Жесткий дефицит в лотках: капризность крупной птицы довела производство до точки невозврата

Индейка — это диетическая классика, ее сочное мясо используют для жарки, тушения и запекания. Но почему на полках магазинов рядом с куриными лотками нет индюшиных яиц? Ответ прост: жестокая экономика и биологические циклы. Птица растет долго, ест много, а несется неохотно. В промышленном масштабе это превращает продукт в золото, которое не купят.
Курица — это конвейер. Она выдает результат почти ежедневно. Индейка же живет в другом ритме. Ей требуется от 24 до 32 часов на производство одного яйца. В итоге за цикл кладки фермер получает жалкие 9-13 штук. Для сравнения: породистая несушка за тот же срок завалит вас продукцией. Ждать результата приходится долго — птица созревает для яйценоскости только к семи месяцам. Куры справляются с этой задачей уже в пять.
"Индейка — птица капризная. Ей важен объем вольера и точный состав кормов, иначе о кладке можно забыть. Это не поточное производство, а штучная работа", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по региональной кухне России Мария Костина.
Если вы решили поэкспериментировать с домашней птицей, помните: индейка требует в разы больше корма и пространства. В тесноте она просто перестанет нестись.
Высокая стоимость индюшиных яиц — не каприз ритейла, а сухая математика затрат. Содержать птицу семь месяцев до первой кладки, кормить её отборным зерном и получать минимум на выходе — прямой путь к банкротству. Поэтому яйца индеек чаще используют для инкубации, чтобы вырастить новую партию на мясо, а не для завтраков.
|Характеристика
|Индейка
|Курица
|Начало кладки
|7 месяцев
|5 месяцев
|Количество яиц в цикле
|9-13 штук
|до 30 штук
"В ресторанной подаче яйцо индейки смотрится эффектно, но по вкусу оно почти не отличается от куриного", — отметил в беседе с Pravda. Ru управляющий рестораном Игорь Сафонов.
Пока потребитель голосует рублем, индюшиное яйцо останется деликатесом для избранных или случайной находкой на частных подворьях. Даже творожный чизкейк проще и дешевле готовить на стандартном курином яйце категории С0, чем гоняться за экзотикой.
Да, они абсолютно съедобны, богаты белком и по вкусу максимально близки к куриным, но имеют более плотную скорлупу и крупный желток.
Из-за низкой рентабельности. Птица несется редко, а затраты на корма и содержание в 3-4 раза выше, чем в яичном куроводстве.
В нем выше концентрация витаминов группы B и железа, однако разница не настолько велика, чтобы оправдать десятикратную разницу в цене.
Они идеальны для выпечки и несладких завтраков. Например, ими можно дополнить рецепт табуле для повышения сытности блюда.
