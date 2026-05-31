Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Коллаборация вместо солиста: какую неожиданную идею Запашный предложил для "Интервидения"
Море, история и экотропы: 8 вариантов для спокойного и насыщенного отдыха в начале лета
Минус сутулость за 3 минуты: три утренних упражнения, которые расправят плечи
Жизнь в городе больше не радует: Эвелина Блёданс сменила гламур на тяжёлый труд в Крыму
Фитнес-ловушка: почему идеальные тренировки из соцсетей могут быть вредны именно вам
Цифра на весах вместо бриллиантов: каким необычным подарком порадовала себя Наташа Королёва
Играть на бирже не нужно: как накопить на достойную старость, не рискуя всем
Пить или не пить? От чего на самом деле зависит ваш личный объем воды
Семья больше не может тянуть: наследница Валентины Талызиной решилась на болезненный шаг

Клубничная пора в разгаре: как приготовить домашнюю пастилу всего из двух ингредиентов

Еда

Клубничная пастила — это не просто десерт, а технология концентрации вкуса. Забудьте про магазинную "резину" с красителем. Дома мы извлекаем максимум из ягоды, используя низкотемпературную дегидратацию. Это позволяет сохранить естественный аромат и цвет без карамелизации сахаров в уголь.

Клубничная пастила
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Клубничная пастила

Клубничный "колер": концентрат лета в рулете

Для идеального результата нам нужно качественное сырье. Водянистая тепличная ягода не даст той плотности и сладости, которая необходима для правильной текстуры. Если на руках нет свежей грунтовой клубники, используйте замороженную — при шоковой заморозке клетчатка сохраняется лучше.

"Главная ошибка домашних кулинаров — избыток меда. При нагревании он меняет структуру, поэтому вводите его в уже слегка остывшую массу, если не хотите потерять все полезные ферменты. Для идеального глянца всегда протирайте ягоду через мелкое сито", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru кондитер Ольга Ефимова.

Рецепт: Клубничная пастила на меду

Время: 2 часа 30 мин. Порции: 6

Ингредиенты:

  • Клубника — 1000 г
  • Мед (цветочный или липовый) — 150 гр (5 ст. л.).
  • Масло подсолнечное (рафинированное) — 10 мл.

Шаги приготовления: как заставить пастилу "отдохнуть"

  1. Ягоду зачищаем от чашелистиков, промываем и обязательно просушиваем на полотенце. Лишняя влага увеличит время сушки вдвое.
  2. Пробиваем клубнику блендером до состояния однородной эмульсии. Если мешают косточки — фильтруем через сито. Вкус станет благороднее.
  3. Переливаем массу в сотейник с толстым дном. Вводим подсластитель. Увариваем на минимальном огне 15 минут. Нам нужно выпарить лишний сок, чтобы масса загустела. Это база.
  4. На противень стелем качественный пергамент, смазываем маслом. Выливаем пюре. Слой — строго 3-4 мм. Толще — не просохнет, тоньше — порвется при сворачивании.
  5. Духовку на 120 градусов. Дверцу держим приоткрытой на 1-2 см (используйте карандаш или прихватку). Воздух должен циркулировать. Сушим 60-90 минут до исчезновения липкости.

"Чтобы пастила хранилась долго, она должна быть полностью сухой, но эластичной. Если передержите — получите ломкие чипсы. Готовый продукт лучше хранить в пергаменте в темном сухом месте", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по заготовкам и консервации Наталья Гусева.

Параметр Значение
Температура в камере 120-130°C
Толщина слоя пюре 3-4 мм
Текстура готовности Плотная, не липнет

Эксперименты с ягодами — отличная база для развития вкуса. Отработав технику на клубнике, вы сможете готовить десерты из любых сезонных плодов, будь то малина или абрикос. Главное — контролировать уровень сахара и влажность продукта на выходе. Домашние сладости намного честнее покупных, так как вы сами управляете составом.

