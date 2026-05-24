Добавьте это в окрошку — и вкус станет ресторанным: секрет шефа удивил гурманов
Еда

Окрошка представляет собой не хаотичный набор нарезанных плодов, а сложную биохимическую систему, где критически важен баланс текстур и вкусовых акцентов.

Фото: commons.wikimedia.org by Nikkolo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Бренд-шеф сети "Горбуфеты" Рустам Даутов подчеркивает, что превращение повседневного холодного супа в гастрономический шедевр требует понимания физиологии взаимодействия ингредиентов. В классическую формулу блюда на основе кваса или айрана традиционно входят шесть компонентов: картофель, редис, огурец, ветчина, яйцо и свежая зелень.

Секрет идеальной органолептики заключается в специфике нарезки и использовании корректирующих заправок. Как сообщает NewsInfo, мастер рекомендует измельчать продукты соломкой для лучшего высвобождения клеточного сока.

"Базовая окрошка, смешиваем по классике: картофель, редис, огурец, ветчину, зелень, яйцо, нарезка соломкой. Подача идет с либо квасом, либо с айраном. Если на квасе, добавляем русскую горчицу, с хреном столовым смешиваем. Кому-то поострее, кому-то менее острое, делаем смесь горчицы с хреном и добавляем в окрошку", — рассказал NewsInfo Даутов.

При использовании кваса острая горчично-хреновая смесь максимально раскрывает глубину солодовых нот. Однако кисломолочный айран требует иного подхода: здесь эксперт советует использовать деликатный сливочный хрен, который подчеркивает нежную текстуру напитка, не перебивая его вкус.

Стоит учитывать, что размер порции окрошки играет важную роль в летнее время, а для тех, кто ищет новизны, существует морская интерпретация с запеченной неркой или горбушей, каперсами и дижонской горчицей на светлом квасе.

"При создании рыбной версии важно не забывать про температурный контраст и использование трав — например, сельдерей и укроп создают необходимый ароматический фон, который делает блюдо по-настоящему элитным", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru шеф-повар Дмитрий Козлов.

Ответы на популярные вопросы об окрошке

Какая нарезка продуктов считается оптимальной для окрошки?

Профессиональные повара рекомендуют нарезать ингредиенты тонкой соломкой или мелкими кубиками, чтобы увеличить площадь соприкосновения продуктов с заправкой и добиться гармоничного вкуса.

Какие соусы лучше всего сочетаются с квасной основой?

Для окрошки на хлебном квасе идеальным дополнением станет смесь классической русской горчицы и столового хрена, которые придают нужную остроту и пикантность.

Можно ли заменить мясо рыбой в традиционном рецепте?

Да, рыбная окрошка является отличной альтернативой; для неё лучше всего подходит запеченная красная рыба, дополненная дижонской горчицей и каперсами.

В чем особенность заправки окрошки на айране?

Для кисломолочной основы лучше выбирать мягкие добавки, например, сливочный хрен, так как обычная горчица может сделать вкус слишком резким и несбалансированным.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
