и ест питонов: шестиметровое чудовище держит в страхе джунгли
Вместо тренажеров и приседаний: обычный бытовой предмет сделает ноги стройными
Вместо тренажеров и приседаний: обычный бытовой предмет сделает ноги стройными
Обычный кухонный мусор под вашими ногами: как использовать луковую шелуху с пользой для дачи
Посадил и забыл: 7 многолетников, которые цветут годами без рассады и ухода
Сенсация в Сингапуре: молчание Хегсета свидетельствует о системном кризисе в армии США Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Хватит брить участок: как использовать скошенную траву для защиты и питания почвы
Ваше тело скажет спасибо: как избавиться от боли в шее и ногах без спортзала
Белокрылка уничтожит урожай за считанные дни — если вам неизвестны эти два природных репеллента
Белокрылка уничтожит урожай за считанные дни — если вам неизвестны эти два природных репеллента
Последние материалы
Сенсация в Сингапуре: молчание Хегсета свидетельствует о системном кризисе в армии США
Неловкость незнакомца: почему шокирует чужой провал
Дубай стал доступнее: решение национального авиаперевозчика заставит конкурентов пойти на уступки
Ароматный абрикосовый тарт на песочной основе: выпечка, которая спасёт самый хмурый и скучный вечер
Магазины больше не увидят ваших денег: эта домашняя колбаса заменит весь ассортимент прилавка
Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле
Картошку зря клеймили убийцей фигуры: как готовить клубни без калорийного взрыва
Фиалки обожают этот аптечный раствор — бешено зацветут даже старые розетки
Оказался рядом с тонущим: когда помощь станет преступлением?
Шаньги с клубникой: пекарь Иван Терентьев раскрыл технологию приготовления уральской выпечки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.