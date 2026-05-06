Перестаньте бояться позднего ужина: ключевые ошибки, мешающие похудению вечером

Классическая установка о запрете на еду после шести часов вечера окончательно признана диетологическим архаизмом. Современная нутрициология опирается на индивидуальные биоритмы, где ключевым фактором является не положение стрелок на циферблате, а хронотип человека и время его отхода ко сну.

Фото: Pravda.ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тефтели в сливочном соусе

Биохимические процессы переработки нутриентов напрямую зависят от персонального графика активности, делая жесткие временные рамки неэффективными для большинства городских жителей.

Молекулярный биолог Юлия Дробышева в интервью изданию MoneyTimes.Ru пояснила, что старая рекомендация базировалась на стандартном режиме дня с ранним сном. Однако для тех, кто засыпает за полночь, вечерняя трапеза в 20:00 или 21:00 считается абсолютной нормой.

Важно понимать, что метаболизм и секреция инсулина синхронизированы с циркадными ритмами, поэтому биохимический ужин становится инструментом восстановления, если он завершен за два-три часа до начала ночного отдыха.

"Если вы условно сова, ложитесь после двенадцати ночи и встаете поздно, то ужин в восемь-девять часов вечера может быть вполне нормальным. Для условного жаворонка, который встает рано, с рассветом, в пять утра, конечно же, поздний ужин может мешать, ему нужно выстраивать совсем другой режим питания", — пояснила Дробышева.

Специалист подчеркнула, что правильная пауза перед сном позволяет гормональному фону стабилизироваться, сахару в крови — снизиться, а жировым депо — не пополняться лишними запасами. Часто вечернее переедание провоцируется именно накопленной усталостью, а не реальным дефицитом калорий.

"Поздний прием тяжелой пищи перегружает органы пищеварения в период их минимальной активности, что неизбежно ведет к утренней разбитости", — отметила в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Согласно мнению экспертов, на которое ссылается MoneyTimes.Ru, идеальным выбором для позднего перекуса станут легкие белки и овощи.

По словам Дробышевой, регулярность питания в одно и то же время гораздо важнее поиска "магического" часа для последнего приема пищи. Чтобы избежать проблем, стоит помнить, что определенная ошибка в вечернем рационе вызывает бессонницу, поэтому состав тарелки должен быть максимально щадящим для ЖКТ.

Ответы на популярные вопросы о режиме ужина

Нужно ли голодать после 18:00 для похудения?

Нет, это миф. Для снижения веса важен общий суточный дефицит калорий и интервал в 2-3 часа между едой и сном, а не конкретный час завершения трапезы.

Что лучше всего съесть на поздний ужин?

Оптимальным выбором будут легкоусвояемые белки (рыба, морепродукты, индейка) в сочетании с термически обработанными или свежими овощами.

Как поздний ужин влияет на уровень сахара?

Прием пищи непосредственно перед сном мешает естественному снижению уровня глюкозы и инсулина, что в долгосрочной перспективе может способствовать накоплению жира.

Почему хочется есть именно поздно вечером?

Часто это связано с психологической усталостью или дефицитом калорий, накопленным в течение первой половины дня из-за пропусков завтрака или обеда.

