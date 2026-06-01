Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Макияж без "эффекта панды": что такое тушь с эффектом трубочек и почему она нужна каждой
Кружево, костюм и знакомство с экрана: сын Михаила Круга женился на девушке из "Давай поженимся!"
Точка невозврата пройдена: обычная невнимательность при осмотре стоила владельцу целого состояния
Каблуки уходят в прошлое: пять моделей удобной обуви уже захватили улицы городов
Суд Камчатки: больница заплатит миллионы за ошибки при родах
Минус проблемы с урожаем: как зола помогает бороться с вредителями и болезнями
Мировая поп-дива официально вышла замуж: впереди роскошное торжество под сицилийским небом
Вы делаете это каждый день: главные ошибки, мешающие похудению в области талии
Его готовят прямо в тарелке за 20 минут: рецепт оригинального бананово-шоколадного мусса-торта

Сытно, просто и без духовки: самый простой рецепт заливного пирога для всей семьи

Еда

Заливной пирог на сковороде — это кулинарная база. Когда времени нет, а семья требует горячего, на авансцену выходит кефирное тесто. Здесь нет места многочасовым расстойкам и сложным замесам. Только технология, точные пропорции и контроль температуры. Основной профит — работа без духовки. Весь процесс замыкается на одной конфорке, что превращает готовку в быстрый и чистый процесс.

Заливной пирог
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Заливной пирог

Золотой стандарт на сковороде

Запомните: в кулинарии не бывает "примерно". Каждая граммовка муки и градус кефира влияют на структуру мякиша. Если хотите получить результат ресторанного уровня, а не липкий блин, следуйте схеме. Мясо мы сегодня оставим для бархатистой и нежной курицы, а в пирог отправим мощный сырно-яичный заряд.

Время: 35 мин. Порции: 6

Ингредиенты для начинки:

  • Яйца категории С0 (отварные) — 2 шт.
  • Зеленый лук — 60 г
  • Укроп и петрушка — по 30 г
  • Сыр (Гауда или Сулугуни) — 150 г
  • Соль и свежемолотый перец — по вкусу.

Для теста:

  • Кефир 3.2% (комнатной температуры) — 400 мл.
  • Яйца сырые — 2 шт.
  • Мука пшеничная в/с — 320 г
  • Масло растительное рафинированное — 45 мл.
  • Сода — 5 г
  • Сахар и соль — по 5 г

Инструкция:

  1. Отварите яйца вкрутую. Сразу после варки — в ледяную воду, иначе желток потемнеет. Нарежьте кубиком 0.5 мм.
  2. Всю зелень мелко шинкуем. Сыр натираем на крупной терке — именно он свяжет компоненты внутри. Смешиваем, перчим.
  3. В емкости взбиваем яйца с сахаром и солью. Вливаем кефир и масло. Соду вводим сейчас — кефирная кислота должна её активировать. Постепенно всыпаем муку, работая венчиком до исчезновения комочков.
  4. Сковороду смазываем маслом. Выливаем 50% теста. Распределяем начинку, отступая 1 см от края. Запечатываем остатками теста.
  5. Ставим минимальный огонь. Накрываем плотной крышкой. Ждем 12 минут. Переворачиваем одним уверенным движением (можно использовать плоскую тарелку) и допекаем еще 7 минут.

"Сыр в этом рецепте играет роль клейстера. Он плавится, пропитывает зелень и не дает начинке высыпаться при нарезке. Если используете жирные сорта, уменьшите количество масла в тесте на 10 мл", — разъяснила эксперт по региональной кухне России Мария Костина.

Технология и физика процесса

Главная проблема домашнего кулинара — сырая середина при сгоревшей корке. Это происходит из-за разницы температур. Кефир должен быть теплым, иначе жиры не объединятся с мукой. Если вы любите более плотную текстуру, как в классической карбонаре, добавьте в начинку чуть больше белка.

Параметр Результат
Температура кефира 22-25°C (активация соды)
Время жарки (сторона 1) 12-15 минут под крышкой
Время жарки (сторона 2) 7-10 минут без крышки

"Важно не переборщить с содой. Она дает пышность, но избыток испортит вкус металла во рту. Для идеального баланса всегда добавляйте ложку сахара — это колер и хруст", — подчеркнул пекарь Иван Терентьев.

