Хрустят как круассаны, тают как пончики: готовим десерт, от которого все будут в восторге

Кронат — это не просто выпечка, это гибридный зверь на стыке французского изящества и американского драйва. Если круассан — это хрупкая классика, а пончик — честная уличная еда, то их союз порождает текстурный взрыв. Здесь нет места компромиссам: либо вы ловите правильный залом слоеного теста, либо получаете обычную булку. Реакция Майяра на корочке, нежный мякиш внутри и обязательный отдых теста — база, без которой на кухню лучше не заходить.
Время: 90 мин. Порции: 6
"Работа с кронатами не терпит суеты. Если масло в пластах потечет раньше времени, вы получите жирный пирожок вместо слоеного десерта. Температура в помещении — ваш главный союзник или враг", — подчеркнула кондитер Ольга Ефимова.
Секрет кроната — в контрасте. Снаружи — тончайшее стекло из сахара и карамелизованного теста, внутри — облако. В отличие от медового бисквита, кронат берет своей многослойностью. Если вы решили сэкономить на масле, лучше сразу готовьте обычные сухари.
|Этап
|Критический фактор
|Замес теста
|Температура воды не выше 40 градусов — иначе дрожжи погибнут.
|Охлаждение
|10 минут в холоде — обязательный стоп-кадр для кристаллизации масла.
"Для идеального кроната используйте муку с высоким содержанием белка. Только сильная клейковина выдержит напор пара при жарке и удержит слои", — объяснил пекарь Иван Терентьев.
Для тех, кто предпочитает более быструю выпечку, всегда есть вариант пирога на сковороде, но кронат — это десерт для гурманов, ценящих технику исполнения.
Категорически нет. Кронат — это на 50% вкус сливочного жира. Маргарин даст дешевый привкус и испортит текстуру. Только натуральное масло 82,5%.
Две ошибки: либо масло в тесте растаяло при раскатке (плохо охлаждали), либо температура во фритюре была слишком низкой — тесто начало "пить" масло вместо того, чтобы запечататься.
Срок жизни идеального кроната — 4-6 часов. После этого влага из воздуха убивает хруст. Ешьте их сразу, пока они еще помнят жар сковороды.
Это будет вкусная слойка, но не кронат. Настоящий кронат обязан пройти через фритюр для достижения той самой "пончиковой" текстуры.
"Если хотите удивить гостей, наполните кронаты кремом через кондитерский мешок. Это превратит домашнюю выпечку в уровень мишленовского ресторана", — резюмировала ресторатор Виктория Лапшина.
