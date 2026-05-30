Незабываемая "Любовь мулата": медовый бисквит с орехами и варёной сгущёнкой очарует всю семью

Медовый торт требует не интуиции, а строгого соблюдения температурного цикла и правильной работы с карамелизацией сахаров. Технология приготовления бисквитной основы "Любовь мулата" базируется на точном вводе ингредиентов: от качественного меда до соды, погашенной кислотой для пышности структуры.

Фото: Pravda.Ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/

Коржи на медовой основе легко пересушить. Шеф-повара знают: лишние три минуты в духовке убивают текстуру. Использование формы для сборки позволяет добиться стабильности прослоек, иначе сметанный крем превратит конструкцию в "плывущий" десерт.

"Качество крема напрямую зависит от жирности сметаны. Если взять менее 20%, вы получите жидкую массу, которая не впитается, а просто вытечет из десерта", — пояснила повар столовой Людмила Кравцова.

Торт "Любовь мулата" (Медовый бисквит с грецким орехом). Время и Порции: ⏱ Время: 60 мин | 🍽 Порции: 8.

4 шт. яиц (категория С0); 1 щепотка соли;

250 г сахара;

10 г ванильного сахара;

50 г натурального меда;

100 г сливочного масла (82.5%);

1 ч. л. соды;

1 ст. л. уксуса (9%);

400 г муки пшеничной;

100 г грецкого ореха.

Ингредиенты (Крем): 600 г сметаны (жирность 25%); 470 г вареного сгущенного молока; 10 г ванильного сахара. Пошаговое приготовление Шаг 1: Взбейте яйца с сахаром и солью до плотной, устойчивой белой пены. Введите растопленное масло, мед и ванильный сахар, перемешайте до однородности. Шаг 2: Аккуратно вмешайте просеянную муку. Погасите соду уксусом, добавьте в тесто. Интенсивное вымешивание здесь противопоказано — сохраняйте воздушность структуры. Шаг 3: Подсушите орехи на сухой сковороде 3-4 минуты до появления аромата. Нарубите их крупно. Введите в тесто. Шаг 4: Разделите массу на 4 равных части. Выпекайте в форме (24-26 см) на пергаменте 15 минут при 180 градусах. Важно полностью охладить коржи перед сборкой. Шаг 5: Соедините холодную сметану, вареную сгущенку и ванильный сахар. Соберите торт в кольце, промазывая каждый слой. Оставьте в холоде на 2 часа для стабилизации. Шаг 6: Декорируйте поверхность остатками измельченного ореха.

"Стабилизация — ключевой момент. В домашних условиях торт часто разрезают слишком рано. Дайте коржам время поглотить влагу из крема, чтобы структура стала единым целым", — отметила кондитер Ольга Ефимова.

Параметр Риск нарушения Температура духовки Корж станет сухим и хрупким Жирность сметаны Крем расслоится, торт поплывет

"Использование кондитерского кольца для сборки торта — это не прихоть, а база. Без него вы никогда не получите ровный срез на медовике с густым кремом", — резюмировала ресторатор Виктория Лапшина.

Ответы на популярные вопросы о десертах

Можно ли заменить вареную сгущенку карамелью?

Можно, но плотность крема изменится. Вареная сгущенка дает нужную густоту, карамель может сделать его текучим.

Почему коржи получились жесткими?

Вы передержали их в духовке или превысили количество муки. Медовый бисквит пропекается быстро.

Нужно ли пропитывать коржи сиропом?

Нет. Сметанный крем обладает достаточной влажностью для пропитки этих коржей за 2 часа.

Как хранить готовый торт?

Только в холодильнике, при температуре +2…+4 градуса, накрыв крышкой или пленкой, чтобы не впитывал сторонние запахи.

