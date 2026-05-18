Срок годности приправы уже кричит? Что на самом деле устроит в желудке старая корица

Еда

Употребление специй с истекшим сроком годности чаще приводит к потере их гастрономической ценности, чем к серьезным медицинским осложнениям.

Специи
Фото: Pravda.Ru by Сергей Данилов is licensed under publiс domain
Специи

Диетолог и нутрициолог Наталья Лазуренко объяснила, что основные риски связаны с ослаблением вкусоароматических свойств, а не с токсическим воздействием на организм. При выборе добавок важно внимательно изучать упаковку, на которой производитель фиксирует период безопасной и эффективной эксплуатации продукта.

Для оценки качества приправ, особенно приобретаемых на развес, следует обращать внимание на отсутствие плесени, комков и посторонних включений. Как сообщает издание Газета. Ru, сигналом к утилизации содержимого кухонной полки служат любые изменения цвета и появление нетипичного запаха.

Качественные специи ценятся за содержание эфирных масел, которые со временем разрушаются, лишая блюда яркого вкусового профиля.

Несмотря на пугающие цифры на этикетках, случайное использование просрочки крайне редко вредит печени или желудку. По словам эксперта, на которого ссылается MoneyTimes.Ru, для достижения токсического порога человеку пришлось бы употребить критический объем продукта.

Чтобы действительно нанести непоправимый ущерб и вред, надо съесть очень много, при этом речь идет о десятках граммов, что практически невозможно в рамках стандартного рациона.

"Просроченные специи действительно теряют свою биологическую активность, включая антиоксидантные свойства, но риск острого отравления минимален, если соблюдались условия хранения", — объяснил в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Особую осторожность стоит проявлять лишь людям с хроническими заболеваниями органов пищеварения, для которых любой раздражающий фактор может стать критическим.

В остальных случаях старая молотая корица или перец просто сделают трапезу менее изысканной. Использование проверенных сочетаний, таких как классические пять специй, требует свежих ингредиентов именно для достижения нужного кулинарного эффекта и правильной текстуры блюда.

Ответы на популярные вопросы о хранении и использовании специй

Можно ли отравиться просроченными специями?

Риск острого отравления крайне низок, так как специи используются в мизерных дозах. Опасность представляют только продукты, на которых из-за высокой влажности появилась плесень, способная выделять микотоксины.

Как понять, что специя окончательно испорчена?

Если при растирании щепотки приправы между пальцами не появляется интенсивного аромата, значит, эфирные масла улетучились. Также признаками порчи являются изменение насыщенности цвета и слеживание порошка в твердые камни.

Почему важно соблюдать именно срок годности на упаковке?

Производитель гарантирует сохранность не только вкуса, но и микробиологическую чистоту состава в течение этого времени. По истечении срока химические соединения могут менять структуру, что иногда вызывает аллергические реакции.

Влияют ли старые специи на вкус блюда?

Безусловно, старые приправы могут придавать еде неприятный пыльный или горький привкус. Кроме того, они теряют способность стимулировать метаболизм и выделение пищеварительных ферментов.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
