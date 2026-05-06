Грибная диета: почему популярный тренд может скрывать неожиданные риски

Грибы выступают мощным природным инструментом для детоксикации, помогая организму эффективно избавляться от избыточного холестерина, жиров и накопленных токсинов.

Фото: unsplash.com by Andres Siimon is licensed under Free to use under the Unsplash License Лисички

Диетолог Анна Белоусова объяснила, что польза этого продукта кроется в уникальных волокнах, действующих по принципу активного сорбента. Несмотря на падение спроса, о котором заявляют отечественные производители, лесные трофеи остаются важным элементом рациона благодаря наличию фунгоэстрогенов, поддерживающих женскую гормональную систему, и антибактериальных компонентов.

Специфика грибного белка часто интерпретируется неверно: он не является полноценной заменой мясу или рыбе из-за ограниченного аминокислотного состава и низкой биодоступности.

Как сообщает NewsInfo, основной дискомфорт после трапезы вызывают не протеины, а грубая хитиновая клетчатка. При нарушениях в работе ЖКТ эти жесткие волокна перевариваются с трудом, провоцируя тяжесть, поэтому в кулинарии часто используют маринованные шампиньоны или термически обработанные плоды для облегчения усвоения.

"Грибы действительно являются сложным продуктом для поджелудочной железы, однако их онкопротекторный потенциал, особенно у таких видов, как шиитаке или лисички, подтверждается многими исследованиями", — объяснил в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Особую осторожность стоит проявлять при самостоятельном сборе, поскольку грибница активно впитывает радионуклиды и тяжелые металлы из окружающей среды.

"Грибные волокна являются сорбентом достаточно сильным, то есть способствуют выведению из организма излишков жиров, излишков холестерина, многих токсических продуктов, включая тяжелые металлы и радионуклиды", — подчеркнула Белоусова.

Чтобы превратить ужин из картофеля и грибов в безопасное лечебное блюдо, важно избегать червивых экземпляров и сырья, собранного вблизи заводов или оживленных трасс.

Ответы на популярные вопросы о пользе грибов

Помогают ли грибы похудеть?

Да, благодаря низкой калорийности и высокому содержанию волокон-сорбентов они способствуют выведению лишних жиров и надолго сохраняют чувство сытости.

Почему грибы называют "лесной говядиной"?

Это связано с наличием белка, однако он считается неполноценным и усваивается организмом значительно сложнее, чем животный протеин.

Кому противопоказаны грибы в рационе?

Людям с хроническими заболеваниями желудка, кишечника и поджелудочной железы в период обострения из-за грубой структуры растительной клетчатки.

Какие грибы обладают противораковыми свойствами?

Наибольшей концентрацией защитных веществ обладают шиитаке, рейши и маитаке, но привычные белые грибы и лисички также содержат профилактические соединения.

Читайте также