Еда

Весенний лесной сезон в Подмосковье открывает перед любителями "тихой охоты" уникальные возможности, но требует предельной бдительности при сборе первых трофеев. Пока почва только прогревается, риск наткнуться на опасные виды минимален, однако микологи призывают не терять концентрации. Основную массу находок сейчас составляют классические сморчки и сморчковые шапочки, которые неопытные грибники могут перепутать с их менее безобидными собратьями.

Сморчок
Фото: https://mushroomobserver.org/ by https://mushroomobserver.org/observer/show_user/1964 is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons
Главной интригой мая остается различие между съедобными видами и строчками, которые содержат гиромитрин — токсичное вещество, требующее сложной обработки. Как сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня", ссылаясь на миколога Максима Дьякова, ключевое отличие кроется в геометрии шляпки: у строчка она напоминает извилины мозга, в то время как шапочка сморчка имеет более аккуратную коническую форму. Специалист настоятельно рекомендует детально изучить атласы перед выходом в лес, чтобы характерная "мозговидная" структура сразу сигнализировала об опасности.

Помимо крупных экземпляров, в лесу встречается стробилурус — миниатюрный гриб, произрастающий исключительно на погребенных в земле еловых шишках.

"У стробилуруса четкий признак — он сидит на захороненных шишках, других грибов на шишках сейчас просто нет, спутать его практически не с чем", — отмечает Дьяков.

Хотя этот вид съедобен, его гастрономическая ценность невелика из-за жесткой консистенции, поэтому чаще всего он попадает в корзины только истинных ценителей лесного разнообразия, которые знают, как воплотить в жизнь даже самый сложный рецепт запеканки с грибами.

"Весенние грибы — это деликатес для знатоков, но важно помнить о рисках накопления токсинов в зависимости от экологии места сбора", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по гастрономическому туризму Беляков Роман .

Настоящий пик активности ядовитых двойников ожидается ближе к середине лета, когда на смену весенним первоцветам придут бледные поганки. Этот смертельно опасный гриб часто маскируется под зеленые сыроежки или молодые шампиньоны, становясь главной причиной тяжелых отравлений в августе и сентябре. Текущий период затишья — идеальное время для новичков, чтобы отточить навыки идентификации, ведь позже, когда видовое разнообразие возрастет, цена ошибки станет кратно выше.

Ответы на популярные вопросы о весенних грибах

Чем сморчок отличается от строчка?

Сморчок обладает пористой, ячеистой шляпкой, похожей на соты, в то время как поверхность строчка более рельефная, бугристая и напоминает извилины человеческого мозга.

Можно ли есть строчки после варки?

Микологи не рекомендуют их употреблять, так как содержание яда гиромитрина варьируется в зависимости от погоды и региона, а бытовая термическая обработка не всегда гарантирует полную безопасность.

Какие грибы растут на еловых шишках весной?

В этот период на шишках, скрытых под слоем хвои и почвы, встречается стробилурус съедобный — мелкий гриб, который практически не имеет опасных аналогов в это время года.

Когда в лесах появляется бледная поганка?

Массовый рост самого опасного гриба лесов России начинается во второй половине лета, обычно с июля, и продолжается до конца сентября.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
