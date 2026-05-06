Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мина замедленного действия в кошельке: почему тысячи водителей скоро останутся без прав
Разрыв связи с дорогой: почему привычка выжимать сцепление мешает тормозить
Токсичность за кадром "Друзей": Лиза Кудроу объяснила, за что фанаты должны ненавидеть Росса
От воспитания юношей к управлению мастерами: главные вызовы для нового наставника армейцев
Долги исчезнут без суда? ФНС получит новые полномочия списания с 2026 года в России
После 150 000 км обычное масло убивает мотор: почему нужно срочно менять правила
УФ-индекс и SPF: простое правило, которое спасает кожу даже в пасмурный день
Теневые ловушки бизнеса: как договоры ГПХ лишают россиян минимальных зарплат
Дорогой отдых: обычная поездка к озеру может обернуться крупными штрафами

Перестаньте бояться позднего ужина: ключевые ошибки, мешающие похудению вечером

Еда

Классическая установка о запрете на еду после шести часов вечера окончательно признана диетологическим архаизмом. Современная нутрициология опирается на индивидуальные биоритмы, где ключевым фактором является не положение стрелок на циферблате, а хронотип человека и время его отхода ко сну.

Тефтели в сливочном соусе
Фото: Pravda.ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тефтели в сливочном соусе

Биохимические процессы переработки нутриентов напрямую зависят от персонального графика активности, делая жесткие временные рамки неэффективными для большинства городских жителей.

Молекулярный биолог Юлия Дробышева в интервью изданию MoneyTimes.Ru пояснила, что старая рекомендация базировалась на стандартном режиме дня с ранним сном. Однако для тех, кто засыпает за полночь, вечерняя трапеза в 20:00 или 21:00 считается абсолютной нормой.

Важно понимать, что метаболизм и секреция инсулина синхронизированы с циркадными ритмами, поэтому биохимический ужин становится инструментом восстановления, если он завершен за два-три часа до начала ночного отдыха.

"Если вы условно сова, ложитесь после двенадцати ночи и встаете поздно, то ужин в восемь-девять часов вечера может быть вполне нормальным. Для условного жаворонка, который встает рано, с рассветом, в пять утра, конечно же, поздний ужин может мешать, ему нужно выстраивать совсем другой режим питания", — пояснила Дробышева.

Специалист подчеркнула, что правильная пауза перед сном позволяет гормональному фону стабилизироваться, сахару в крови — снизиться, а жировым депо — не пополняться лишними запасами. Часто вечернее переедание провоцируется именно накопленной усталостью, а не реальным дефицитом калорий.

"Поздний прием тяжелой пищи перегружает органы пищеварения в период их минимальной активности, что неизбежно ведет к утренней разбитости", — отметила в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Согласно мнению экспертов, на которое ссылается MoneyTimes.Ru, идеальным выбором для позднего перекуса станут легкие белки и овощи.

По словам Дробышевой, регулярность питания в одно и то же время гораздо важнее поиска "магического" часа для последнего приема пищи. Чтобы избежать проблем, стоит помнить, что определенная ошибка в вечернем рационе вызывает бессонницу, поэтому состав тарелки должен быть максимально щадящим для ЖКТ.

Ответы на популярные вопросы о режиме ужина

Нужно ли голодать после 18:00 для похудения?

Нет, это миф. Для снижения веса важен общий суточный дефицит калорий и интервал в 2-3 часа между едой и сном, а не конкретный час завершения трапезы.

Что лучше всего съесть на поздний ужин?

Оптимальным выбором будут легкоусвояемые белки (рыба, морепродукты, индейка) в сочетании с термически обработанными или свежими овощами.

Как поздний ужин влияет на уровень сахара?

Прием пищи непосредственно перед сном мешает естественному снижению уровня глюкозы и инсулина, что в долгосрочной перспективе может способствовать накоплению жира.

Почему хочется есть именно поздно вечером?

Часто это связано с психологической усталостью или дефицитом калорий, накопленным в течение первой половины дня из-за пропусков завтрака или обеда.

Читайте также

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Пряди сияют, будто после салона: новый тренд делает волосы гладкими и визуально дорогими
Красота и стиль
Пряди сияют, будто после салона: новый тренд делает волосы гладкими и визуально дорогими
Чёрное золото рождается прямо в куче: простая закваска ускоряет компост и даёт результат за 14 дней
Садоводство, цветоводство
Чёрное золото рождается прямо в куче: простая закваска ускоряет компост и даёт результат за 14 дней
География по версии ЕС: Крым не Россия, Голаны не Израиль, а карта мира — политическая салфетка
Евросоюз
География по версии ЕС: Крым не Россия, Голаны не Израиль, а карта мира — политическая салфетка
Популярное
Соседи лопнут от зависти, а чеснок — от роста: аптечный секрет для гигантских головок в мае

Получите крепкий урожай чеснока этой весной с помощью простого восстановления и помощи аптечных средств, подходящих для вашего сада.

Соседи лопнут от зависти, а чеснок — от роста: аптечный секрет для гигантских головок в мае
Конкуренция в космосе: способна ли ракета Союз-5 бросить вызов зарубежным аналогам
Конкуренция в космосе: способна ли ракета Союз-5 бросить вызов зарубежным аналогам
Больше, чем просто десерт: тонкое искусство создания домашнего Птичьего молока
Фиаско в Персидском заливе: США экстренно сворачивают военные операции против Ирана
Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны Любовь Степушова Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев География по версии ЕС: Крым не Россия, Голаны не Израиль, а карта мира — политическая салфетка Юрий Бочаров
Забытый герой колхозных полей: скрытный хищник спасал урожай и держал грызунов в страхе
Политический приговор Мерцу: канцлера гонят в отставку за разграбление казны ради Киева
738 дней над бездной: как обычная женщина обманула смерть и лесорубов на высоте 60 метров
738 дней над бездной: как обычная женщина обманула смерть и лесорубов на высоте 60 метров
Последние материалы
Ни шагу без Трампа: Нетаньяху боится чихнуть в сторону Ирана без звонка в Вашингтон
Парад Победы под угрозой дождя: синоптики предупредили о резком похолодании в столице
Разрыв связи с дорогой: почему привычка выжимать сцепление мешает тормозить
Лук и чеснок в опасности: как распознать вредителей до потери урожая на грядке весной
Озеро не оставило даже костей: тайна исчезнувшего судна стала ещё страшнее после находки
Токсичность за кадром "Друзей": Лиза Кудроу объяснила, за что фанаты должны ненавидеть Росса
Лимонное печенье, которое взрывается трещинами: секрет химии, о котором молчат кондитеры
7 мая: День радио, смерть Сальери и Чайковский
Гормональный бунт отменяется: секретный метод наладить связь между головой и телом за 15 минут
От воспитания юношей к управлению мастерами: главные вызовы для нового наставника армейцев
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.