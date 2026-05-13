Еда

Крупа маш, широко востребованная в гастрономической культуре Японии и Кореи, постепенно завоевывает позиции на столах россиян как достойная альтернатива привычному картофелю или злакам. Этот продукт представляет собой мелкие бобы, чаще всего идентифицируемые в нашей стране как сушеная чечевица, обладающие деликатным ореховым послевкусием и мягкой текстурой. Биохимический состав маша делает его настоящим суперфудом: высокая концентрация растительного белка и клетчатки превращает обычный гарнир в мощный инструмент для поддержания сердечно-сосудистой системы и здорового метаболизма.

Фото: Own work by Ivar Leidus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Диетологи выделяют маш среди прочих бобовых благодаря его рекордно низкому гликемическому индексу, что позволяет избежать резких колебаний уровня сахара в организме. Насыщенность железом и магнием помогает эффективно бороться с анемией и укрепляет нервную систему, а природные антиоксиданты защищают клетки от окислительного стресса. В отличие от более капризных культур, правильное приготовление маша не требует специфических навыков: крупа варится до мягкости около 20-25 минут в пропорции один к двум с половиной частям воды — сообщает Общественная Служба Новостей.

"Несмотря на то что маш является исключительно человеческим продуктом, владельцам домашних животных стоит помнить, что бобовые в рационе питомцев требуют осторожности из-за риска метеоризма, хотя в малых дозах они могут быть полезны как источник витаминов группы В", -- объяснила в беседе с Pravda.Ru консультант по домашнему питанию Смирнова Екатерина.

Кулинарный потенциал маша раскрывается в его способности впитывать ароматы специй, лука и чеснока, что делает его идеальным компонентом для теплых салатов или наваристых супов. Предварительное замачивание крупы на ночь значительно ускоряет процесс термической обработки и улучшает усвоение питательных веществ. Бобы можно использовать не только в качестве классического гарнира к рыбе или мясу, но и как основу для вегетарианских котлет, пюре или даже запекать в духовке вместе с сезонными овощами.

Ответы на популярные вопросы о крупе маш

Нужно ли замачивать маш перед варкой?

Замачивание не является обязательным, так как маш варится быстрее фасоли, но эта процедура на 10-15 минут сократит время приготовления и облегчит усвоение продукта организмом.

В чем главное преимущество маша перед рисом?

Маш содержит значительно больше растительного белка и клетчатки, а также обладает более низким гликемическим индексом, что делает его более сытным и полезным для контроля веса.

Можно ли употреблять маш в сыром виде?

Сырые бобы употреблять не рекомендуется, однако маш идеально подходит для проращивания. Проростки маша — популярный ингредиент азиатских салатов, богатый ферментами.

С какими продуктами маш сочетается лучше всего?

Благодаря нейтральному вкусу он гармонирует с любыми овощами, грибами, а также с мясом. Для улучшения вкуса рекомендуют добавлять лимонный сок, чеснок или свежую зелень.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
