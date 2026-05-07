Скептическое отношение к ассортименту современных супермаркетов часто базируется на страхе перед "невидимой химией" и синтетическими заменителями, однако качественный рацион остается доступным при условии осознанного подхода к выбору. Многие потребители уверены, что натуральная пища — это эксклюзивная привилегия владельцев частных хозяйств, а массовое производство предлагает лишь суррогаты с искусственными добавками. Диетолог и доктор медицинских наук Маргарита Королева подтверждает, что в индустрии действительно фиксируются случаи снижения стандартов качества и внедрения спорных ингредиентов, но это не делает поиск полезной еды невозможной задачей.

Для сохранения здоровья эксперт рекомендует делать ставку на простые и понятные монопродукты, уделяя внимание их внешним признакам и маркировке. Как сообщает Общественная служба новостей, при осмотре овощей важно проверять их упругость и отсутствие темных пятен, а при покупке мяса — ориентироваться на естественные оттенки: свинина должна быть нежно-розовой, а говядина — равномерно красной. Тщательное изучение состава на упаковке помогает избежать скрытых угроз, ведь даже в привычной выпечке могут содержаться избыточный сахар или инновационные белковые смеси из насекомых, использование которых требует проверки через перевод латинских аббревиатур. Подобная бдительность актуальна и для любителей деликатесов: понимание того, как выбрать сало высокого сорта, избавит от покупки низкокачественного шпика.

"Приходя на рынок или в магазин, безусловно, нужно руководствоваться определенными критериями. Здесь имеет значение так называемая органолептическая оценка товара, то есть оценка внешнего вида. Овощ, например, можно осмотреть, понюхать, подержать в руках, слегка помять, чтобы проверить упругость — восстанавливает он свою форму после этого или нет. И также мы как взрослые люди должны познакомиться с маркировкой продуктов, то есть той информацией, которая написана и размещена на упаковке, если у этого товара есть упаковка, должны научиться читать составы", — отметила консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

Помимо органолептики, критически важно проверять документацию у продавцов, включая сертификаты и транспортные декларации, которые позволяют отследить путь продукта от фермы до прилавка. Если торговая точка отказывается подтверждать происхождение товара, диетолог советует проявлять настойчивость и обращаться в надзорные органы, поскольку ответственность за чистоту рациона лежит на самом потребителе. В некоторых случаях безопаснее перейти на домашние заготовки — например, освоить быстрый рецепт капусты в пакете, чтобы контролировать процесс ферментации без использования пластиковой тары сомнительного качества. 

Ответы на популярные вопросы о выборе натуральных продуктов

Как отличить свежее мясо от залежавшегося по внешнему виду?

Качественное мясо должно иметь естественный цвет без серых пятен и обветренных краев. При нажатии пальцем волокна должны быстро восстанавливать форму, а свинина — иметь бледно-розовый оттенок без посторонних запахов.

На что обращать внимание в составе продуктов с длинным сроком хранения?

Особую осторожность стоит проявлять к компонентам на латинском языке и сложным аббревиатурам, которые могут скрывать консерванты или специфические белковые добавки. Чем короче список ингредиентов, тем выше вероятность биологической ценности продукта.

Может ли покупатель требовать документы на товар на обычном рынке?

Да, продавцы обязаны по первому требованию предъявлять ветеринарные свидетельства и сертификаты соответствия. В случае отказа покупатель имеет полное право направить жалобу в Роспотребнадзор для проверки легальности торговли.

Почему важно учитывать локацию выращивания овощей?

Географическое происхождение позволяет оценить количество солнечного света, полученного растением, и потенциальное использование стимуляторов роста. Локальные сезонные продукты обычно содержат меньше химикатов для транспортировки.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
