Без лишних калорий и отеков: как приготовить окрошку с пользой для организма

Традиционная окрошка может стать мощным инструментом поддержки здоровья, если пересмотреть её классический состав в пользу биохимически активных компонентов. Эндокринолог Антон Поляков рекомендует отказаться от сахаросодержащих заправок и жирных соусов, отдавая предпочтение кисломолочным продуктам или минеральной воде. Такой подход не только снижает гликемическую нагрузку, но и превращает холодный суп в источник ценных пробиотиков.

Фото: Adobe Stock by yaroshenko, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Окрошка

Для создания максимально полезного блюда эксперт советует использовать айран, тан или кефир, которые благотворно влияют на микробиом кишечника. Основу рационального рецепта должны составлять постные виды белка — индейка, курица или телячий язык — в сочетании с большим количеством свежей зелени и овощей. Калорийность блюда легко контролировать, заменив сметану натуральным йогуртом, а картофель отваривая до состояния al dente, что замедляет усвоение крахмала, при этом рецепт окрошки можно адаптировать под разные вкусовые предпочтения.

Особое внимание диетолог уделяет водно-солевому балансу, предостерегая от избытка соли, провоцирующего отечность в жаркий период. Самый полезный вариант — это окрошка на кефире или домашнем квасе без сахара. Также хорошая версия получается на тане или айране, это даёт пробиотический эффект. Из белка оптимальны курица, индейка, говядина или язык. Обязательно нужно увеличить количество овощей и зелени, а картофель использовать слегка недоваренный, в состоянии al dente. Вместо майонеза или жирной сметаны лучше взять натуральный йогурт, чтобы снизить калорийность — сообщает aif.ru.

"При выборе ингредиентов важно учитывать не только их сочетаемость, но и условия, в которых они хранились до попадания на стол, особенно в летний зной", — объяснила в беседе с Pravda.Ru домашний повар Елена Назарова.

Помимо выбора заправки, важно помнить о правильной термической обработке продуктов, чтобы не перегружать пищеварительную систему.

Ответы на популярные вопросы об окрошке

Какая заправка для окрошки считается самой вредной?

Наименее полезным вариантом является магазинный квас с высоким содержанием сахара, который вызывает резкий скачок инсулина в крови.

Можно ли есть окрошку при похудении?

Да, если использовать нежирное мясо, натуральный йогурт вместо майонеза и ограничить количество картофеля в блюде.

Почему рекомендуют варить картофель al dente?

Слегка недоваренный картофель содержит больше резистентного крахмала, который имеет более низкий гликемический индекс и служит пищей для полезных бактерий.

Чем можно заменить мясо в полезной окрошке?

В качестве альтернативного источника белка можно использовать отваренные яичные белки или отварную белую рыбу нежирных сортов.

