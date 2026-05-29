Макароны по ГОСТу: как не нарваться на подделку

Макароны из твердых сортов пшеницы считаются наиболее полезным гарниром, так как содержат больше белка и обладают более ценным аминокислотным составом. Согласно государственным стандартам, такие изделия (группа А) должны включать не более 5% муки из мягких сортов пшеницы. Однако информация на упаковке не всегда отражает реальный состав продукта.

Как сообщает сайт aif.ru, производители нередко идут на хитрости, снижая себестоимость за счет добавления дешевой мягкой пшеницы, доля которой в "псевдотвердых" макаронах иногда достигает 50%. Внешний вид продукта через прозрачную упаковку не дает стопроцентной гарантии качества, поэтому важно обращать внимание на органолептические параметры.

"К сожалению, недобросовестные производители вводят потребителя в заблуждение, позиционируя изделия как изготовленные из муки из твердых сортов пшеницы, тогда как в реальности доля муки из мягкой пшеницы в них может достигать 50 %. Так что риск приобретения продукции, не соответствующей заявленным характеристикам, существует", — рассказала Светлана Смирнова.

При покупке оценивайте цвет изделий: натуральная качественная паста имеет характерный янтарно-желтый оттенок. Кроме того, качественные макароны после варки сохраняют форму, не слипаются и не превращаются в кашу, так как твердая пшеница содержит необходимый уровень клейковины. Проверить качество сырья можно и по излому: у хороших изделий он гладкий и стекловидный.

"Даже при покупке пасты премиум-класса я советую визуально проверять упаковку на наличие лома. Если крошки в пачке слишком много, это может указывать на нарушение условий хранения или использование низкосортной муки, которая делает тесто хрупким", — объяснил в беседе с Pravda. Ru диетолог Кравцов Илья.

Ответы на популярные вопросы о выборе макарон

Как отличить макароны группы А от остальных?

Ориентируйтесь на маркировку на упаковке: изделия высшего качества обозначаются буквой "А". Также ищите информацию о содержании белка, которое должно быть не менее 10,5%.

Почему мягкая пшеница хуже для макарон?

У нее ниже содержание белка, проще аминокислотный профиль и слабее клейковина, из-за чего готовое блюдо быстро теряет форму при варке.

Сколько лома допустимо в пачке?

Согласно нормативам, объем лома и мелкой крошки не должен превышать 1,2% от общей массы продукта.

Влияет ли способ варки на результат?

Да, излишнее время нахождения в кипятке портит структуру даже хорошего продукта, поэтому важно строго соблюдать рекомендации на упаковке.

Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
