Жесткий дефицит в лотках: капризность крупной птицы довела производство до точки невозврата

Индейка — это диетическая классика, ее сочное мясо используют для жарки, тушения и запекания. Но почему на полках магазинов рядом с куриными лотками нет индюшиных яиц? Ответ прост: жестокая экономика и биологические циклы. Птица растет долго, ест много, а несется неохотно. В промышленном масштабе это превращает продукт в золото, которое не купят.

Птица индейка

Биологический тормоз: почему индейка — не курица

Курица — это конвейер. Она выдает результат почти ежедневно. Индейка же живет в другом ритме. Ей требуется от 24 до 32 часов на производство одного яйца. В итоге за цикл кладки фермер получает жалкие 9-13 штук. Для сравнения: породистая несушка за тот же срок завалит вас продукцией. Ждать результата приходится долго — птица созревает для яйценоскости только к семи месяцам. Куры справляются с этой задачей уже в пять.

"Индейка — птица капризная. Ей важен объем вольера и точный состав кормов, иначе о кладке можно забыть. Это не поточное производство, а штучная работа", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по региональной кухне России Мария Костина.

Если вы решили поэкспериментировать с домашней птицей, помните: индейка требует в разы больше корма и пространства. В тесноте она просто перестанет нестись.

Финансовая пропасть: цена одного завтрака

Высокая стоимость индюшиных яиц — не каприз ритейла, а сухая математика затрат. Содержать птицу семь месяцев до первой кладки, кормить её отборным зерном и получать минимум на выходе — прямой путь к банкротству. Поэтому яйца индеек чаще используют для инкубации, чтобы вырастить новую партию на мясо, а не для завтраков.

Характеристика Индейка Курица Начало кладки 7 месяцев 5 месяцев Количество яиц в цикле 9-13 штук до 30 штук

"В ресторанной подаче яйцо индейки смотрится эффектно, но по вкусу оно почти не отличается от куриного", — отметил в беседе с Pravda. Ru управляющий рестораном Игорь Сафонов.

Пока потребитель голосует рублем, индюшиное яйцо останется деликатесом для избранных или случайной находкой на частных подворьях. Даже творожный чизкейк проще и дешевле готовить на стандартном курином яйце категории С0, чем гоняться за экзотикой.

Ответы на популярные вопросы о яйцах индеек

Можно ли есть индюшиные яйца?

Да, они абсолютно съедобны, богаты белком и по вкусу максимально близки к куриным, но имеют более плотную скорлупу и крупный желток.

Почему их нет в сетевых супермаркетах?

Из-за низкой рентабельности. Птица несется редко, а затраты на корма и содержание в 3-4 раза выше, чем в яичном куроводстве.

Чем индюшиное яйцо полезнее куриного?

В нем выше концентрация витаминов группы B и железа, однако разница не настолько велика, чтобы оправдать десятикратную разницу в цене.

Как использовать их в кулинарии?

Они идеальны для выпечки и несладких завтраков. Например, ими можно дополнить рецепт табуле для повышения сытности блюда.

