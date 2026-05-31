Хрустят как круассаны, тают как пончики: готовим десерт, от которого все будут в восторге

Кронат — это не просто выпечка, это гибридный зверь на стыке французского изящества и американского драйва. Если круассан — это хрупкая классика, а пончик — честная уличная еда, то их союз порождает текстурный взрыв. Здесь нет места компромиссам: либо вы ловите правильный залом слоеного теста, либо получаете обычную булку. Реакция Майяра на корочке, нежный мякиш внутри и обязательный отдых теста — база, без которой на кухню лучше не заходить.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Кронат

Золотой стандарт: Кронаты в домашних условиях

Время: 90 мин. Порции: 6

Мука пшеничная (высший сорт) — 500 г

Сливочное масло (82.5%, растопленное) — 70 г

Сливочное масло (размягченное для прослойки) — 140 г

Сахар — 50 г

Ванильный сахар — 8 г (1 пакет)

Вода (строго 35-38°C) — 250 мл

Дрожжи сухие (инстантные) — 11 г

Соль мелкая — 3 г

"Работа с кронатами не терпит суеты. Если масло в пластах потечет раньше времени, вы получите жирный пирожок вместо слоеного десерта. Температура в помещении — ваш главный союзник или враг", — подчеркнула кондитер Ольга Ефимова.

Пошаговое приготовление

В глубокой таре смешиваем сухие компоненты. Вливаем теплую воду и 70 г растопленного масла. Вымешиваем эластичный ком. Он должен быть мягким, но не липнуть к рукам. Отправляем тесто в тепло без сквозняков на 60 минут. Ждем роста в 2-2.5 раза. Это критично для пористости. Делим массу на 4 сегмента. Раскатываем каждый в тонкий пласт. Смазываем пласт мягким маслом, накрываем вторым, повторяем. Складываем получившийся "сэндвич" вчетверо, упаковываем в пленку и в морозилку на 10 минут. Это зафиксирует жир между слоями. Вырезаем кольца. Разогреваем масло до 175-180°C. Жарим до агрессивного золотого цвета. Обязательно сбрасываем на бумагу — лишний жир нам не нужен.

Технология: как добиться хруста

Секрет кроната — в контрасте. Снаружи — тончайшее стекло из сахара и карамелизованного теста, внутри — облако. В отличие от медового бисквита, кронат берет своей многослойностью. Если вы решили сэкономить на масле, лучше сразу готовьте обычные сухари.

Этап Критический фактор Замес теста Температура воды не выше 40 градусов — иначе дрожжи погибнут. Охлаждение 10 минут в холоде — обязательный стоп-кадр для кристаллизации масла.

"Для идеального кроната используйте муку с высоким содержанием белка. Только сильная клейковина выдержит напор пара при жарке и удержит слои", — объяснил пекарь Иван Терентьев.

Для тех, кто предпочитает более быструю выпечку, всегда есть вариант пирога на сковороде, но кронат — это десерт для гурманов, ценящих технику исполнения.

Ответы на популярные вопросы о кронатах

Можно ли использовать маргарин вместо масла?

Категорически нет. Кронат — это на 50% вкус сливочного жира. Маргарин даст дешевый привкус и испортит текстуру. Только натуральное масло 82,5%.

Почему кронаты получились тяжелыми и жирными внутри?

Две ошибки: либо масло в тесте растаяло при раскатке (плохо охлаждали), либо температура во фритюре была слишком низкой — тесто начало "пить" масло вместо того, чтобы запечататься.

Как долго хранятся готовые кронаты?

Срок жизни идеального кроната — 4-6 часов. После этого влага из воздуха убивает хруст. Ешьте их сразу, пока они еще помнят жар сковороды.

Можно ли печь их в духовке?

Это будет вкусная слойка, но не кронат. Настоящий кронат обязан пройти через фритюр для достижения той самой "пончиковой" текстуры.

"Если хотите удивить гостей, наполните кронаты кремом через кондитерский мешок. Это превратит домашнюю выпечку в уровень мишленовского ресторана", — резюмировала ресторатор Виктория Лапшина.

Читайте также