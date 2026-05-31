Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Опытные дачники уже наточили тяпки: урожай картофеля увеличится вдвое, если успеть до цветения
Потребовалась медицинская помощь: неосторожность во время отдыха привела Айзу к перелому
Невероятная находка: череп ребенка раскрыл секрет древней медицины
Тучи, птицы и загадочные билборды: почему фанаты уверены, что Тейлор Свифт готовит проект с "Историей игрушек"
Климатический пожар в Арктике: почему льды тают быстрее, чем ожидалось
Дешевле и красивее: 6 стран Азии, которые заменят вам переполненные турецкие пляжи
Научный прорыв: "живой" пластик сам себя переработает
Мировой рекорд с привкусом фальши: Канье Уэст в Стамбуле предъявил права на историческое достижение
Хрустят как круассаны, тают как пончики: готовим десерт, от которого все будут в восторге

Простой сорняк можно превратить в элитный десерт: неожиданный эксперимент на кухне с крапивой

Еда

Крапива — это не просто сорняк, пугающий дачников, а настоящий витаминный резерв, превосходящий по концентрации аскорбиновой кислоты привычную черную смородину и цитрусовые. Технологичный подход к этому сырью позволяет трансформировать жгучую зелень в концентрированную базу для десертов. Разберемся, как превратить крапиву в плотный домашний мармелад, сохранив максимум пользы для поддержания иммунитета.

Крапива
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Крапива

Технология приготовления крапивного мармелада

Чтобы получить стабильную структуру и яркий, насыщенный вкус, важно соблюдать температурный режим при работе с желатином и технологию бланширования зелени. Если вы решили освоить работу с сезонными овощами, крапива станет отличным первым шагом в экспериментах с десертами, пишет портал "Real Cooks".

  • Название: Крапивный витаминный мармелад
  • Время: 30 мин | Порции: 4
  • Ингредиенты:
    100 мл воды;
    100 г сахара;
    50 г желатина;
    30 г молодых листьев крапивы;
    сок половины лимона;
    30 мл апельсинового сока;
    30 г сахарной пудры;
    щепотка ванилина.
  • Инструкция:
    Шаг 1: Подогрейте воду, растворите в ней сахар и ванилин. Введите желатин и доведите смесь до полной гомогенности при постоянном помешивании.
    Шаг 2: Ошпарьте молодые листья крапивы кипятком. Этот процесс убирает едкость и делает структуру листа податливой. Пробейте массу блендером до состояния однородного зеленого пюре.
    Шаг 3: Соедините крапивное пюре с соком лимона, апельсина и сахарно-желатиновой базой. Перемешайте до полной интеграции компонентов.
    Шаг 4: Разлейте смесь по формам. Охладите до стабилизации. Готовый продукт извлеките из форм и обваляйте в сахарной пудре.

Секрет Шефа: Чтобы мармелад имел по-настоящему глубокий вкус, как при создании домашней карамели, не кипятите крапивное пюре, иначе оно потеряет ярко-зеленый цвет.

"Работа с дикорастущими травами требует чистоты сырья и быстрой термической обработки. Бланширование — база, которая останавливает ферментативные процессы и сохраняет цвет", — отметила специалист по региональной кухне России Мария Костина.

Работа с природными компонентами требует точности, близкой к той, что нужна при стабилизации крема для сложных десертов. Четкое соблюдение пропорции желатина гарантирует, что мармелад не потечет при комнатной температуре.

Характеристика Показатель
Витамин С в крапиве Выше, чем в лимоне
Время стабилизации От 2 часов в холоде

"Сахар выступает консервантом, а лимонный сок — катализатором желирования. Если пренебречь кислотой, структура может получиться рыхлой", — разъяснила кондитер Ольга Ефимова.

Ответы на популярные вопросы о крапиве

Какую крапиву можно собирать?

Используйте только молодые верхние листья, собранные в экологически чистых местах вдали от дорог и промышленных зон.

Нужно ли варить листья долго?

Нет, достаточно короткого ошпаривания, чтобы сохранить витаминный состав и цвет.

Чем заменить желатин, если нужно строгое вегетарианство?

Используйте агар-агар, но помните: он требует кипячения в течение 2 минут для активации свойств.

Как долго хранить готовый десерт?

Домашний мармелад без консервантов хранится в холодильнике не более 3-4 дней.

"Для получения плотного мармелада важно дать желатину набухнуть в холодной воде перед прогревом, иначе гранулы не разойдутся до конца", — подчеркнул пекарь Иван Терентьев.

Читайте также

Экспертная проверка: кондитер Ольга Ефимова, пекарь Иван Терентьев, специалист по региональной кухне России Мария Костина
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Бетон больше не нужен? Новинка, которая меняет правила дачного строительства
Недвижимость
Бетон больше не нужен? Новинка, которая меняет правила дачного строительства
Забудьте про сушку и заморозку: старый бабушкин способ сохранить укроп свежим долгое время
Еда и рецепты
Забудьте про сушку и заморозку: старый бабушкин способ сохранить укроп свежим долгое время
Стена рухнула без грохота: испытания в США радикально изменили будущее мировой авиации
Технологии
Стена рухнула без грохота: испытания в США радикально изменили будущее мировой авиации
Популярное
Секрет фарфоровой кожи: 5 привычек кореянок, которые стирают годы с лица

Узнайте секреты феноменальной свежести кожи кореянок: правила многоступенчатого ухода, важность SPF и системная работа над качеством лица без лишних затрат.

Секрет фарфоровой кожи: 5 привычек кореянок, которые стирают годы с лица
Хорошей ягоды должно быть много: как правильно подкармливать и обрезать малину для увеличения плодов
Хорошей ягоды должно быть много: как правильно подкармливать и обрезать малину для увеличения плодов
Стена рухнула без грохота: испытания в США радикально изменили будущее мировой авиации
Обувь наших бабушек снова в моде: в чем ходить этим летом, чтобы быть в тренде
Суверенитет Бразилии под ударом: Вашингтон открыл дверь для силового вторжения в регион Любовь Степушова Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев ООН теряет доверие: почему независимые эксперты всё чаще выглядят зависимыми Юрий Бочаров
Рычит вместо шипения и ест питонов: шестиметровое чудовище держит в страхе джунгли
Бездна открыла свои зловещие тайны: океаническое дно превратилось в арену чудовищной схватки
Вместо тренажеров и приседаний: обычный бытовой предмет сделает ноги стройными
Вместо тренажеров и приседаний: обычный бытовой предмет сделает ноги стройными
Последние материалы
Тучи, птицы и загадочные билборды: почему фанаты уверены, что Тейлор Свифт готовит проект с "Историей игрушек"
Климатический пожар в Арктике: почему льды тают быстрее, чем ожидалось
Дешевле и красивее: 6 стран Азии, которые заменят вам переполненные турецкие пляжи
Научный прорыв: "живой" пластик сам себя переработает
Мировой рекорд с привкусом фальши: Канье Уэст в Стамбуле предъявил права на историческое достижение
Хрустят как круассаны, тают как пончики: готовим десерт, от которого все будут в восторге
Марсианский песок: зачем роботам махать лапами, как черепахи
Детские грёзы на стадионе: российский актёр признался в исполнении заветного желания в Европе
Хватит "колхозить" ремонт: чем заменить привычный плинтус в современном доме
Живая брошь в вашем саду: цветок, который превратит ваш цветник в произведение искусства
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.