"Для более глубокого аромата попробуйте добавить в пюре щепотку сушеной мяты или базилика. Клубника любит такие сочетания. Это выведет вашу пастилу на ресторанный уровень", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по региональной кухне России Мария Костина.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли заменить мед сахаром?

Да, пропорция 1:1. Сахар лучше карамелизуется, поэтому пастила может получиться чуть жестче, но храниться будет дольше.

Почему пастила липнет к рукам после сушки?

Либо недостаточно времени провели в духовке, либо слой пюре был слишком толстым. Верните в печь еще на 20 минут при 100 градусах.

Обязательно ли смазывать пергамент маслом?

Да, иначе вы не сможете отделить готовый пласт без повреждений. Используйте масло без запаха, чтобы не перебить аромат ягод.

Как понять, что пастила готова?

Нажмите пальцем на центр пласта. Если ямка не остается и палец остается сухим — пора вынимать. Она дойдет до нужной кондиции в процессе остывания.

Читайте также

Экспертная проверка: кондитер Ольга Ефимова, специалист по заготовкам и консервации Наталья Гусева, специалист по региональной кухне России Мария Костина
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Чтобы спина не стреляла, а живот стал плоским, нужно не качать пресс, а делать три простых движения
Новости спорта
Чтобы спина не стреляла, а живот стал плоским, нужно не качать пресс, а делать три простых движения
Поездки на дальние расстояния без усталости: пять автомобилей с идеальной эргономикой
Авто
Поездки на дальние расстояния без усталости: пять автомобилей с идеальной эргономикой
Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика
Недвижимость
Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика
Популярное
Секрет фарфоровой кожи: 5 привычек кореянок, которые стирают годы с лица

Узнайте секреты феноменальной свежести кожи кореянок: правила многоступенчатого ухода, важность SPF и системная работа над качеством лица без лишних затрат.

Секрет фарфоровой кожи: 5 привычек кореянок, которые стирают годы с лица
Хорошей ягоды должно быть много: как правильно подкармливать и обрезать малину для увеличения плодов
Хорошей ягоды должно быть много: как правильно подкармливать и обрезать малину для увеличения плодов
Стена рухнула без грохота: испытания в США радикально изменили будущее мировой авиации
Обувь наших бабушек снова в моде: в чем ходить этим летом, чтобы быть в тренде
Суверенитет Бразилии под ударом: Вашингтон открыл дверь для силового вторжения в регион Любовь Степушова Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев ООН теряет доверие: почему независимые эксперты всё чаще выглядят зависимыми Юрий Бочаров
Бездна открыла свои зловещие тайны: океаническое дно превратилось в арену чудовищной схватки
Вместо тренажеров и приседаний: обычный бытовой предмет сделает ноги стройными
Всего 4 ингредиента: как сделать идеальную домашнюю сгущенку с глубоким вкусом
Всего 4 ингредиента: как сделать идеальную домашнюю сгущенку с глубоким вкусом
Последние материалы
Минус сутулость за 3 минуты: три утренних упражнения, которые расправят плечи
Жизнь в городе больше не радует: Эвелина Блёданс сменила гламур на тяжёлый труд в Крыму
Фитнес-ловушка: почему идеальные тренировки из соцсетей могут быть вредны именно вам
Цифра на весах вместо бриллиантов: каким необычным подарком порадовала себя Наташа Королёва
Играть на бирже не нужно: как накопить на достойную старость, не рискуя всем
Пить или не пить? От чего на самом деле зависит ваш личный объем воды
Семья больше не может тянуть: наследница Валентины Талызиной решилась на болезненный шаг
Собаки и ночное освещение: нужно ли освещение питомцу в ваше отсутствие
Семья оказалась в реальной опасности: одержимость фаната вынудила клан Кардашьян пойти на крайние меры
Хватит тратить время в зале: простая схема тренировок, которая реально растит мышцы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.