Секрет Шефа

Чтобы пирог не прилип к сковороде, просыпьте дно после смазывания панировочными сухарями или кукурузной мукой. Это создаст дополнительный защитный барьер и даст феноменальный хруст. Не мучайте тесто постоянными проверками — открывайте крышку только один раз для поворота.

Ответы на популярные вопросы о заливных пирогах

Можно ли использовать ряженку вместо кефира?

Да. Ряженка придаст тесту карамельный оттенок и мягкий сливочный аромат. Пропорции остаются прежними.

Что делать, если верх пирога остается жидким?

Это признак слишком высокой температуры. Убавьте огонь. Крышка должна сидеть плотно, создавая эффект духовки за счет конвекции пара.

Можно ли добавить сырое мясо в начинку?

Категорически нет. На сковороде за 20 минут сырой фарш не пропечется. Используйте только готовую начинку: отварную рыбу, жареные грибы или яйца.

Как долго хранится такой пирог?

В холодильнике до 48 часов. Разогревать лучше на сухой сковороде, чтобы вернуть корочке хрустящие свойства.

"Если планируете хранить пирог дольше суток, убедитесь, что зелень была тщательно просушена. Избыток влаги запустит процесс брожения даже в холодильнике", — предупредила специалист по заготовкам и консервации Наталья Гусева.

Читайте также

Экспертная проверка: пекарь Иван Терентьев, специалист по заготовкам и консервации Наталья Гусева, специалист по региональной кухне России Мария Костина
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика
Недвижимость
Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика
Стена рухнула без грохота: испытания в США радикально изменили будущее мировой авиации
Технологии
Стена рухнула без грохота: испытания в США радикально изменили будущее мировой авиации
Секрет фарфоровой кожи: 5 привычек кореянок, которые стирают годы с лица
Красота и стиль
Секрет фарфоровой кожи: 5 привычек кореянок, которые стирают годы с лица
Популярное
Рычит вместо шипения и ест питонов: шестиметровое чудовище держит в страхе джунгли

Крупнейший представитель чешуйчатых в лесах Азии демонстрирует удивительные инженерные способности при строительстве гнезд и специфический рацион питания.

Рычит вместо шипения и ест питонов: шестиметровое чудовище держит в страхе джунгли
Вместо тренажеров и приседаний: обычный бытовой предмет сделает ноги стройными
Вместо тренажеров и приседаний: обычный бытовой предмет сделает ноги стройными
Посадил и забыл: 7 многолетников, которые цветут годами без рассады и ухода
Хватит брить участок: как использовать скошенную траву для защиты и питания почвы
Суверенитет Бразилии под ударом: Вашингтон открыл дверь для силового вторжения в регион Любовь Степушова Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев ООН теряет доверие: почему независимые эксперты всё чаще выглядят зависимыми Юрий Бочаров
Ваше тело скажет спасибо: как избавиться от боли в шее и ногах без спортзала
Кладбище из 800 кораблей: почему самый опасный в мире морской путь невозможно обойти
Кусты огурцов стали вялыми? Отпоите их молоком: народная хитрость вернёт растениям бурное цветение
Кусты огурцов стали вялыми? Отпоите их молоком: народная хитрость вернёт растениям бурное цветение
Последние материалы
Сытно, просто и без духовки: самый простой рецепт заливного пирога для всей семьи
Каблуки уходят в прошлое: пять моделей удобной обуви уже захватили улицы городов
Суд Камчатки: больница заплатит миллионы за ошибки при родах
Мировая поп-дива официально вышла замуж: впереди роскошное торжество под сицилийским небом
Минус проблемы с урожаем: как зола помогает бороться с вредителями и болезнями
Вы делаете это каждый день: главные ошибки, мешающие похудению в области талии
Его готовят прямо в тарелке за 20 минут: рецепт оригинального бананово-шоколадного мусса-торта
Привычный кафель больше не эталон: какие бюджетные материалы превратят вашу ванную в конфетку
Честный жест, а не обман: почему Фёдор Смолов настоял на брачном контракте с женой
Обычный кухонный мусор под вашими ногами: как использовать луковую шелуху с пользой для дачи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.