Защита от фосфатов и солей: как за 40 минут полностью очистить фабричную птицу

Магазинная птица проходит через жесткий промышленный фильтр. Чтобы бройлер быстро набрал массу и не погиб в тесном боксе, используют медикаменты. Позже тушки шприцуют фосфатами для удержания веса. В итоге потребитель получает водянистое мясо. Избавиться от химии можно с помощью простых циклов вымачивания.

Сырая курица

В чем разница между домашней и промышленной птицей

Натуральный продукт выдает себя ароматом и цветом жира. Промышленный бройлер визуально чист, но его ткани перегружены влагоудерживающими компонентами. При термической обработке такая птица выделяет серую пену. Это выходят денатурированный белок и химические присадки. Обычное споласкивание водой бесполезно. Оно удаляет только внешнюю грязь, но не затрагивает то, что накоплено внутри. Требуется физико-химическое воздействие, которое заставит волокна "отдать" лишнее.

"Промышленная обработка тушек фосфатами — стандарт индустрии. Без глубокого вымачивания вы едите не только белок, но и коктейль из транспортных растворов", — отметила в беседе с Pravda.Ru повар столовой Людмила Кравцова.

Технология очистки мышечных волокон

Весь процесс занимает от 40 до 120 минут. Этого достаточно, чтобы запустить осмотическое давление. Когда курица попадает в агрессивную солевую среду, жидкость из тканей стремится наружу. Вместе с ней выходят остатки лечебных препаратов.

Тип раствора Время экспозиции Солевой концентрат 90–120 минут Лимонно-солевая смесь 60 минут Уксусный раствор 30–40 минут

Солевой раствор как база очистки

Стандартный метод требует 2 столовые ложки соли на литр холодной воды. Глубокое охлаждение обязательно, иначе бактерии в мясе начнут размножаться до того, как химия выйдет в раствор. После выдержки мясо становится плотнее. Оно лучше подходит для таких блюд, как куриный жюльен, сохраняя структуру.

"Солевая ванна — это не про размягчение. Это про очистку капилляров. Птица теряет вес, но приобретает вкус", — объяснила специалист по региональной кухне Мария Костина специально для Pravda.Ru.

Ускорение процесса кислотами и уксусом

Лимонная кислота работает как катализатор. Она разрыхляет плотные связки, позволяя соли глубже проникать в волокна. Смесь из сока половины лимона и соли на литр воды справляется за час. Это оптимально перед приготовлением японского оякодона, где чистота вкуса сырья стоит на первом месте. Яблочный уксус (1.5 ложки на литр) — радикальный способ. Он нейтрализует запахи и химикаты за 40 минут. Однако передерживать нельзя, иначе кислота начнет "варить" белок, делая его сухим. Такой метод хорош, если вы планируете готовить голени с капустой, где пряный маринад сбалансирует действие уксуса.

"Уксус хорошо убирает аптечный привкус у магазинных голеней, но после процедуры мясо нужно промывать дважды", — подчеркнула эксперт по домашнему питанию Екатерина Смирнова в беседе с Pravda.Ru.

Ответы на популярные вопросы об очистке мяса

Нужно ли снимать кожу перед вымачиванием?

Желательно. Кожа и подкожный жир аккумулируют основную массу токсичных соединений. Если планируете жарить, делайте это после процедуры очистки.

Можно ли замачивать замороженную курицу?

Нет. Процесс осмоса не запустится в ледяных кристаллах. Сначала заставьте птицу оттаять в холодильнике, затем приступайте к очистке.

Поможет ли обычная варка удалить антибиотики?

Частично. Первый бульон нужно сливать полностью через 5 минут после закипания. Но вымачивание эффективнее, так как оно работает без прямого нагрева жиров.

