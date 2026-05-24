Добавьте это в окрошку — и вкус станет ресторанным: секрет шефа удивил гурманов

Окрошка представляет собой не хаотичный набор нарезанных плодов, а сложную биохимическую систему, где критически важен баланс текстур и вкусовых акцентов.
Бренд-шеф сети "Горбуфеты" Рустам Даутов подчеркивает, что превращение повседневного холодного супа в гастрономический шедевр требует понимания физиологии взаимодействия ингредиентов. В классическую формулу блюда на основе кваса или айрана традиционно входят шесть компонентов: картофель, редис, огурец, ветчина, яйцо и свежая зелень.
Секрет идеальной органолептики заключается в специфике нарезки и использовании корректирующих заправок. Как сообщает NewsInfo, мастер рекомендует измельчать продукты соломкой для лучшего высвобождения клеточного сока.
"Базовая окрошка, смешиваем по классике: картофель, редис, огурец, ветчину, зелень, яйцо, нарезка соломкой. Подача идет с либо квасом, либо с айраном. Если на квасе, добавляем русскую горчицу, с хреном столовым смешиваем. Кому-то поострее, кому-то менее острое, делаем смесь горчицы с хреном и добавляем в окрошку", — рассказал NewsInfo Даутов.
При использовании кваса острая горчично-хреновая смесь максимально раскрывает глубину солодовых нот. Однако кисломолочный айран требует иного подхода: здесь эксперт советует использовать деликатный сливочный хрен, который подчеркивает нежную текстуру напитка, не перебивая его вкус.
Стоит учитывать, что размер порции окрошки играет важную роль в летнее время, а для тех, кто ищет новизны, существует морская интерпретация с запеченной неркой или горбушей, каперсами и дижонской горчицей на светлом квасе.
"При создании рыбной версии важно не забывать про температурный контраст и использование трав — например, сельдерей и укроп создают необходимый ароматический фон, который делает блюдо по-настоящему элитным", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru шеф-повар Дмитрий Козлов.
Профессиональные повара рекомендуют нарезать ингредиенты тонкой соломкой или мелкими кубиками, чтобы увеличить площадь соприкосновения продуктов с заправкой и добиться гармоничного вкуса.
Для окрошки на хлебном квасе идеальным дополнением станет смесь классической русской горчицы и столового хрена, которые придают нужную остроту и пикантность.
Да, рыбная окрошка является отличной альтернативой; для неё лучше всего подходит запеченная красная рыба, дополненная дижонской горчицей и каперсами.
Для кисломолочной основы лучше выбирать мягкие добавки, например, сливочный хрен, так как обычная горчица может сделать вкус слишком резким и несбалансированным.
